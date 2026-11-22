Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 el apartamiento de Sergio Felipe Pejkovic, el perito tasador designado por Cristina Kirchner para intervenir en el proceso de decomiso de bienes de la causa Vialidad. El planteo se fundamenta en la detección de presuntos vínculos comerciales entre el profesional y el empresario Lázaro Báez, también condenado en el expediente.

Pejkovic es titular de una inmobiliaria en Río Gallegos y su nombre apareció en una escucha telefónica realizada en el marco de otra investigación judicial. En esa causa se busca determinar si Báez continúa administrando y explotando su patrimonio desde la cárcel.

Según los elementos reunidos en esa investigación, el tasador habría administrado propiedades del empresario y mantendría contacto con uno de sus principales colaboradores. La conexión fue advertida a partir de un intercambio de información entre ambas fiscalías.

Ante esta situación, Luciani y Mola pidieron que Pejkovic informe qué tipo de relación mantiene con Báez, sus familiares, sus empresas y su entorno. Además, solicitaron que, hasta que se esclarezca ese vínculo, sea excluido de las inspecciones y tasaciones de los bienes relacionados con el empresario.

"La cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar", argumentaron los fiscales.

En una presentación anterior, los representantes del Ministerio Público ya habían advertido sobre un posible conflicto de intereses que podría comprometer la objetividad del perito. La valuación de las propiedades tiene incidencia directa en el alcance de la ejecución del decomiso.

La demora en las tasaciones y el decomiso

Además del pedido de apartamiento, Luciani y Mola solicitaron que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema informe el grado de avance de las valuaciones, ordenadas por el tribunal hace un año.

De esas tasaciones depende la ejecución del decomiso, cuyo monto actualizado asciende a casi $685.000 millones. Cristina Kirchner y Lázaro Báez deben responder de manera solidaria por esa suma.

El Tribunal Oral Federal 2 está a cargo de ejecutar la condena dictada en la causa Vialidad y llevar adelante el proceso de decomiso. El planteo de los fiscales busca que se aclare la situación del perito designado por la expresidenta antes de que continúe interviniendo en la valuación de los bienes de Báez.

Cuáles son los bienes alcanzados por el decomiso

Entre los activos identificados por la Justicia se encuentran numerosos inmuebles en El Calafate y Río Gallegos. Uno de los terrenos más relevantes está ubicado sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Tiene una superficie de 6.001,64 metros cuadrados y fue adquirido en 2007.

En la misma zona figuran otros lotes de grandes dimensiones incorporados durante ese año, entre ellos uno de 44.106 metros cuadrados y otro de 87.046.

La nómina también incluye el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica, uno de los bienes más emblemáticos del patrimonio alcanzado por la medida. El establecimiento ocupa tres terrenos: uno pertenece a la firma Los Sauces SA, donde se encuentra la denominada "Casona", mientras que los otros dos predios —identificados como 42-C 5-j y quinta 10A— integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.

La expansión inmobiliaria en El Calafate comprendió, además, terrenos adquiridos entre 2007 y 2008. Algunos fueron comprados a valores bajos y posteriormente revalorizados con el desarrollo turístico de la zona. Entre ellos se encuentra un lote de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, donde luego se construyó el hotel Las Dunas.

En Río Gallegos, el listado incluye departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner. Uno de los casos señalados es el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades que Néstor Kirchner adquirió el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso.

También se incorporaron otras diez unidades situadas sobre Mitre al 500, que forman parte del conjunto de bienes posteriormente cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

A esos inmuebles se suman una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255, comprada el 6 de septiembre de 2010, y otra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006.

El inventario se completa con otros terrenos en El Calafate adquiridos entre fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de ellos, comprado el 7 de diciembre de 2007, fue ampliado mediante la adquisición de una parcela lindera el 20 de febrero del año siguiente.

El fallo también alcanza bienes de empresas vinculadas a Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Los Calzo y Del Curto, además de activos pertenecientes a otros condenados. Esos bienes podrán ser ejecutados si los principales inmuebles no resultan suficientes para cubrir el monto establecido.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.