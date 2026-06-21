Comienza la gestión de Ravier: mañana jura como nuevo vocero presidencial

El presidente Javier Milei dará inicio esta semana a una nueva etapa en la comunicación del Gobierno nacional con la presentación formal de Adrián Ravier como vocero presidencial. El flamante funcionario afrontará desde este lunes una agenda intensa que combinará actos institucionales, actividades políticas y el comienzo de una transición interna dentro de la estructura de comunicación de la Casa Rosada.

Según lo previsto, el mandatario nacional oficializará el nombramiento mediante una ceremonia de toma de juramento que se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El acto marcará el comienzo formal de la gestión de Ravier al frente de la vocería presidencial y será la primera instancia pública en la que el economista aparezca investido oficialmente en su nueva función.

La designación se produce en un contexto de reorganización interna dentro del Gobierno y en un momento en que el Ejecutivo busca consolidar su esquema comunicacional antes de una nueva gira internacional del Presidente.

Una semana con fuerte contenido político

La actividad de Ravier no se limitará al acto institucional de la Casa Rosada. Un día después de la jura, Javier Milei encabezará un acto organizado por la Fundación Faro, el centro de pensamiento o "think tank" que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo.

El encuentro contará con la participación de la militancia libertaria y funcionará como el escenario elegido para el lanzamiento político del nuevo vocero presidencial. De esta manera, la presentación de Ravier tendrá dos dimensiones claramente diferenciadas: una institucional, representada por la ceremonia oficial en la sede del Gobierno, y otra de carácter político vinculada al universo libertario.

Las dos actividades también exhiben el delicado equilibrio que busca sostener Milei entre las dos principales vertientes que integran su entorno más cercano. Por un lado, la Casa Rosada y la estructura que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por otro, la Fundación Faro y el espacio de influencia política articulado alrededor de Santiago Caputo.

El contexto interno y las tensiones alrededor de la Fundación Faro

La decisión de Milei de participar del acto de la Fundación Faro adquiere especial relevancia por el contexto político que rodea actualmente a la entidad. El gesto presidencial hacia la fundación que conduce Agustín Laje se produce pocos días después de una decisión que generó repercusiones dentro del oficialismo.

La Inspección General de Justicia (IGJ), encabezada por Alejandro Ramírez, funcionario alineado con Karina Milei, inició una investigación sobre el financiamiento de la organización. La medida tuvo un impacto directo sobre el sector político vinculado a Santiago Caputo, identificado dentro del oficialismo como "Las Fuerzas del Cielo".

En ese escenario, la presencia de Milei en el evento aparece como una señal política significativa en medio de las distintas sensibilidades que conviven dentro de su espacio de gobierno.

La necesidad de ordenar la comunicación oficial

La rápida formalización de la llegada de Ravier responde también a una necesidad concreta de la Casa Rosada: reorganizar el esquema de comunicación gubernamental tras la salida de Manuel Adorni de la vocería presidencial.

Si bien Adorni mantiene su cargo como jefe de Gabinete, su situación ha sido objeto de críticas tanto desde sectores externos como desde ámbitos internos del oficialismo. En ese contexto, la designación del nuevo vocero busca establecer una nueva referencia institucional para la comunicación del Gobierno.

El objetivo presidencial es dejar resuelto este frente antes de iniciar una nueva agenda internacional que demandará buena parte de su atención durante los próximos días.

La gira internacional de Milei

Una vez completados los actos vinculados a la presentación de Ravier, el Presidente emprenderá un nuevo viaje al exterior. Según lo previsto, el próximo miércoles partirá hacia Madrid para participar de distintos eventos empresariales y académicos. Posteriormente continuará su agenda en Estados Unidos, donde viajará a Nueva York para sumarse a las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

La proximidad de estos compromisos internacionales explica parte de la premura con la que la Casa Rosada busca cerrar la transición en la vocería presidencial y dejar consolidada la nueva estructura comunicacional.

El inicio de la transición

De acuerdo con fuentes oficiales, este lunes comenzará un breve período de transición entre los equipos de Manuel Adorni y Adrián Ravier. El proceso estará orientado a garantizar el traspaso de responsabilidades y la continuidad de las tareas vinculadas a la comunicación gubernamental. En paralelo, se espera que el nuevo vocero empiece a tomar contacto con las dinámicas habituales de la función y con los equipos que trabajan diariamente en la Casa Rosada.

Las mismas fuentes señalaron que la primera conferencia de prensa de Ravier podría realizarse durante la próxima semana. Ese encuentro con los periodistas constituirá una de las primeras pruebas públicas de su gestión y marcará el inicio efectivo de su relación institucional con la prensa acreditada en la sede del Gobierno nacional.

Con la jura, el lanzamiento político y el comienzo de la transición administrativa, Adrián Ravier iniciará una semana clave que definirá los primeros pasos de una gestión llamada a ocupar un rol central en la estrategia comunicacional del Gobierno de Javier Milei.