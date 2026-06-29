Milei afirmó que los mercados ven su reelección y que la economía está "blindada"

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la posibilidad de continuar al frente del Poder Ejecutivo y aseguró que, de acuerdo con la lectura que realizan los mercados internacionales sobre la situación argentina, existen condiciones para una futura reelección.

Durante una entrevista concedida al canal de streaming Neura, el mandatario sostuvo que la evolución de distintos indicadores financieros refleja la confianza que, según su interpretación, existe respecto del rumbo de su gestión y de la continuidad del proyecto político que encabeza.

En ese contexto, afirmó que la situación financiera del país se encuentra fortalecida y descartó la posibilidad de que durante el próximo año pueda producirse un ataque especulativo que afecte a la economía argentina.

"A nivel financiero estamos blindados, el riesgo país está a la baja. Los mercados miran a futuro. Claramente están viendo que vamos a reelegir. Conforme vaya evolucionando la economía... hay economistas que dicen que no estamos blindados", expresó el jefe de Estado.

La visión oficial sobre el desempeño de la economía

Gran parte de la entrevista estuvo dedicada al análisis de estadísticas y proyecciones vinculadas con la evolución de la economía. En ese marco, Milei aseguró que el proceso económico se encuentra en marcha y sostuvo que el aspecto más relevante es la tendencia que muestran los distintos indicadores.

Según explicó, la economía argentina mantiene un ritmo de crecimiento que, de acuerdo con su evaluación, permite proyectar una evolución favorable más allá de las variaciones que puedan registrarse en períodos puntuales.

El Presidente afirmó: "El proceso está, lo importante es la tendencia ciclo. En realidad, la economía argentina viene viajando a un rito del 4%. Los datos del PBI: 2,3%. Cuando el crecimiento promedio anual era 1% previo a nuestra llegada, en los últimos 100 años".

Con esas declaraciones, el mandatario comparó el desempeño actual de la economía con el promedio anual de crecimiento que, según indicó, existía antes del inicio de su administración.

El primer trimestre y las explicaciones del Gobierno

Durante la entrevista, Milei también reconoció que los datos económicos correspondientes al primer trimestre no reflejaron los resultados esperados. Al referirse a esa situación, atribuyó ese desempeño a hechos ocurridos durante el segundo semestre del año anterior y vinculó esa evolución con acontecimientos políticos registrados en el Congreso.

El Presidente señaló que los resultados fueron consecuencia de "un intento de golpe de Estado del semestre del año pasado" y sostuvo que "el Congreso en una actitud clara destituyente trató de violentar el equilibrio fiscal".

De esa manera, explicó las razones por las cuales, según su visión, la actividad económica experimentó una desaceleración durante ese período.

La expectativa de una nueva etapa de crecimiento

A pesar de reconocer que el primer trimestre mostró un desempeño que consideró negativo, Milei sostuvo que esa situación no modifica las perspectivas que mantiene el Gobierno respecto de la evolución de la economía.

Según manifestó, luego de lo que definió como "un freno en seco", la actividad volverá a mostrar crecimiento. Las declaraciones del mandatario estuvieron orientadas a transmitir que el proceso económico mantiene una dirección favorable y que los resultados futuros acompañarán esa tendencia.

La referencia a Manuel Adorni y Diego Santilli

Además de abordar cuestiones económicas, Javier Milei se refirió a cambios dentro de su espacio político. Durante la entrevista mencionó la salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli, sobre lo cual manifestó una valoración positiva.

"Es lo mejor que sucederá para todos los argentinos de bien", afirmó el Presidente al referirse a ese cambio. La entrevista combinó así definiciones sobre la situación financiera, estadísticas económicas, proyecciones de crecimiento y apreciaciones políticas. En ese marco, Milei insistió en que la economía mantiene una tendencia favorable, sostuvo que el país cuenta con un escenario financiero sólido, afirmó que los mercados proyectan una continuidad de su gestión y expresó su confianza en que la actividad económica retomará el crecimiento luego de la desaceleración registrada durante el primer trimestre.