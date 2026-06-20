Cristina Kirchner salió al balcón y agradeció a la militancia tras el banderazo en Parque Lezama

Este sábado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde saludó a la militancia que se había concentrado en las inmediaciones del lugar.

La exmandataria se mostró visiblemente contenta por la congregación de militantes, quienes llegaron hasta el domicilio luego de una movilización que había comenzado horas antes en otro punto de la ciudad. Desde el balcón, la dirigente se sumó a los cánticos que provenían de la calle, en un intercambio directo con los presentes.

En esa aparición pública, Cristina Fernández de Kirchner lució un suéter celeste y blanco, en alusión al Día de la Bandera, acompañado por un jean blanco, reforzando la carga simbólica del contexto en el que se desarrolló el encuentro.

Parque Lezama como punto de partida de la movilización

La jornada tuvo su origen en un banderazo convocado en Parque Lezama, impulsado por La Cámpora, que reunió a militantes con una consigna política clara: el reclamo por la liberación de la exvicepresidenta condenada por la Causa Vialidad.

Este acto central funcionó como punto de concentración inicial de la militancia, que luego de finalizar la actividad comenzó a desplazarse en forma organizada hacia el domicilio de la expresidenta en Constitución.

Durante el evento en Parque Lezama, uno de los momentos destacados fue la intervención del diputado nacional Máximo Kirchner, quien brindó la palabra en el marco del acto central, aportando contenido político a la jornada.

Del banderazo al traslado: una movilización en movimiento

Finalizado el acto en Parque Lezama, la multitud inició el traslado hacia San José 1111, convirtiendo el recorrido en parte central de la jornada. La movilización no fue silenciosa ni estática: estuvo acompañada por cánticos constantes y un clima de alta intensidad militante.

Entre los elementos más destacados del trayecto se encuentra la elección musical de los manifestantes, que avanzaron al ritmo de canciones vinculadas al universo del "Indio" Solari y su banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, aportando una identidad sonora característica a la marcha.

El desplazamiento desde Parque Lezama hacia Constitución consolidó un recorrido político y simbólico que unió dos espacios urbanos en una misma expresión de apoyo y movilización.

El saludo desde el balcón y la construcción del momento político

Ya en el domicilio de San José 1111, la llegada de la militancia fue recibida por Cristina Fernández de Kirchner, quien salió al balcón para saludar a los presentes. El gesto fue acompañado por cánticos que se intensificaron en el contacto entre la dirigencia y la militancia reunida en la calle.

La escena se desarrolló en un clima de celebración política, con una fuerte carga emocional por parte de los presentes, quienes habían acompañado toda la jornada desde el banderazo inicial hasta el encuentro final en Constitución.

En síntesis, la jornada del sábado quedó marcada por una secuencia clara de hechos encadenados: