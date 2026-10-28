La ONU descartó una resolución inmediata sobre el pedido de Cristina: "Podría llevar años"

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó que exista una resolución inminente sobre el pedido de revisión de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El organismo multilateral explicó que todavía no decidió si analizará las presentaciones realizadas por los abogados de la expresidenta y advirtió que, en caso de admitirlas a trámite, el proceso podría extenderse durante varios años.

La aclaración introduce una espera prolongada para los planteos presentados ante el comité, que incluyen solicitudes relacionadas con la inhabilitación para ejercer cargos públicos y las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la exmandataria. La presentación también incorpora un cuestionamiento vinculado con la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La respuesta del organismo se produjo ante una consulta de la agencia EFE. En esa comunicación, el grupo de expertos independientes que integra el Comité de Derechos Humanos explicó que el volumen de casos pendientes constituye uno de los factores que inciden en los tiempos de resolución.

"Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente", señalaron los expertos.

De esta manera, el comité dejó en claro que no existe, por el momento, una decisión inmediata sobre el planteo de Cristina Kirchner. Además, precisó que todavía debe determinar si corresponde analizar las presentaciones, una instancia previa a cualquier pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas por su defensa.

Los reclamos presentados por los abogados de CFK

La presentación ante el organismo internacional fue realizada por los abogados Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim, quienes explicaron que el planteo incluye tres medidas cautelares. Los pedidos abarcan cuestiones relacionadas con la situación judicial de la expresidenta y con el funcionamiento de las instituciones judiciales argentinas.

Según detallaron los letrados, las solicitudes comprenden:

La suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, impuesta como parte de la condena que cumple la expresidenta.

La revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria, bajo la cual Cristina Kirchner cumple la pena en su departamento del barrio porteño de Constitución.

La recomposición de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto de cuya integración los abogados sostuvieron que es "imposible que funcione con tres miembros".

Los tres puntos forman parte de las presentaciones efectuadas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la aclaración del organismo establece que la recepción de los planteos no implica que ya haya decidido examinarlos ni que exista una resolución sobre las medidas solicitadas.

La etapa inicial consiste en determinar si las presentaciones serán admitidas a trámite. De acuerdo con la respuesta brindada a EFE, esa definición y el eventual análisis del fondo del asunto pueden requerir varios años, en función del volumen de casos que el comité tiene ante sí. Por lo tanto, las solicitudes formuladas por los abogados todavía no cuentan con una decisión del organismo internacional. La posibilidad de que sean analizadas permanece pendiente de la determinación que adopten los expertos independientes.

La suspensión de la inhabilitación perpetua

Uno de los ejes de la presentación es el pedido para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Kirchner. La medida integra la condena que recibió en la causa Vialidad, por la que fue sentenciada a seis años de cárcel y a la prohibición permanente de desempeñar funciones públicas.

Los abogados incorporaron la suspensión de esa inhabilitación entre las tres medidas cautelares solicitadas ante el comité. El planteo busca que el organismo examine esa parte de la situación judicial de la expresidenta, aunque todavía no existe una decisión sobre la admisibilidad de la presentación ni sobre el pedido concreto.

La respuesta de Naciones Unidas no anticipó cuál podría ser el resultado de ese reclamo. En cambio, puso el acento en los tiempos que demanda el procedimiento y en la necesidad de determinar primero si corresponde avanzar con el análisis de las solicitudes.

En consecuencia, la presentación internacional no modifica por sí misma la situación judicial informada de Cristina Kirchner. El pedido de suspensión de la inhabilitación permanece incluido entre los reclamos que sus abogados pusieron a consideración del comité.

El planteo sobre las condiciones de la prisión domiciliaria

Otra de las solicitudes formuladas por Borrego, Beraldi y Valim se refiere a las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta en su departamento de Constitución.

Los letrados pidieron la revisión de esas condiciones mediante una de las medidas cautelares incluidas en la presentación. Este punto forma parte del conjunto de reclamos que los abogados llevaron ante el organismo internacional junto con el pedido de suspensión de la inhabilitación y la cuestión relacionada con la composición de la Corte Suprema.

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio, según la información del caso. La sentencia también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que ambas cuestiones aparecen vinculadas con la situación judicial sobre la que sus representantes solicitaron la intervención del comité.

No obstante, la respuesta de la ONU no estableció cambios en las condiciones de cumplimiento de la pena ni anticipó una resolución favorable o desfavorable sobre ese pedido. El organismo se limitó a aclarar que aún no decidió si analizará las presentaciones y que una decisión sobre el caso no es inminente.

La integración de la Corte Suprema

El tercer componente de la presentación se relaciona con la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los abogados de Cristina Kirchner solicitaron la recomposición de sus miembros y argumentaron que el máximo tribunal no puede funcionar adecuadamente con tres integrantes.

Para expresar su posición, los letrados afirmaron que es "imposible que funcione con tres miembros". Esa declaración forma parte de los fundamentos que acompañan el planteo referido a la integración del máximo tribunal.

El pedido fue incorporado a las tres medidas cautelares presentadas ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De esta manera, el expediente que los abogados buscan impulsar ante el organismo no se limita a la condena penal de la expresidenta, sino que también incluye cuestionamientos sobre las condiciones de la prisión domiciliaria y la composición de la Corte Suprema.

Sin embargo, al igual que ocurre con los otros dos reclamos, el comité todavía no resolvió si admitirá las presentaciones. La respuesta brindada a EFE no adelantó ninguna conclusión sobre los argumentos de los abogados ni sobre las medidas solicitadas.