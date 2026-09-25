Milei prepara su viaje a París con gobernadores y empresarios para impulsar inversiones

Después de regresar a la Argentina tras su paso por Nueva York, el presidente Javier Milei comenzó a concentrarse en los preparativos de una nueva gira internacional que lo llevará a París para encabezar la segunda edición de la Argentina Week.

El mandatario llegará a la capital francesa el 30 de septiembre junto con una comitiva integrada por buena parte de sus ministros, una docena de gobernadores y un grupo de empresarios. El objetivo de la misión será mostrar el respaldo del círculo rojo nacional al rumbo de su gestión y, al mismo tiempo, atraer potenciales inversiones globales. El foro, diseñado por la Embajada argentina en París, a cargo de Ian Sielecki, y la Presidencia de la Nación, se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París. La partida del Presidente está prevista para el martes por la noche.

La nueva escala internacional llegará después de la actividad desarrollada por Milei en Estados Unidos, donde reforzó la ofensiva diplomática por Malvinas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mantuvo encuentros con aliados como el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y defendió el modelo de su gestión ante empresarios e inversores.

Una comitiva con ministros y doce gobernadores

Para la Argentina Week en París, Milei viajará acompañado por una comitiva política y económica más amplia. Entre los funcionarios que integrarán la delegación se encuentran:

Karina Milei , secretaria General.

, secretaria General. Pablo Quirno , ministro de Relaciones Exteriores.

, ministro de Relaciones Exteriores. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación.

, ministro de Desregulación. Juan Bautista Mahiques , ministro de Justicia.

, ministro de Justicia. Mario Lugones , ministro de Salud.

, ministro de Salud. Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

A ellos se sumarán doce gobernadores, cuya presencia adquiere particular relevancia por el escenario político y legislativo que atraviesa el Gobierno.

La lista está integrada por Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La participación de los mandatarios provinciales se produce mientras la Casa Rosada busca negociar con las provincias los votos necesarios para el Presupuesto 2027 y para el resto de la agenda legislativa que pretende impulsar durante los próximos meses. En paralelo, la presencia de los gobernadores permitirá mostrar ante inversores globales una imagen de estabilidad política interna en la previa de un año electoral, con las repercusiones que ese escenario suele generar sobre los mercados.

El respaldo del sector privado

La misión también tendrá una importante presencia empresarial. Desde la organización confirmaron la participación de referentes de compañías y grupos de distintos sectores.

Entre los empresarios que estarán presentes figuran:

Patrick Pouyanné , de Total.

, de Total. Horacio Marín , de YPF.

, de YPF. Marcelo Midlin , de Pampa Energía.

, de Pampa Energía. Margarita Dreyfus , de Grupo Louis Dreyfus.

, de Grupo Louis Dreyfus. Gary Nagle , de Glencore.

, de Glencore. Héctor Grisi , de Santander.

, de Santander. Martín Migoya , de Globant.

, de Globant. Claudio Descalzi , de Eni.

, de Eni. Ahmed Al Jaber, de ADNOC.

A diferencia de la primera edición de la Argentina Week, realizada en marzo en Nueva York, en la que los bancos JP Morgan y Bank of America habían actuado como anfitriones junto con la representación diplomática argentina en Washington, esta vez ninguna empresa participará de la organización. Sin embargo, el Gobierno promovió la participación de estos actores privados con el objetivo de favorecer la llegada de nuevas inversiones al país.

Macron, la OCDE y una agenda económica multisectorial

Uno de los momentos centrales del viaje será la reunión bilateral entre Javier Milei y Emmanuel Macron, prevista para el jueves 1 de octubre.

El encuentro se desarrollará en el marco de una actividad multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Será el primer cara a cara entre ambos mandatarios desde el encuentro que mantuvieron en junio de 2025 en Niza, durante una conferencia de Naciones Unidas. La nueva reunión se suma además a la visita que Macron realizó a Buenos Aires en noviembre de 2024.

El foro de tres días estará organizado en diferentes bloques temáticos, entre ellos energía, salud, minería, macroeconomía y desregulación, con participación cruzada de funcionarios y empresarios.

También habrá exposiciones dedicadas a la economía argentina y a las oportunidades de inversión.

Una distinción junto a un Nobel de Economía

Dentro de la agenda presidencial en París también se destaca la entrega de una distinción a Milei por parte del Paris Economic Forum.

El Presidente recibirá el reconocimiento como uno de los dos economistas más influyentes del planeta, junto al Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion. La distinción había sido anticipada a mediados de junio por el embajador argentino en París, Ian Sielecki.

La actividad se incorporará a una agenda que tendrá como uno de sus ejes la presentación de las oportunidades de inversión en la Argentina y el contacto directo con representantes del ámbito empresarial y económico.

Energía, minerales críticos, sector nuclear y tecnología

La agenda continuará el 2 de octubre, con actividades vinculadas con la energía, los minerales críticos y el sector nuclear en la Agencia Internacional de Energía.

La misión también contempla encuentros relacionados con tecnología e inteligencia artificial, además de espacios destinados a analizar las oportunidades comerciales que abre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Este tratado enfrenta resistencias internas en Francia, particularmente por parte de sectores agropecuarios.

El programa de actividades buscará así abarcar distintos sectores considerados relevantes para las posibilidades de inversión y expansión comercial, combinando encuentros políticos, empresariales y técnicos.

Por qué París es la sede elegida

La elección de París para la segunda Argentina Week forma parte de una estrategia que la Embajada argentina viene promocionando desde mayo.

En ese momento, el embajador Ian Sielecki definió a la capital francesa como "la capital europea de los negocios y la economía real". En una de sus publicaciones, Sielecki atribuyó parte del atractivo internacional de la Argentina al "magnetismo mundial" de Milei y a la política exterior conducida por el canciller Pablo Quirno.

También destacó que las inversiones francesas crecieron 50,7% durante los primeros 18 meses de la gestión libertaria.

Desde el Gobierno explicaron además que París fue elegida por su condición de centro económico europeo y por albergar organismos internacionales de relevancia, entre ellos la OCDE y la Agencia Internacional de Energía. A estos factores se suma el crecimiento relativo de las inversiones francesas, considerado por el Gobierno como el más significativo entre los países europeos durante lo que va del mandato.