El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, solicitó información a la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre el homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales tiene previsto realizar el próximo 10 de diciembre en reconocimiento a Mario Roberto Santucho, histórico dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La intervención oficial quedó expresada en un comunicado difundido mediante la cuenta de X de la cartera encabezada por Capital Humano, donde se explicó que el requerimiento dirigido a la universidad tiene como objetivo evitar la realización del acto convocado para esa fecha.

La presentación introduce un cuestionamiento institucional sobre una actividad que ya había recibido el reconocimiento de interés institucional por parte de la Facultad de Ciencias Sociales. La ceremonia está prevista para el 10 de diciembre, una fecha que coincide con el aniversario del retorno de la democracia, y contempla la inauguración de una escultura donada por el Colectivo Cultural Contramuro.

El pedido del Gobierno se formalizó mediante una nota dirigida al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en la que la Subsecretaría de Políticas Universitarias requirió información sobre el reconocimiento y las medidas adoptadas por la institución.

Además, la dependencia solicitó un informe acerca de las actuaciones administrativas y disciplinarias que la Universidad lleve adelante en relación con el caso. De esta manera, el Ministerio no solamente pidió precisiones sobre la organización del homenaje, sino que también requirió conocer qué procedimientos institucionales se encuentran en marcha.

El pedido de Capital Humano y el cuestionamiento al reconocimiento

A través de su publicación en redes sociales, el Ministerio de Capital Humano explicó expresamente el propósito de la solicitud de información a la universidad. El comunicado señaló que el pedido "tiene como objetivo evitar la realización del acto convocado para el próximo 10 de diciembre en homenaje a quien fuera líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)".

La comunicación oficial concluyó con una definición sobre la orientación que, según la cartera, debe tener la universidad pública y su funcionamiento dentro de la convivencia democrática. "El Ministerio de Capital Humano, a través de la ya mencionada Subsecretaría, reafirma su compromiso con una universidad pública al servicio de la educación, la convivencia democrática y la paz", sostuvo el organismo.

La solicitud fue dirigida a las autoridades de la UBA en un contexto de controversia por la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de declarar de interés institucional el homenaje a Santucho.

El requerimiento incluye, por lo tanto, información sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la universidad pudiera desarrollar, además de las cuestiones vinculadas con la organización del acto.

Quién fue Mario Roberto Santucho

Mario Roberto Santucho nació en Santiago del Estero en 1936 y fue el máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), además de fundador y principal dirigente de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La organización buscaba alcanzar la toma del poder mediante la lucha armada. Santucho se convirtió en una de sus principales figuras y condujo políticamente al movimiento. Su trayectoria también estuvo vinculada con la actividad universitaria. Según los fundamentos incorporados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, participó como representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Tucumán, institución en la que se graduó como contador público.

Posteriormente, también se desempeñó como delegado estudiantil en el Consejo Tripartito de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Santucho murió en julio de 1976, durante un operativo del Ejército realizado en Villa Martelli. Estos antecedentes forman parte de la fundamentación utilizada por las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales para justificar el reconocimiento institucional que dio origen a la controversia.

Los argumentos del Consejo Directivo para declarar el homenaje de interés institucional

La resolución que declaró de interés institucional el homenaje fue fundamentada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, que preside la decana Ana Josefina Arias.

En el texto, las autoridades académicas destacaron el recorrido político y militante de Santucho y justificaron la decisión a partir de su participación en distintas instancias de organización estudiantil y de su compromiso con las causas sociales. La resolución consignó que Santucho "encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social, destacándose desde su juventud por su entrega incansable a la causa de las y los trabajadores".

El documento también hizo referencia a su paso por la Universidad Nacional de Tucumán y a las responsabilidades que asumió durante su trayectoria estudiantil.

En ese sentido, señaló que "en su recorrido militante participó como representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se graduó como Contador Público, y a partir de lo cual también fue delegado estudiantil en el Consejo Tripartito de la Federación Universitaria Argentina (FUA)".

La fundamentación institucional se completó con una referencia al compromiso de la facultad en materia de derechos humanos.

El Consejo Directivo enmarcó la decisión en "un compromiso inclaudicable con una construcción activa y plural de la memoria, verdad y justicia en materia de Derechos Humanos".

De esta manera, la resolución presentó el homenaje como parte de una política institucional vinculada con la memoria, la verdad y la justicia, además de destacar los antecedentes universitarios y la militancia de Santucho.

Una escultura donada

El acto previsto para el 10 de diciembre no se limitará a una ceremonia de reconocimiento, sino que también incluirá la inauguración de una escultura dedicada a Santucho. La obra fue donada por el Colectivo Cultural Contramuro, agrupación que promueve la realización de murales y actividades relacionadas con la memoria y la militancia.

El colectivo también participa de la organización del homenaje junto con la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales.

La iniciativa cuenta, además, con la adhesión de la agrupación estudiantil La Mella y del Espacio de Unidad de los Revolucionarios, organizaciones que acompañan la convocatoria.

La participación de estos espacios culturales, académicos y estudiantiles forma parte de la estructura organizativa del acto que fue declarado de interés institucional por el Consejo Directivo.

La escultura donada constituye uno de los elementos centrales de la ceremonia, ya que su inauguración está prevista como parte del homenaje programado para la fecha en que se conmemora el aniversario del retorno de la democracia.