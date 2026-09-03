Nación y Catamarca crearán la Zona Franca de Tinogasta con baja de impuestos

La creación de la Zona Franca de Tinogasta dio un paso clave con la firma del acuerdo entre el Gobierno nacional y la Provincia de Catamarca. El convenio fue rubricado por el presidente de la Nación, Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador Raúl Jalil.

El acuerdo establece la autorización para una baja de impuestos en el marco de la creación de la nueva Zona Franca, un proyecto considerado estratégico para el desarrollo productivo, logístico y comercial de Catamarca y del norte argentino. La futura zona estará ubicada sobre el Corredor Bioceánico y contará con una conexión a través del Paso San Francisco, una condición vinculada con su ubicación geográfica y con las posibilidades de integración comercial.

La iniciativa se enmarca en la Ley N°24.331 y apunta a generar condiciones que permitan potenciar el comercio y las exportaciones, atraer inversiones y mejorar la competitividad de las economías regionales de todo el Oeste catamarqueño.

El resultado de las gestiones impulsadas por la Provincia

La rúbrica del convenio es el resultado de las gestiones realizadas por el Gobierno provincial para concretar la creación de la Zona Franca de Tinogasta.

Desde esa perspectiva, la iniciativa fue planteada como una política estratégica para avanzar en el desarrollo de un polo productivo, logístico y comercial que abarque a la Provincia y al norte argentino. La ubicación geográfica de Tinogasta aparece como uno de los aspectos centrales del proyecto. El objetivo es aprovechar esa condición privilegiada para generar herramientas y condiciones que permitan incrementar la competitividad regional.

El acuerdo también contempla la adecuación de la nueva zona a las actuales condiciones económicas y productivas, propiciando la instalación de una Zona Franca de carácter mixto, industrial y comercial.

La propuesta busca fortalecer diferentes cadenas de valor y vincular el desarrollo de la zona con sectores considerados centrales para la actividad productiva. Entre las áreas que se busca potenciar se encuentran:

La minería.

La agroindustria.

El comercio exterior.

La integración bioceánica.

El propósito es promover nuevas inversiones y avanzar en la generación de empleo de calidad, dentro de un esquema que combine actividades industriales y comerciales.

Las gestiones previas

El proceso para concretar la creación de esta nueva zona contó con la participación de diversos actores del Ejecutivo provincial y de legisladores nacionales. Entre quienes formaron parte de las gestiones mencionadas se encuentran:

Sebastián Noblega.

Fernanda Ávila.

Fernando Monguillot.

Claudia Palladino.

La ex diputada nacional Silvana Ginocchio.

La participación de estos dirigentes formó parte del proceso de gestiones destinado a concretar la creación de una zona considerada clave para el futuro y el desarrollo de Catamarca.

La firma del convenio representa así un avance dentro de un proceso que tuvo como objetivo establecer una herramienta orientada a fortalecer la actividad económica y productiva provincial, aprovechando la ubicación de Tinogasta sobre el Corredor Bioceánico y su conexión a través del Paso San Francisco.

La aprobación de la Legislatura, el próximo paso

El convenio firmado establece una condición para la puesta en aplicación de la nueva Zona Franca. La medida comenzará a regir a partir de su aprobación por parte de la Legislatura de la Provincia de Catamarca.

De esta manera, el acuerdo rubricado por las autoridades nacionales y provinciales constituye un paso fundamental dentro del proceso, aunque la aplicación de la nueva zona queda sujeta a la correspondiente aprobación legislativa. La creación de la Zona Franca de Tinogasta se enmarca en las disposiciones de la Ley N°24.331, que establece los objetivos vinculados con este tipo de espacios.

Según lo dispuesto por la ley, las zonas francas tienen como finalidad impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora.

Menores costos, inversiones y empleo

La normativa establece que las zonas francas buscan facilitar que el aumento de la eficiencia y la disminución de los costos asociados a las actividades desarrolladas en estos espacios se extiendan a la inversión y al empleo.

En ese sentido, la baja de impuestos contemplada en el acuerdo se vincula con el objetivo de establecer condiciones que contribuyan a mejorar la competitividad y favorecer el desarrollo de las actividades productivas y comerciales. Los principales objetivos mencionados para la nueva Zona Franca de Tinogasta incluyen:

Impulsar el comercio.

Potenciar las exportaciones.

Atraer nuevas inversiones.

Mejorar la competitividad de las economías regionales.

Fortalecer las cadenas de valor.

Promover la generación de empleo de calidad.

Favorecer la integración bioceánica.

Contribuir al crecimiento del sistema productivo provincial.

Para Catamarca, contar con una Zona Franca significará, según los fundamentos expuestos, dar un salto de calidad en materia productiva y comercial. La posibilidad de potenciar las exportaciones al mundo y hacer crecer el sistema productivo provincial constituye uno de los principales ejes asociados a esta iniciativa.