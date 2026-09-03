China convocó al embajador argentino y elevó la tensión diplomática: ¿qué pasó?

La Cancillería de China convocó al embajador argentino, Marcelo Suárez Salvia, a una reunión de urgencia por los dichos contra el país asiático expresados en redes sociales por el director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes de ambos cuerpos diplomáticos.

El episodio diplomático se originó a partir de una publicación realizada en la red social X por Carreira, conocido en las redes sociales como "Juan Doe", quien responsabilizó a China por la reciente catástrofe ocurrida en Nepal, que dejó más de un millar de muertos.

La controversia, que comenzó a partir de una publicación en redes sociales, escaló hasta involucrar directamente a la representación diplomática argentina en Beijing y sumó nuevos cuestionamientos de las autoridades chinas vinculados a distintos aspectos de la relación entre ambos países.

La publicación que originó el conflicto

En su mensaje, el director de Comunicación Digital del Gobierno argentino sostuvo que una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal. Carreira atribuyó el desastre a lo que definió como "los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial".

El funcionario, responsable de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial, también vinculó el episodio con otros desastres históricos que atribuyó a la gestión de los regímenes comunistas. Finalmente, cerró su publicación con una fuerte definición política: "El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de 'empresario' mata".

Los dichos provocaron una dura reacción de la Embajada de China en la Argentina, que difundió una declaración de su portavoz en la que cuestionó, sin mencionarlo por su nombre, al funcionario argentino. La protesta diplomática dio luego un paso más con el llamado al embajador argentino en Beijing, elevando el episodio a un plano que excedió la controversia generada en las redes sociales.

Una fuerte queja en la embajada argentina

Debido a que el embajador Marcelo Suárez Salvia se encontraba de vacaciones, en su lugar concurrió el consejero Guillermo Alberto Simunovich, segundo al mando de la embajada argentina. Durante el encuentro, Simunovich recibió una "fuerte queja" por las publicaciones contra China realizadas en redes sociales por el funcionario del Gobierno de Javier Milei, según coincidieron en señalar fuentes diplomáticas.

Sin embargo, los cuestionamientos planteados por la parte china no se limitaron exclusivamente a las expresiones de Carreira sobre la catástrofe ocurrida en Nepal. En la reunión, los representantes chinos también manifestaron su malestar por:

La exclusión de compañías de su país en licitaciones internacionales de la Argentina .

. Las crecientes hostilidades hacia China .

. Los contactos de funcionarios de Milei con los representantes de Taiwán.

Este último punto fue señalado por las autoridades chinas como una situación que contradice directamente la política de "una sola China" sostenida por el Gobierno de Beijing.

🇨🇳Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina pic.twitter.com/hwciHJIXCo — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) September 1, 2026

La respuesta de la Embajada de China

En un comunicado difundido el martes último, la embajada asiática había cuestionado duramente las publicaciones surgidas en torno a la catástrofe. La representación diplomática sostuvo que, mientras Nepal y China desarrollaban tareas de rescate y asistencia, "cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China".

Frente a esas acusaciones, la Embajada afirmó que "la parte china se opone firmemente a ello y no lo acepta en absoluto".

La declaración dejó en claro el rechazo de Beijing a las expresiones realizadas por el funcionario argentino y anticipó el alcance que posteriormente tendría el conflicto con la convocatoria de urgencia a la representación diplomática argentina.

La disputa por las causas de la catástrofe

La respuesta de la Embajada de China también se concentró en las causas de la tragedia ocurrida en Nepal, sobre la cual Carreira había formulado sus acusaciones contra una empresa estatal china.

Según expresó la representación diplomática, expertos y organismos oficiales de China y Nepal realizaron evaluaciones y análisis sobre lo sucedido. De acuerdo con esas investigaciones, la embajada sostuvo que el desastre fue provocado por "el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí".

A partir de esta posición, la representación china acusó al funcionario argentino de realizar "especulaciones malintencionadas carentes de fundamento" y le reclamó que modificara de inmediato su actitud y pusiera fin a ese tipo de afirmaciones. El comunicado también cuestionó la utilización política de un desastre natural y exhortó a Carreira a "dejar de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales".