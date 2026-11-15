Colombo destacó el acercamiento entre el Gobierno y la Iglesia tras la llegada del Papa

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, destacó la importancia de colocar las cuestiones sociales y comunitarias en el centro de la agenda pública, al tiempo que reclamó que los principales problemas que atraviesan a la sociedad sean abordados sin intencionalidades partidarias. Sus declaraciones se produjeron después de la visita del papa León XIV al país, durante la cual el Pontífice realizó distintas referencias a la situación de los sectores más relegados.

El arzobispo de Mendoza consideró que las problemáticas sociales deben ser entendidas como una responsabilidad colectiva y no como una herramienta vinculada a disputas políticas. En una entrevista con radio Splendid, planteó que el compromiso con el bienestar de la comunidad requiere superar las diferencias y orientar las acciones hacia el bien común.

"Lo social, lo comunitario. El bien de todos es de todos. Cuando lo hablamos no estamos haciendo campaña, estamos diciendo que es posible transformar la sociedad", sostuvo Colombo al explicar la necesidad de recuperar una mirada centrada en las personas y en las condiciones de vida de la comunidad.

En esa misma línea, insistió en que los problemas sociales deben ser tratados desde una perspectiva que priorice el servicio y la responsabilidad colectiva. "Afrontar los temas sociales despojándolos de una intencionalidad partidaria, sino como servicio al hombre y la comunidad", expresó.

Sus declaraciones retomaron uno de los ejes centrales de los mensajes transmitidos por León XIV durante su permanencia en Argentina: la atención a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Para el titular del Episcopado, las referencias del Papa a esa realidad social tuvieron una particular significación para la Iglesia argentina y para el trabajo que desarrolla en distintos ámbitos.

Las palabras de León XIV y la doctrina social de la Iglesia

Colombo también valoró las definiciones del Pontífice sobre la realidad de los sectores más relegados y vinculó esos señalamientos con el camino que viene desarrollando la Iglesia en el país.

"Los señalamientos sobre lo social los viví como una confirmación del camino emprendido por la Iglesia argentina, el eco de la doctrina social de la Iglesia se ha profundizado", manifestó.

La interpretación del arzobispo de Mendoza puso el acento en la continuidad entre el mensaje expresado por León XIV y los principios que orientan la intervención de la institución religiosa en las cuestiones comunitarias. En ese sentido, consideró que las referencias del Papa a las dificultades sociales no constituyeron solamente una reflexión sobre la situación del país, sino también una confirmación de la importancia de profundizar el compromiso de la Iglesia con esas realidades.

El planteo de Colombo estuvo acompañado por un llamado a que las instituciones y los distintos sectores de la sociedad puedan encontrar puntos de encuentro para abordar los problemas colectivos. La cuestión social, según su perspectiva, necesita ser discutida desde una lógica de servicio, dejando de lado las interpretaciones partidarias que puedan limitar la posibilidad de construir respuestas compartidas.

De esta manera, el presidente de la Conferencia Episcopal volvió a destacar que el bienestar general debe ser considerado una responsabilidad de todos los sectores, independientemente de sus diferencias políticas o institucionales.

Un oasis frente a las tensiones cotidianas

Al realizar un balance de la presencia de León XIV en Argentina, Colombo describió las jornadas de la visita con una expresión que sintetizó el significado que les atribuyó: "un oasis en el desierto, un espacio donde uno sacia la sed, descansa".

Con esa comparación, el arzobispo hizo referencia a un período en el que, según explicó, algunas de las tensiones que atraviesan habitualmente al país quedaron momentáneamente en un segundo plano. Durante esos días hubo espacio para escuchar, reflexionar y prestar atención al mensaje del Pontífice, en un clima que permitió recuperar la importancia del encuentro y de las preocupaciones compartidas.

Sin embargo, Colombo aclaró que esa experiencia no debe interpretarse como un punto de llegada ni como una situación que pueda mantenerse al margen de las dificultades cotidianas. Por el contrario, consideró que el significado de ese encuentro debe proyectarse hacia el trabajo posterior y hacia la posibilidad de transformar las condiciones sociales.

"Un oasis no es un lugar para quedarse, es para seguir camino. Ahora volvemos al desierto cotidiano para avanzar y hacerlo más vivible", expresó.

La reflexión planteó una diferencia entre el clima generado durante la visita papal y los desafíos que permanecen una vez concluida. Para Colombo, el encuentro permitió recuperar energías y generar un espacio de reflexión, pero la tarea fundamental consiste en trasladar esa experiencia a la vida cotidiana, donde continúan presentes los problemas que afectan a la sociedad.

En ese marco, el mensaje del arzobispo volvió a vincular la dimensión espiritual de la visita con la necesidad de sostener acciones concretas en materia social y comunitaria.

El vínculo entre la Iglesia y el Gobierno

Otro de los aspectos abordados por Marcelo Colombo fue la relación entre la Iglesia y el Gobierno nacional. El titular del Episcopado consideró que la visita de León XIV abrió una oportunidad para acercar posiciones y generar condiciones que permitan desarrollar un diálogo entre sectores que necesitan reducir sus distancias.

Al evaluar ese proceso, destacó que el acontecimiento permitió "perder la distancia y animarnos a un diálogo posible".

La valoración estuvo relacionada con la experiencia de organización y participación conjunta que se desarrolló durante la visita papal. Colombo consideró que la capacidad de trabajar de manera coordinada en un acontecimiento de esas características dejó una señal sobre las posibilidades de cooperación entre diferentes instituciones.

"Poder interactuar en una organización tan exitosa y haber hecho una sinergia tan positiva marca lo que puede ser la vida cuando nos arremangamos y trabajamos todos juntos", sostuvo.

La referencia a la sinergia positiva puso de relieve la importancia que el arzobispo atribuyó al trabajo compartido y a la posibilidad de superar distancias mediante objetivos comunes. En su interpretación, la experiencia organizativa permitió observar que la cooperación institucional puede generar resultados favorables cuando existe disposición para involucrarse y asumir responsabilidades de manera conjunta.

No obstante, Colombo también advirtió que el acercamiento necesita continuidad y que no alcanza solamente con una experiencia puntual. En ese sentido, consideró necesario avanzar hacia una mayor apertura de las instituciones, promover una renovación de sus conducciones y fortalecer la capacidad de discutir los grandes temas que atraviesan a cada sector.

Renovación de dirigencias y apertura

En otro tramo de sus declaraciones, el presidente de la Conferencia Episcopal planteó que algunas instituciones necesitan una renovación de dirigencia, acompañada por una mayor apertura y disposición para el diálogo. La propuesta incluyó tres aspectos centrales: renovación institucional, capacidad de apertura y posibilidad de abordar los principales debates de cada sector.

Colombo mencionó expresamente la necesidad de impulsar una "mayor apertura, renovación, capacidad de dialogar los grandes temas de cada sector".

El planteo se relacionó con su evaluación del vínculo entre la Iglesia y el Gobierno, pero también con una reflexión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones y la necesidad de generar espacios donde puedan discutirse las problemáticas que afectan a la sociedad.

Desde esa perspectiva, la experiencia de la visita papal fue presentada como una oportunidad para demostrar que el trabajo conjunto es posible y que las diferencias pueden dejar de ser un obstáculo cuando existe voluntad de diálogo.

La posición expresada por Colombo volvió a ubicar la cuestión social como uno de los principales puntos de encuentro que deberían orientar las conversaciones entre las instituciones. El objetivo, de acuerdo con sus declaraciones, es que los debates puedan desarrollarse desde una perspectiva comunitaria y no quedar condicionados por intereses partidarios.

Las lágrimas de Milei

Finalmente, Colombo fue consultado sobre la emoción que mostró el presidente Javier Milei durante la despedida de León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El mandatario se había acercado el miércoles al mediodía para saludar al Pontífice, después de la multitudinaria misa celebrada en Luján. Durante la transmisión oficial del momento, se pudo observar al Presidente visiblemente emocionado mientras el Sumo Pontífice partía rumbo a Perú.

Al referirse a esas imágenes, el titular de la Conferencia Episcopal consideró que las muestras de emoción fueron auténticas y que el sentimiento había sido compartido por las personas que participaron de las distintas actividades vinculadas con la visita.

"Había una alegría muy intensa en todos, no creo que nadie haya fingido, ni las lágrimas son ficticias", afirmó.

Colombo sostuvo que las expresiones observadas durante la despedida respondieron a una emoción genuina de quienes estuvieron presentes en los distintos espacios del acontecimiento. En ese sentido, incluyó tanto a los participantes de las actividades como a quienes formaron parte del momento de despedida protagonizado por el Presidente.

"Creo que son verdaderamente auténticas de emoción, de quienes participaron en distintos espacios, como la despedida que hizo el Presidente. Creo que todo el mundo estaba fascinado y conmovido", agregó.