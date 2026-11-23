La Conferencia Episcopal Argentina difundió este lunes una carta abierta dirigida a los integrantes del Senado de la Nación para reclamar que avancen con la aprobación de la Ley de Ludopatía, una iniciativa que busca prevenir esta problemática y regular los juegos de azar y las apuestas en línea. El pronunciamiento eclesiástico se conoció en un momento decisivo para el futuro del proyecto, que podría perder estado parlamentario si no es tratado antes de que finalice noviembre.

Los obispos expresaron su profunda preocupación ante el avance de esta problemática social y solicitaron a los legisladores que asuman la responsabilidad de darle continuidad al debate parlamentario. La advertencia está vinculada con las consecuencias que las apuestas digitales pueden generar en niños, adolescentes y jóvenes, tanto en el ámbito familiar como en sus relaciones personales, su economía y sus proyectos de vida.

La carta retoma palabras del papa León XIV durante su reciente visita al país y plantea que existen decisiones cuya importancia trasciende las circunstancias políticas y permanecen por los beneficios que pueden generar en la sociedad.

En ese sentido, los representantes de la Iglesia señalaron: "Hay decisiones que trascienden las circunstancias políticas y permanecen por el bien que fueron capaces de hacer". A continuación, remarcaron: "El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos reclaman hoy esa responsabilidad".

El mensaje apunta directamente a los senadores, a quienes les pidieron que no permitan que las diferencias políticas o las demoras legislativas terminen dejando sin tratamiento una iniciativa que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.

Las consecuencias de las apuestas online sobre niños y adolescentes

Uno de los aspectos centrales del documento difundido por la Conferencia Episcopal es la descripción de las consecuencias sociales, económicas y personales asociadas con la ludopatía y las apuestas en línea.

La Iglesia sostuvo que desde hace tiempo viene advirtiendo, junto con numerosos sectores de la sociedad, sobre la gravedad del problema y sus efectos en niños, adolescentes y jóvenes. En ese diagnóstico, los obispos señalaron que detrás de esta realidad existen familias que atraviesan situaciones difíciles, deudas económicas crecientes, adicciones y vínculos personales que se deterioran.

También mencionaron los proyectos de vida que terminan frustrándose como consecuencia de esta problemática y advirtieron que, en los casos más dolorosos, aparecen situaciones de desesperación e incluso el riesgo de suicidio.

El documento expresó textualmente:

"Desde hace tiempo venimos advirtiendo, junto con numerosos sectores de nuestra sociedad, las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio".

A partir de este escenario, los obispos consideraron que la situación exige una respuesta urgente y que el tratamiento legislativo no puede continuar postergándose.

La preocupación está puesta especialmente en la protección de los sectores más jóvenes, cuya exposición a las apuestas digitales constituye el eje del reclamo institucional. Para la Conferencia Episcopal, la falta de una definición parlamentaria prolonga una situación que requiere medidas concretas.

"La sociedad necesita respuestas concretas"

En otro tramo de la carta, la Iglesia reclamó directamente que el Senado avance con la aprobación del proyecto que ya obtuvo el respaldo de Diputados hace dos años.

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones", manifestaron los obispos. El pronunciamiento también advirtió que la protección de niños, adolescentes y jóvenes no puede quedar atrapada en nuevas demoras parlamentarias que terminen frustrando una respuesta legislativa considerada necesaria.

En esa línea, señalaron que la gravedad de la situación no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta institucional.

Uno de los pasajes más contundentes del documento fue el pedido expreso de que la iniciativa no quede abandonada en el Congreso: "No dejen morir este proyecto de ley", reclamaron desde la Iglesia.

Los obispos profundizaron esa advertencia al sostener que dejar caer la propuesta también significa formar parte de una muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de numerosos jóvenes.

"Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias", afirmaron.

El cierre de la carta volvió a recuperar el mensaje atribuido al papa León XIV, con una reflexión sobre la responsabilidad de quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones en beneficio de la sociedad: "Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad. Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece".

La historia del proyecto

El reclamo de la Conferencia Episcopal se produce cuando la Ley de Ludopatía volvió a incorporarse a la agenda parlamentaria, impulsada por la presión de la Iglesia y de la oposición, en el tramo final de las sesiones ordinarias.

La Cámara de Diputados aprobó en 2024 un proyecto destinado a prevenir la ludopatía y regular los juegos de azar y las apuestas en línea. Sin embargo, la Cámara Alta nunca avanzó con su tratamiento debido a la oposición del oficialismo al texto aprobado por la cámara de origen.

Uno de los principales puntos de desacuerdo está relacionado con la prohibición de la publicidad de las empresas de apuestas online. Desde el oficialismo consideran que esa disposición resulta demasiado restrictiva y sostienen que podría afectar las libertades comerciales, la publicidad privada y las competencias provinciales sobre el juego.

De esta manera, la iniciativa permaneció sin tratamiento en el Senado durante dos años, hasta que la proximidad del vencimiento de su estado parlamentario volvió a colocarla en el centro de las negociaciones legislativas.

El problema tiene una fecha concreta: si el Senado no vota el proyecto antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias, la iniciativa perderá estado parlamentario y todo el debate deberá comenzar nuevamente desde cero.

La única alternativa mencionada para evitar esa situación, si no se concreta el tratamiento dentro del plazo, sería que el presidente Javier Milei incorpore el proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias.

El Senado comprometió el tratamiento para el jueves 26 de noviembre

En medio de las negociaciones, la iniciativa consiguió volver a la agenda de la Cámara Alta. Durante la sesión del jueves, aunque se bloqueó el tratamiento sobre tablas, todos los integrantes del cuerpo se comprometieron a debatir el proyecto en el recinto el próximo jueves 26 de noviembre.

Ese compromiso fue aprobado por unanimidad, lo que estableció una fecha concreta para discutir la propuesta antes del vencimiento del período ordinario. Sin embargo, el camino legislativo contempla una instancia previa. Los libertarios que presiden las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia convocaron a un plenario para analizar el proyecto el día anterior al debate previsto en el recinto.

La convocatoria tiene como objetivo discutir la iniciativa en comisión y avanzar sobre una nueva formulación del texto antes de su tratamiento parlamentario.

Según pudo saber Clarín, el bloque libertario presentará en ese plenario un proyecto alternativo, con un enfoque que definieron como intermedio entre la media sanción aprobada por Diputados y la iniciativa enviada por el Gobierno.

La presentación de ese nuevo texto introduce otro elemento en una negociación que hasta ahora estuvo marcada por las diferencias entre el proyecto aprobado en la Cámara baja y la posición del oficialismo.

La posibilidad de modificar el proyecto y devolverlo a Diputados

El resultado del debate en comisión y la votación del jueves serán determinantes para establecer el futuro inmediato de la Ley de Ludopatía. Si el Senado consigue aprobar el texto modificado que impulsaría el bloque libertario, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados para que los legisladores ratifiquen los cambios introducidos por la Cámara Alta.

Ese procedimiento permitiría que el proyecto obtenga una sobrevida de un año más, evitando que pierda estado parlamentario el próximo 30 de noviembre.

Además, la devolución del texto a Diputados tendría otra consecuencia política: trasladaría nuevamente la discusión a la cámara de origen y permitiría que el Senado le devuelva a los diputados la responsabilidad de resolver las diferencias entre las distintas versiones de la iniciativa.

De esa manera, el oficialismo también evitaría que el presidente Javier Milei deba decidir si incorpora o no el tratamiento de la Ley de Ludopatía en el temario de las sesiones extraordinarias.

El escenario abre una instancia de negociación en la que confluyen las diferencias sobre el alcance de la regulación, la prohibición de la publicidad de las apuestas online y los plazos parlamentarios para evitar que el proyecto pierda vigencia.