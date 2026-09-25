Chile anuncia nuevas bases militares en Magallanes y más despliegue en la Antártida

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, anunció la construcción de nuevas bases militares en el extremo sur del país durante un acto desarrollado en la Región de Magallanes. La presentación se realizó desde la Base Aérea de Chabunco, donde el funcionario estuvo acompañado por comandantes de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Barros aprovechó la actividad para presentar los principales lineamientos de un programa destinado a fortalecer la presencia militar chilena en el sur y garantizar el control del espacio aéreo comprendido entre Campos de Hielo y el Polo Sur.

El anuncio no se limita a la construcción de nuevas instalaciones. El ministro también detalló un conjunto de compras y actualizaciones militares destinadas a reforzar las capacidades terrestres, aéreas y marítimas de Chile en una región considerada estratégica para el país. "La defensa nacional no se improvisa, se planifica y se construye con años de antelación y visión de Estado", sostuvo Barros durante su exposición.

En ese marco, el ministro descartó además el recorte del 3% a su cartera, que había sido instruido inicialmente para todos los ministerios, según un informe de la agencia ANSA.

"Queremos asegurar que Chile cuente con las capacidades para resguardar su soberanía, integridad territorial y seguridad de sus habitantes", afirmó.

Magallanes y su proyección hacia la Antártida

La importancia asignada por el Gobierno chileno a la Región de Magallanes estuvo vinculada directamente con su ubicación y con la proyección antártica.

Barros describió a la región como "nuestra puerta natural hacia la Antártica" y destacó que allí convergen distintos espacios geográficos y estratégicos: el continente, las islas chilenas, el Estrecho de Magallanes, extensos espacios marítimos y rutas internacionales.

"Cuando decimos que Chile es tricontinental, aquí parte el concepto", expresó el ministro. La definición fue acompañada por otra afirmación sobre el ejercicio de la soberanía. Barros sostuvo que "la soberanía no solo se declara, se ejerce", y encuadró las medidas anunciadas dentro de una estrategia integral destinada a fortalecer la presencia del Estado en el extremo sur.

El plan contempla, según explicó, el fortalecimiento de distintos componentes:

Presencia terrestre, aérea y marítima.

Infraestructura y logística.

Proyección hacia la Antártida.

Presencia permanente del Estado.

Control del espacio aéreo entre Campos de Hielo y el Polo Sur.

La construcción de nuevas bases militares forma parte de ese esquema general y apunta, específicamente, a ocupar sectores que actualmente no cuentan con este tipo de instalaciones.

Renovación de aeronaves y capacidades aéreas

Uno de los componentes centrales del programa anunciado por Barros corresponde a la modernización del equipamiento de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

El ministro anunció que, en el corto plazo, se producirá el reemplazo de los aviones F5 por aeronaves de cuarta o quinta generación. También está contemplada la renovación de los helicópteros Bell UH-1H y del sistema de transporte aéreo estratégico que actualmente está a cargo de los C-130 Hércules.

Estos últimos fueron señalados como elementos fundamentales para las operaciones vinculadas con la base antártica y para la atención de emergencias.

El programa incorpora además nuevas aeronaves destinadas específicamente a tareas de vigilancia y servicio antártico. En concreto, se anunció que en 2027 se incorporarán cuatro aeronaves de patrullaje aéreo de largo alcance para la vigilancia naval, además de otras cinco naves para el servicio antártico. De esta manera, el componente aéreo del plan combina la renovación de aeronaves de combate y transporte con la incorporación de medios destinados a la vigilancia y a las actividades vinculadas con la Antártida.

Modernización del componente terrestre

El programa presentado por el ministro también contempla una actualización de las capacidades terrestres desplegadas en la región. En ese ámbito, Chile actualizará la tecnología de los tanques blindados Leopard 1, mientras continuará de manera paralela con la renovación progresiva de otros equipos destinados al extremo sur.

La modernización no se limitará a vehículos y sistemas tradicionales. Barros incluyó dentro de las nuevas capacidades previstas distintos desarrollos tecnológicos destinados a mejorar la vigilancia, las comunicaciones y la capacidad de respuesta.

Entre los elementos mencionados aparecen:

Sistemas no tripulados.

Guerra electrónica.

Comunicaciones seguras.

Protección de fuerza.

Nuevas capacidades de observación y respuesta.

El conjunto de medidas forma parte de un proceso de modernización que involucra a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y que tendrá un horizonte temporal extendido.

Nuevas bases y un horizonte hasta 2043

La construcción de nuevas instalaciones militares constituye uno de los anuncios centrales realizados en Magallanes. Barros confirmó la decisión de avanzar con nuevas bases militares en sectores que actualmente no están cubiertos, dentro de un plan estratégico de modernización que tendrá un horizonte hasta 2043.

La iniciativa contempla, por lo tanto, una planificación de largo plazo para ampliar y fortalecer la presencia militar chilena en el extremo sur. El proyecto involucra a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y combina la expansión de infraestructura con la renovación de equipamiento, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las capacidades logísticas y de vigilancia.

La perspectiva planteada por el ministro coloca a Magallanes como uno de los espacios centrales de esa planificación, debido a su conexión con el Estrecho de Magallanes, los espacios marítimos, las rutas internacionales y la proyección hacia la Antártida.

El trasfondo de las tensiones con Argentina

El anuncio se produce además en un contexto marcado por un incidente relacionado con la Argentina. El informe del medio italiano señala que previamente se habían registrado fricciones vinculadas con la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, una cuestión que había sido relativizada por autoridades militares y políticas argentinas y posteriormente rectificada.

En ese escenario, durante esta misma semana se produjeron visitas de autoridades al sur chileno. Entre quienes viajaron se menciona al presidente José Antonio Kast, además de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto con congresistas.

Estas visitas se desarrollaron en el marco del escenario generado alrededor de la cuestión de la soberanía y antecedieron al anuncio del ministro de Defensa sobre el fortalecimiento de las capacidades militares en la Región de Magallanes.