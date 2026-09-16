Santilli se reunió con gobernadores del Norte Grande para avanzar por la agenda regional

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, mantuvo una reunión de trabajo con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz; y Tucumán, Osvaldo Jaldo, para analizar los principales temas de interés de esas provincias y de la región del Norte Grande.

El encuentro formó parte de una ronda de conversaciones entre el Gobierno nacional y distintos mandatarios provinciales, con el objetivo de abordar cuestiones vinculadas con las necesidades regionales y, al mismo tiempo, revisar los puntos que integran la agenda conjunta entre Nación y las provincias. La reunión tuvo como uno de sus ejes la agenda legislativa nacional, además de distintas iniciativas y proyectos considerados de interés para la región.

En ese marco, los representantes provinciales y el jefe de Gabinete analizaron los temas que atraviesan a las jurisdicciones del Norte Grande y repasaron la agenda de trabajo conjunta que mantienen el Gobierno nacional y las provincias.

La presencia de Raúl Jalil en la reunión incorporó a Catamarca a esta instancia de diálogo institucional, junto con los mandatarios de Corrientes, Salta y Tucumán.

Agenda regional y proyectos de interés

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue el análisis de los principales temas de la agenda de las provincias y de la región Norte Grande. La reunión permitió poner en una misma mesa cuestiones de alcance provincial y regional, al tiempo que se abordaron iniciativas y proyectos que requieren articulación entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales.

En ese sentido, la conversación estuvo atravesada por la necesidad de avanzar en una agenda de trabajo conjunta, en la que los intereses de las provincias formen parte del tratamiento de los proyectos nacionales.

El esquema de reuniones con gobernadores constituye una instancia de diálogo directo entre el Ejecutivo nacional y los mandatarios provinciales, particularmente relevante para abordar iniciativas que requieren tratamiento legislativo y coordinación entre diferentes niveles del Estado.

La ronda también contempla la incorporación progresiva de otros gobernadores, con encuentros previstos para el jueves, de manera de ampliar el intercambio hacia otras jurisdicciones.

Jujuy será el próximo encuentro

La ronda de reuniones continuará el jueves por la mañana, cuando Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, reciban al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

En ese encuentro, uno de los puntos centrales será el análisis del impacto fiscal de los proyectos y la posibilidad de escuchar las demandas planteadas por la provincia.La participación de Caputo suma de esta manera la dimensión económica a la conversación con el mandatario jujeño, en una instancia en la que se prevé abordar los efectos fiscales de las iniciativas que se encuentran bajo análisis.

La reunión con Jujuy se inscribe en la continuidad de la ronda iniciada con los cuatro gobernadores que participaron del encuentro con Santilli.

Chaco y Tierra del Fuego completan la ronda

Después del mediodía del jueves será el turno del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien mantendrá una reunión con Santilli para continuar con el esquema de conversaciones entre Nación y las provincias.

La jornada se completará por la tarde con la recepción del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. De esta manera, la ronda que comenzó con Catamarca, Corrientes, Salta y Tucumán continuará con Jujuy, Chaco y Tierra del Fuego, ampliando el diálogo a distintas jurisdicciones.

Articulación entre Nación y provincias

Según el esquema planteado por el Ejecutivo, las conversaciones con los gobernadores estarán vinculadas con la articulación de políticas federales y con la incorporación de los intereses provinciales dentro de los proyectos nacionales. El objetivo de estas instancias de diálogo es abordar las iniciativas desde una perspectiva que contemple tanto la agenda nacional como las necesidades expresadas por las distintas jurisdicciones.

En el caso de Jujuy, la presencia del ministro de Economía estará relacionada particularmente con el análisis del impacto fiscal de los proyectos, mientras que en los encuentros con Chaco y Tierra del Fuego las conversaciones estarán vinculadas con la articulación de políticas federales y los intereses de esas provincias.

La agenda planteada por el Ejecutivo establece así un recorrido que combina cuestiones legislativas, iniciativas de interés regional, aspectos fiscales y demandas específicas de las jurisdicciones.