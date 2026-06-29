Comenzará la pavimentación de la Cuesta de Zapata, una obra histórica para Catamarca

La recuperación de la Cuesta de Zapata, el histórico camino que conecta las localidades de Tinogasta y Londres, dio este lunes un paso trascendental con la firma del convenio que permitirá comenzar las tareas de pavimentación del primer tramo de la obra desde el sector tinogasteño.

El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por los intendentes Ernesto Andrada, de Tinogasta, y Roberto Rodríguez, de Londres, además del ministro de Hacienda y Obra Pública. Durante la ceremonia se formalizó el contrato que habilita el inicio de los trabajos de pavimentación de la Sección I, cuyo comienzo está previsto para los próximos días.

Esta primera etapa comprenderá el tramo que se extiende desde el Empalme de la Ruta Nacional 60 hasta el Pie de Cuesta, con una longitud total de 25 kilómetros, constituyendo el inicio de una intervención que apunta a recuperar una vía de comunicación de importancia para el oeste provincial.

Una obra que comenzó con el trabajo de Vialidad Provincial

Durante la firma del convenio, el ministro Marchetti destacó el papel desempeñado por Vialidad Provincial en las etapas iniciales del proyecto y remarcó que el comienzo de esta obra fue posible gracias al trabajo realizado por el organismo.

El funcionario señaló que la apertura de la traza fue ejecutada por administración y expresó su reconocimiento a los trabajadores que participaron de esas tareas. "Quiero agradecer a todos los trabajadores de Vialidad Provincial porque esta obra inició por administración. Toda la apertura de traza la hicieron nuestros trabajadores", afirmó.

Asimismo, Marchetti destacó el respaldo político recibido para concretar el proyecto y agregó: "También agradecerle a nuestro Gobernador por su gestión, su visión e insistencia para llevar adelante este proyecto".

Los trabajos ejecutados y las próximas etapas

Como parte de las acciones previas al inicio de la pavimentación, Vialidad Provincial llevó adelante la apertura de traza y la conformación de la base desde ambos extremos de la Cuesta de Zapata.

Las tareas se desarrollaron tanto desde Tinogasta como desde Londres, alcanzando una extensión total de 56 kilómetros.

De acuerdo con lo informado durante el acto, el esquema de trabajo continuará con funciones diferenciadas entre el organismo provincial y la empresa contratada.

Impacto sobre toda la región

Durante la presentación del proyecto se remarcó que la puesta en valor de la Cuesta de Zapata trasciende el aspecto estrictamente vial.

Según se explicó, la recuperación de este camino permitirá unir a todo el Oeste catamarqueño, fortaleciendo la integración territorial entre los distintos departamentos.

El impacto previsto alcanza diversos ámbitos del desarrollo regional, ya que la obra apunta a mejorar la conectividad entre las localidades y generar condiciones favorables para el crecimiento de distintas actividades. Entre los principales objetivos señalados se destacan:

Mejorar la conectividad regional.

Fortalecer los vínculos entre departamentos.

Impulsar el turismo.

Favorecer la producción.

Estimular el comercio regional.

La recuperación de esta vía de comunicación busca consolidar un corredor que facilite la circulación y fortalezca la vinculación entre distintas comunidades del oeste provincial.

La firma del convenio

La ceremonia contó con la participación de distintas autoridades provinciales y municipales que acompañaron el inicio formal de esta nueva etapa del proyecto.

Además del gobernador Raúl Jalil, los intendentes Ernesto Andrada y Roberto Rodríguez, y el ministro de Hacienda y Obra Pública, estuvieron presentes el intendente de Belén, Cristian Yapura; el diputado nacional Sebastián Nóblega; el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; la senadora provincial Pamela López, entre otras autoridades.

La firma del contrato marca el comienzo de la pavimentación de la primera sección de la Cuesta de Zapata y representa un nuevo avance en el proceso de recuperación de un camino histórico que, de acuerdo con lo expresado durante el acto, permitirá fortalecer la integración del oeste catamarqueño mediante una obra de infraestructura destinada a mejorar la conectividad y favorecer el desarrollo del turismo, la producción y el comercio regional.