Milei le pegó a Macri: "Se dejó correr por los que tiraron piedras, nosotros no"

El presidente Javier Milei volvió a realizar una fuerte defensa del rumbo económico de su gestión durante su participación en un foro regional de derecha realizado en Santiago de Chile. En ese escenario, el mandatario repasó distintos números vinculados a la actividad, apuntó contra la oposición por sus cuestionamientos y planteó que su gobierno no modificará sus políticas pese a las presiones que, según sostuvo, pueden generarse en el escenario político y social.

Durante su exposición, Milei recurrió a la experiencia del gobierno de Cambiemos y a la figura de su aliado, el expresidente Mauricio Macri, para explicar lo que considera una de las principales lecciones políticas que su administración tomó de aquella gestión.

"Estas estrategias que yo les cuento, la realidad es que no son nuevas. Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo", introdujo el Presidente.

La referencia al gobierno de Cambiemos

Milei sostuvo que la gestión de Cambiemos terminó sucumbiendo ante distintas presiones políticas y recordó las protestas ocurridas durante ese período.

"El gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano", continuó. La referencia a las 14 toneladas de piedras alude a una fuerte protesta que se produjo en el Congreso de Buenos Aires cuando el entonces oficialismo impulsaba una reforma de la movilidad jubilatoria.

A partir de esa comparación, Milei aseguró que su administración adoptó una posición diferente y que no se apartará del rumbo que considera correcto.

"Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato. Y no lo vamos a hacer porque sabemos que por más ruido que hagan en el camino, más allá del ruido siempre está la realidad y el rumbo es el correcto, el modelo está funcionando. No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas", completó.

El Foro Madrid 2026 y la mirada hacia 2027

El mandatario argentino expuso en Chile durante una cumbre internacional de la derecha, el Foro Madrid 2026, donde también buscó profundizar la polarización con miras al escenario político de 2027.

En ese contexto, planteó una definición sobre quienes, según su mirada, permanecen indiferentes frente a la disputa política e ideológica.

"El que se quede indiferente, que sepa que eso busca la izquierda", expresó al defender la necesidad de tomar posición. La agenda de Milei en Chile contemplaba, además de su participación en el foro, una reunión con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y posteriormente un encuentro con su par de Chile, José Antonio Kast.

La actividad internacional del Presidente estuvo atravesada por la defensa de su modelo económico y por una exposición en la que combinó referencias a la gestión actual, críticas a la oposición y una fuerte confrontación discursiva con la izquierda.

Los números que destacó el Presidente

Durante su intervención, Milei volvió a reivindicar los resultados que atribuyó al rumbo económico de su gobierno y sostuvo que la prudencia, la economía y la libertad constituyen elementos centrales de su modelo.

"Cuando se sostiene rumbo de la prudencia, la economía y la libertad proliferan, la economía crece. Ganar y gobernar es posible", afirmó. En esa línea, enumeró una serie de datos que presentó como muestra del funcionamiento del modelo:

Hace 27 meses seguidos que estamos creciendo.

Bajamos la pobreza en 25 puntos.

Se redujo en un tercio la indigencia.

Las exportaciones están en niveles récord.

El consumo está en récord histórico.

"Está claro que nuestro modelo funciona, vamos por el rumbo correcto", sostuvo el mandatario.

La enumeración de estos indicadores formó parte de la argumentación utilizada por Milei para reafirmar que su administración mantendrá sus políticas y no modificará el rumbo económico que viene sosteniendo.

"No nos vamos a dejar descarrilar"

Uno de los principales ejes del discurso estuvo puesto en la idea de que el gobierno no responderá con cambios de rumbo ante las críticas o las manifestaciones de oposición.

Milei planteó que la experiencia de Cambiemos funciona como un antecedente del que su administración extrajo conclusiones. Según su interpretación, aquel gobierno se vio afectado por la presión política, las protestas y las recomendaciones de sectores que proponían frenar determinadas decisiones.

Frente a esa lectura, el Presidente remarcó que su gobierno no seguirá ese camino. La frase "no vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas" condensó la posición expresada durante su participación en Santiago de Chile y funcionó como una reafirmación de la continuidad del programa que defiende su administración.

Una fuerte confrontación con la izquierda

En otro tramo de su discurso, Milei elevó el tono de sus definiciones políticas e ideológicas y apuntó contra la izquierda radical y el terrorismo.

"El mal está encabezado por la izquierda radical y el terrorismo, cuyo objetivo es barrer con nuestro modo de vida mediante la violencia y la propaganda", sostuvo. El mandatario definió el escenario en términos de una disputa de gran alcance y aseguró que se trata de "una batalla existencial que está por resolverse".

También afirmó que la historia juzgará las posiciones adoptadas frente a esa confrontación.

"Aquel que prefiera quedarse a un costado, indiferente, sepa que eso es exactamente lo que busca el lado del mal", expresó.