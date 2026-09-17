CFK reclama a la ANSES una nueva liquidación de su pensión y el pago de retroactivos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo reclamo ante la Justicia previsional para que se ordene a la ANSES realizar una nueva liquidación de la pensión de viudez que percibe como consecuencia del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.

El planteo se produjo después de que el organismo previsional abonara el haber correspondiente al mes de agosto, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que había dispuesto la restitución provisoria del beneficio.

Sin embargo, el reclamo presentado ahora no se limita al pago ya efectuado. La exmandataria solicita que se realice una nueva liquidación, que se incorporen los retroactivos correspondientes desde abril y que se deje sin efecto el descuento aplicado por la ANSES sobre sumas que el organismo consideró percibidas indebidamente.

La presentación fue realizada por su apoderado, Facundo Fernández Pastor, mientras Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en San José 1111, en el marco de la condena dictada en la causa Vialidad. El reclamo vuelve a colocar en el centro de la discusión judicial el alcance de la restitución de la prestación y las condiciones bajo las cuales debe efectuarse su liquidación.

El monto abonado en agosto

En agosto, Cristina Kirchner recibió una asignación bruta de $16.090.877,01, correspondiente a una de las dos prestaciones que percibía simultáneamente hasta noviembre de 2024. La cifra fue informada luego de que la ANSES cumpliera la medida cautelar que ordenó reponer provisoriamente la pensión vinculada con su condición de viuda de Néstor Kirchner. El organismo había comunicado a la Justicia que procedería al restablecimiento del beneficio correspondiente a agosto, aunque mantuvo su posición contraria a la restitución definitiva de la prestación.

El nuevo escrito sostiene que el cumplimiento de la cautelar no debería limitarse al pago de agosto, sino que también debería contemplar los haberes correspondientes al período anterior señalado por la presentación.

Según el planteo, el punto de partida para el cálculo de esos retroactivos es abril, cuando la medida cautelar quedó firme. La fecha está vinculada con el rechazo de un recurso extraordinario contra la decisión que había dispuesto la restitución provisoria del beneficio.

El pedido de recalcular la prestación

Otro de los aspectos centrales del reclamo está relacionado con la forma en que debe calcularse y liquidarse la pensión. El escrito solicita que el beneficio sea ajustado a lo establecido en la Acordada N° 20 de la Corte Suprema, vinculada con la cuestión de las exenciones del Impuesto a las Ganancias para expresidentes y exvicepresidentes.

De esta manera, el reclamo comprende no solamente la actualización del monto y los períodos retroactivos, sino también el criterio tributario que debería aplicarse sobre la prestación.

La cuestión de los descuentos ya había formado parte de la liquidación realizada por la ANSES al momento de restituir el beneficio. El organismo había informado que efectuaría los descuentos correspondientes y, además, aplicó una retención vinculada con la recuperación de sumas que consideró percibidas indebidamente.

La disputa por el adicional de zona austral

Uno de los puntos específicos planteados por Cristina Kirchner es la restitución del adicional por zona austral, que la ANSES decidió no incluir en la liquidación. El organismo sostiene que ese adicional no corresponde debido a que la expresidenta cumple su condena en la Ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, no reuniría las condiciones de residencia requeridas para percibir el beneficio.

La presentación judicial cuestiona ese criterio y sostiene que Cristina Fernández de Kirchner mantuvo su domicilio real en Río Gallegos incluso durante el ejercicio de sus distintos cargos públicos. También argumenta que conservó allí su domicilio fiscal, que afrontó el pago de los servicios de su vivienda y que realizó viajes periódicos a esa propiedad.

El adicional por zona austral tenía un valor de $6 millones, cifra que, según la información proporcionada, actualmente equivale a aproximadamente $9,8 millones.

Ese concepto ya había formado parte de las prestaciones que la expresidenta percibía antes de la suspensión de los beneficios.

El origen de la restitución provisoria

El reclamo actual tiene como antecedente una medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que permitió que Cristina Kirchner retomara provisoriamente el cobro de la pensión vitalicia correspondiente a su condición de viuda de Néstor Kirchner.

En ese fallo, los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque dispusieron suspender provisoriamente la decisión administrativa adoptada por la ANSES mientras se resuelve la cuestión de fondo. Los camaristas tuvieron en cuenta el carácter alimentario del beneficio previsional y señalaron las consecuencias perjudiciales que podría generar mantener suspendido el pago hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Posteriormente, la ANSES continuó cuestionando judicialmente la restitución. El organismo recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión que permitió el restablecimiento provisorio de la pensión.

Las dos asignaciones que fueron suspendidas en 2024

El conflicto tiene su origen en noviembre de 2024, cuando el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión del pago de las dos asignaciones vitalicias que percibía Cristina Kirchner: una correspondiente a su condición de exmandataria y otra vinculada con su condición de viuda de un expresidente.

Antes de aquella suspensión, en noviembre de 2024, la expresidenta había percibido ingresos brutos por un total de $35.255.297,73 en concepto de ambos beneficios. La restitución ordenada por la Justicia previsional alcanza provisoriamente a la pensión de viudez, mientras continúa en discusión la cuestión de fondo y se mantienen los planteos del Estado ante la Corte Suprema.

En ese contexto, el reclamo presentado ahora busca que la ANSES vuelva a realizar los cálculos correspondientes y contemple los conceptos que, según la posición de la expresidenta, deberían formar parte de la prestación.

El planteo sobre los descuentos y las sumas retroactivas

El pedido de Cristina Kirchner también cuestiona el descuento efectuado por la ANSES para recuperar montos que el organismo consideró "indebidamente" percibidos durante el período anterior.

La ANSES había establecido un mecanismo de recuperación de parte del haber mensual por esos conceptos. La presentación judicial busca que ese descuento sea dejado sin efecto, al tiempo que solicita que se abonen las sumas retroactivas desde abril.

De esta manera, el nuevo reclamo reúne varios aspectos económicos y administrativos que deberán ser analizados dentro del expediente: