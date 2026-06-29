La Justicia rechazó los pedidos de detención contra Insaurralde y Cirio

La Justicia resolvió rechazar los pedidos de detención contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio en el marco de la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito, aunque dispuso una serie de medidas restrictivas que alcanzan a ambos y a otros involucrados en el expediente.

La resolución también comprende a Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, hijos del exintendente; a Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde; a Víctor Mario Donadío, su excuñado, y a la modelo Sofía Clerici.

La decisión judicial se conoció pocos días después de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención de Insaurralde y Cirio en el marco de la investigación.

Restricciones de movilidad para los imputados

Si bien el juez Luis Armella rechazó el pedido de detención, resolvió imponer una serie de restricciones destinadas a garantizar el desarrollo de la causa.

Entre las principales medidas figura la prohibición de salida del país, disposición que deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones. Además, el tribunal estableció que los involucrados no podrán ausentarse a más de 50 kilómetros del domicilio denunciado sin contar previamente con autorización judicial.

La resolución también dispone que cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera del domicilio por un período superior a 24 horas deberá ser comunicado al tribunal con la suficiente antelación. Entre las medidas expresamente consignadas por la resolución judicial se encuentra la "prohibición de salida del país, comunicando ello a la Dirección Nacional de Migraciones", junto con la obligación de permanecer dentro del radio establecido, salvo autorización previa.

El rechazo al pedido de detención

La resolución fue adoptada luego de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio. No obstante, el juez Luis Armella rechazó esa solicitud al considerar "prematuro" citar a declaración indagatoria al exjefe de Gabinete bonaerense.

Según se informó, el planteo del fiscal se encontraba vinculado con la sospecha de que Insaurralde pudiera ocultar pruebas relevantes para la investigación y con la necesidad de evaluar un eventual riesgo de fuga. Pese a esos argumentos, el magistrado resolvió no hacer lugar a los pedidos de detención formulados por la fiscalía.

Nuevas medidas de prueba

En paralelo al rechazo de las detenciones, la fiscalía impulsó nuevas medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas solicitó una inspección ocular de la vivienda donde se habrían registrado los videos incorporados al expediente.

Asimismo, requirió el peritaje de los teléfonos celulares pertenecientes a Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Estas diligencias se suman a otras actuaciones orientadas a profundizar la recolección de pruebas dentro de la causa.

El origen de la investigación

La causa judicial tuvo su origen luego del viaje de lujo realizado por Martín Insaurralde en 2023 a Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici. En las últimas semanas, la investigación volvió a cobrar impulso tras la difusión de videos en los que aparece Jesica Cirio contando dólares dentro del vestidor de la vivienda que compartían en San Vicente.

Anteriormente, en octubre de 2024, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco habían solicitado la declaración indagatoria de Insaurralde por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Ese pedido también fue extendido a un grupo de familiares señalados por la investigación como posibles testaferros.

La empresa Sasaxa Libero S.A. y el testimonio del contador

Uno de los principales ejes del expediente está centrado en la empresa Sasaxa Libero S.A., identificada en la investigación como la firma propietaria de la vivienda de Insaurralde en San Vicente.

En ese contexto declaró como testigo el contador de la empresa, quien afirmó que firmaba los estados contables de la sociedad creada por Insaurralde junto con un familiar. Durante su declaración sostuvo que realizaba esa tarea en bares y aseguró que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas de la empresa sin que él hubiera intervenido en ese procedimiento.

Además, manifestó que nunca conoció personalmente a Martín Insaurralde y señaló que la vivienda ubicada en San Vicente nunca figuró en los estados contables que llevaban su firma.

Allanamientos y análisis de los videos

En las últimas semanas, la Justicia también ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a Jesica Cirio y a su expareja Elías Piccirillo.

Las medidas fueron adoptadas luego de que trascendieran videos en los que pueden observarse fajos de dólares dentro de bolsas plásticas transparentes. Como parte de la investigación, el fiscal Sergio Mola solicitó un peritaje técnico sobre esos registros audiovisuales con el objetivo de determinar el monto de dinero que aparece en las imágenes.

Tras los allanamientos, Jesica Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia. Posteriormente, el dispositivo fue analizado por peritos informáticos, quienes intentan extraer los metadatos de los archivos originales para establecer la fecha exacta de grabación de los videos y determinar su procedencia.