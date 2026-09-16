Catamarca y las provincias definen con Nación las pautas macroeconómicas para 2027

El escenario político y económico del país congregó a las más altas autoridades de las jurisdicciones adheridas en una jornada de deliberación clave. El Ministerio de Hacienda y Obra Pública de Catamarca, representado activamente por su ministro Juan Marchetti, formó parte este miércoles de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Este importante cónclave tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a los equipos técnicos provinciales, secretarios, ministros e integrantes tanto del Comité Ejecutivo como de la Coordinación Técnica.

La conducción del cónclave estuvo a cargo del presidente del Consejo y actual Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Su presencia marcó el pulso político de una mesa de diálogo donde confluyeron las necesidades de las distintas regiones del país y los lineamientos generales que emanan del poder central, consolidando un canal institucional de debate permanente sobre el rumbo financiero de la Argentina.

Debates Macrofiscales y Proyecciones Hacia Adelante

El núcleo de las deliberaciones giró en torno a la diagramación del futuro económico de los estados provinciales. Durante la jornada de trabajo, los funcionarios abordaron en profundidad las pautas macrofiscales previstas para 2027, las cuales fueron catalogadas como de vital relevancia para estructurar de manera adecuada la programación y la planificación presupuestaria de cada una de las provincias.

Además de proyectar los lineamientos venideros, el temario incluyó una revisión exhaustiva del funcionamiento interno del organismo. En este sentido, los participantes analizaron las diversas actividades desarrolladas por el Comité Ejecutivo, así como las rigurosas tareas de evaluación y de seguimiento que se encuentran contempladas dentro del marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

Aprobación de Ejercicios y Cierres Presupuestarios

Uno de los puntos más densos y trascendentes de la agenda estuvo vinculado a la convalidación formal de la documentación contable de las jurisdicciones. De este modo, entre los aspectos centrales tratados durante el encuentro, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal procedió a aprobar formalmente los informes presentados correspondientes a:

El cierre presupuestario del ejercicio 2025.

Los Presupuestos correspondientes al año 2026.

Las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales que abarcan el período 2026-2028 de todas las jurisdicciones alcanzadas por el régimen.

Esta validación conjunta representa un hito regulatorio en el control de las cuentas públicas, garantizando la transparencia y la fiscalización cruzada entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales.

Coordinación, Articulación y Próximos Desafíos

Para la administración provincial, la inserción en este foro trasciende el mero cumplimiento formal. La participación del Ministerio de Hacienda y Obra Pública de Catamarca en este ámbito federal le permite articular de manera directa tanto con la Nación como con el resto de las provincias. El objetivo primordial de este intercambio es aceitar los mecanismos de planificación presupuestaria, afianzar la sostenibilidad fiscal y optimizar la administración de las finanzas públicas, consolidando un espacio propicio para la coordinación interjurisdiccional.

La dinámica de este consejo federal continuará su marcha en el corto plazo. Con los deberes cumplidos en esta cumbre porteña, las autoridades ya fijaron el horizonte para el próximo encuentro, el cual quedó formalmente previsto para llevarse a cabo durante el mes de noviembre en la vecina provincia de San Juan, donde se continuará profundizando la agenda fiscal del país.