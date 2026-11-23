Con el cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso cada vez más cerca, el Gobierno se prepara para una de las semanas legislativas más exigentes del año. La agenda estará marcada por el primer informe de gestión de Diego Santilli como jefe de Gabinete y por una doble sesión en la que el oficialismo buscará avanzar con la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Para ordenar la estrategia parlamentaria, revisar los acuerdos con los bloques aliados y hacer un recuento de los votos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una nueva reunión de la mesa política del Gobierno para este martes a las 13. El encuentro se realizará después de la reunión bilateral que el presidente Javier Milei mantendrá con su par de Polonia, Karol Nawrocki, prevista para las 11.

Santilli presentará su primer informe de gestión

La primera actividad central de la semana será la presentación de Diego Santilli ante el Senado, prevista para el miércoles a partir de las 15. El jefe de Gabinete responderá 1.287 preguntas formuladas por los distintos bloques de la oposición, de las cuales el 46% está relacionado con la gestión económica.

El funcionario prepara una exposición que incluirá un repaso de las distintas áreas de Gobierno, un balance de la situación recibida al asumir la administración y los avances alcanzados hasta el momento. También expondrá los objetivos previstos para el próximo año.

Según adelantaron desde el oficialismo, el mensaje buscará destacar la importancia del orden en las distintas áreas de gestión como condición para establecer las bases de un crecimiento sostenido.

Reforma electoral y Ley de Ludopatía en el Senado

El jueves concentrará buena parte de la actividad parlamentaria. En el Senado, el oficialismo buscará avanzar con la reforma electoral, mientras que también está previsto el tratamiento del proyecto contra la ludopatía infantil y para regular las apuestas online. En paralelo, Diputados debatirá el Presupuesto 2027.

Aunque las sesiones todavía no fueron oficializadas, la intención es que ambas cámaras funcionen durante la misma jornada.

En el Senado, La Libertad Avanza se muestra confiada en conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral. El oficialismo necesita al menos 37 voluntades y, según estimaciones de la bancada, podría reunir entre 38 y 40.

Para alcanzar ese número, el Gobierno cuenta con el respaldo de los diez senadores radicales. En el entorno de Santilli aseguran que ese apoyo se consiguió a partir de los acuerdos políticos con cinco gobernadores de la UCR, a quienes el Ejecutivo les habría garantizado la posibilidad de conformar listas legislativas nacionales conjuntas para las elecciones de 2027.

Esos entendimientos también tendrán incidencia en la discusión presupuestaria y en las negociaciones con las provincias.

Otro de los temas que volverá a la agenda del Senado es el proyecto contra la ludopatía infantil y la regulación de las apuestas online. La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024, perdió impulso durante los últimos meses y está cerca de perder estado parlamentario.

Sin embargo, la Cámara alta acordó por unanimidad, con 70 votos, debatirla este jueves, incluso si no cuenta con dictamen de comisión.

El oficialismo pretende introducir modificaciones al texto aprobado por Diputados. Patricia Bullrich explicó que el Ejecutivo presentó una propuesta alternativa orientada a combatir el juego ilegal: "El 75% del juego que no va por las plataformas que son legales, sino por las informales".

Para analizar los cambios, el martes se reunirá un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales. Si el Senado aprueba el proyecto sin modificaciones, quedará convertido en ley. Si introduce cambios, deberá regresar a Diputados.

El Presupuesto 2027 y las negociaciones con las provincias

En la Cámara baja, el Gobierno buscará conseguir la media sanción del Presupuesto 2027 en una sesión que podría extenderse durante unas 20 horas.

El proyecto ingresó al Congreso el 15 de septiembre y estuvo atravesado por la discusión sobre el ajuste en discapacidad incluido en el texto original. Para reunir los votos, el Ejecutivo escuchó los planteos de distintas provincias y aceptó discutir modificaciones, en un escenario en el que el acompañamiento de los aliados también está vinculado a las negociaciones por la reforma electoral.

El oficialismo intentará evitar que se repita el fracaso de la sesión del miércoles pasado, cuando las diferencias con sus aliados de Provincias Unidas y el MID impidieron reunir el quórum para tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El conflicto estuvo relacionado, entre otros puntos, con la disputa por la representación de Diputados en el Consejo de la Magistratura. La bancada referenciada en los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, integrada por 18 legisladores, retiró su respaldo circunstancial al oficialismo y reclamó que Juan Brügge ocupara el lugar que La Libertad Avanza había negociado con el PRO para Florencia de Sensi.

Las conversaciones para destrabar el desacuerdo quedaron a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En la Casa Rosada mantienen expectativas favorables sobre el resultado de las negociaciones. Sin embargo, el desarrollo de las sesiones será determinante para medir la capacidad del oficialismo de sostener acuerdos parlamentarios y avanzar con sus principales iniciativas antes del cierre del período ordinario.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.