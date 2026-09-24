Máximo Kirchner habló de un "boicot" a Cristina dentro del peronismo

El diputado nacional Máximo Kirchner aseguró que, dentro del peronismo, hay un "boicot" contra la ex presidenta Cristina Kirchner, para impedir su posible candidatura en las elecciones 2027 y aludió así a las tensiones con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Estas declaraciones radiales del legislador reavivan la interna del PJ, ya que ratifican el deseo de La Cámpora sobre que "Cristina sea candidata" el año próximo en medio del cumplimiento de su condena a prisión domiciliaria en San José 1111, y reafirmó que el espacio iría unido hacia una "justa democrática de alto calibre", si no fuera por esta disputa presente hace casi dos años.

En la misma línea, el diputado resaltó el peso político de su madre y aseguró que "no hay encuesta que no marque la preponderancia de su figura", más allá de los "ataques políticos y judiciales" que recibe.

Aunque sus afirmaciones no nombraron a Kicillof, aluden claramente al gobernador, quien el año que viene buscará ser el candidato presidencial del peronismo y hace tiempo que puso en marcha su agrupación Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Desde que Kicillof fundó su espacio, adoptó una postura política más federal y manifestó su deseo de ser una alternativa electoral para 2027, sin embargo, en el entorno kirchnerista criticaron a intendentes y dirigentes del PJ que se sumaron a este armado bonaerense, por interpretarlo como una desvinculación de Cristina Kirchner.

Por el momento, la ex presidenta se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos, como consecuencia de su condena en la causa Vialidad, mientras que sus seguidores, en su mayoría nucleados en La Cámpora, califican la situación de "proscripción".

Actualmente, los abogados defensores de Cristina Kirchner impulsan múltiples acciones legales internacionales, entre las que figura una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de revertir la medida judicial y habilitar el terreno electoral.



