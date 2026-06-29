Milei canceló su viaje al Mercosur para supervisar la transición en la Jefatura de Gabinete

A un día de la cumbre de líderes del Mercosur, el presidente Javier Milei resolvió cancelar el viaje que tenía previsto realizar a Paraguay y permanecer en Buenos Aires con el objetivo de supervisar la transición en la Jefatura de Gabinete y avanzar en una nueva etapa de la gestión nacional.

Desde Casa Rosada explicaron que la decisión responde principalmente a la necesidad de trabajar junto a su flamante ministro coordinador, Diego Santilli, en el proceso de reorganización del Gabinete, además de ultimar los detalles del acto de jura que se desarrollará este martes a las 17.30 en el Salón Blanco de Balcarce 50.

La permanencia del mandatario en la Capital Federal permitirá concentrar la actividad política en torno a la conformación del nuevo esquema de trabajo del Poder Ejecutivo, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer la coordinación interna y reactivar su agenda legislativa.

La representación argentina en la cumbre del Mercosur

Como consecuencia de la modificación de la agenda presidencial, el Gobierno dispuso que la representación argentina en la reunión de presidentes del Mercosur recaiga en el canciller Pablo Quirno. Fuentes oficiales señalaron que el funcionario ya se encontraba desde la mañana en Asunción, donde participa de un encuentro junto a los ministros de Relaciones Exteriores del bloque regional.

De esta manera, mientras el canciller encabeza la delegación argentina en Paraguay, Milei concentrará su actividad en Buenos Aires para avanzar en la transición de la nueva conducción política de la Jefatura de Gabinete.

Reuniones políticas y transición en la Casa Rosada

En paralelo a la reorganización del Gabinete, el Presidente recibió durante la mañana en la Quinta de Olivos a Flavio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro y principal candidato de la oposición a Lula da Silva con vistas a las elecciones presidenciales de Brasil previstas para el 4 de octubre.

Tras el encuentro, Javier Milei publicó un mensaje en el que afirmó: "Se viene la marea azul para Brasil". Según la información difundida, esa publicación incrementó la tensión en la relación con el Palacio de Planalto.

Mientras tanto, Diego Santilli llegó a la Casa Rosada pasadas las 11 de la mañana para avanzar en la definición del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete y mantener reuniones vinculadas al proceso de transición con los equipos de Manuel Adorni.

El encuentro previsto entre ambos funcionarios para formalizar el cierre del paso del exvocero por la gestión fue postergado para este martes, en un horario que todavía no fue definido. Ese mismo día, Adrián Ravier tendrá su primera conferencia de prensa a las 11, mientras que por la tarde, a las 17.30, Javier Milei encabezará el acto de jura de Santilli como nuevo ministro coordinador.

Una Jefatura de Gabinete con mayores atribuciones

El nuevo esquema de funcionamiento del Gobierno contempla una Jefatura de Gabinete reforzada, que volverá a concentrar atribuciones similares a las que tuvo durante la gestión de Guillermo Francos. En este nuevo diseño institucional, la Jefatura absorberá las competencias correspondientes al Ministerio del Interior, con el propósito de centralizar la relación del Poder Ejecutivo con los gobernadores y con los bloques aliados en el Congreso.

Dentro de esa estructura acompañarán a Diego Santilli dos funcionarios que ocuparán cargos estratégicos:

Ignacio Devitt , hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos, quien se desempeñaba como nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para negociar acuerdos parlamentarios.

, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos, quien se desempeñaba como nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para negociar acuerdos parlamentarios. Gustavo Coria, colaborador cercano de Santilli y secretario de Interior en su cartera.

Ambos asumirán funciones como:

Vicejefe de Gabinete Ejecutivo.

Vicejefe de Gabinete de Interior.

Los cargos serán formalizados una vez que concluyan las definiciones sobre la distribución de funciones dentro del nuevo organigrama.

La misión política de Diego Santilli

El Presidente anticipó cuál será el principal desafío del nuevo ministro coordinador al explicar el sentido de la reorganización.

"Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y depende de tener músculo político. Diego Santilli conoce el oficio político y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", sostuvo Javier Milei durante una entrevista con LN+.

En ese contexto, Santilli asumirá la responsabilidad de impulsar nuevamente la agenda parlamentaria del oficialismo y avanzar sobre un conjunto de iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno nacional. Entre los principales proyectos mencionados figuran:

La reforma política.

La eliminación de las PASO como eje central de esa reforma.

El super-RIGI.

La Ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La nueva ley de sociedades.

Otros proyectos incluidos en la agenda legislativa del oficialismo.

El inicio de una nueva etapa de gestión

Como parte de esta reorganización política, el Gobierno tiene previsto inaugurar una nueva etapa de funcionamiento interno con una reunión que se desarrollará este miércoles en la Casa Rosada. En ese encuentro, Diego Santilli e Ignacio Devitt acompañarán a Karina Milei en una reunión con todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza.

La convocatoria forma parte de la estrategia diseñada para fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el bloque legislativo oficialista, en el marco de una reestructuración que busca consolidar el funcionamiento de la Jefatura de Gabinete, fortalecer el vínculo con los gobernadores y reactivar el tratamiento de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios para la nueva etapa de su gestión.