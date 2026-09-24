Catamarca eliminará el impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad industrial

El gobernador Raúl Jalil recibió este jueves a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezados por su presidente, Martín Rappallini, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). La reunión tuvo como eje el análisis de la situación de la industria y las herramientas necesarias para acompañar a las empresas frente al actual escenario económico.

La conversación reunió cuestiones vinculadas tanto con la situación inmediata de las empresas como con instrumentos destinados a fortalecer su actividad. Entre los principales temas abordados estuvieron la implementación de beneficios impositivos por ley, el acceso a líneas de financiamiento con tasas competitivas y la expansión de la Zona Franca.

En ese marco, también se puso en valor el acompañamiento que viene brindando el Gobierno provincial a las empresas durante el proceso de transición económica. La discusión sobre las condiciones en las que se desarrolla actualmente la actividad industrial quedó así vinculada con las políticas que buscan sostener al sector y ampliar sus posibilidades de desarrollo.

Eliminación de Ingresos Brutos para la actividad industrial

Uno de los anuncios centrales surgidos del encuentro fue la confirmación, por parte del gobernador Jalil, de que Catamarca avanzará con la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad industrial.

La medida fue planteada como una herramienta destinada a reducir la presión tributaria sobre el sector. Su inclusión dentro de una agenda que también contempla beneficios impositivos, financiamiento y Zona Franca ubica a la cuestión tributaria como uno de los componentes del esquema de acompañamiento a las empresas.

El anuncio se inscribe, además, en un escenario de transformación de la economía provincial. Jalil se refirió durante el encuentro a ese proceso y al crecimiento de la actividad minera, en un contexto en el que la Provincia busca fortalecer el desarrollo productivo y ampliar las oportunidades para el sector privado.

De esta manera, la industria aparece vinculada dentro de una agenda económica más amplia, en la que convergen las políticas de acompañamiento empresarial, la actividad minera y la búsqueda de nuevas oportunidades para el sector privado.

El recorrido de la UIA por las provincias

Para la Unión Industrial Argentina, la reunión con las autoridades catamarqueñas forma parte de un recorrido por distintas provincias. Según explicó Martín Rappallini, la entidad lleva adelante estas visitas con el objetivo de conocer de primera mano la situación de las empresas y las políticas que se implementan para acompañar al sector.

El titular de la UIA destacó especialmente el acompañamiento que, según expresó, viene realizando Catamarca durante la transición económica. En particular, hizo referencia a las empresas textiles y a otras industrias vinculadas con actividades transables, sectores que identificó como parte de ese proceso de acompañamiento.

"Creo que en Catamarca se ha construido este puente, acompañando a todas las empresas, sobre todo textiles y transables industriales", señaló Rappallini.

La expresión sintetizó uno de los puntos destacados por el dirigente durante el encuentro: la importancia de las políticas que permiten establecer un puente entre las empresas y el contexto económico que atraviesan.

El impacto de la industria más allá del empleo directo

Rappallini también puso el foco en la dimensión que tiene la actividad fabril sobre el conjunto de la economía. En su planteo, el impacto de la industria no se limita a los puestos de trabajo generados directamente por las empresas, sino que se extiende a una red más amplia de actividades.

"Es importante que la política entienda el impacto que tiene la industria, no solo en el empleo directo, sino en todo el ecosistema y la economía", afirmó el titular de la UIA.

La referencia al ecosistema industrial amplió así el eje de la discusión: además de las condiciones particulares de cada empresa, la actividad fabril involucra una cadena de proveedores, servicios y otras actividades económicas vinculadas con su funcionamiento.

Además de Raúl Jalil y Martín Rappallini, participaron de la reunión el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; la presidenta de FOGACAT, Alejandra Nazareno; el secretario de Industria, Sebastián Caria; y el presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Carlos Muia.