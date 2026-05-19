¿Cómo funciona la plataforma Redes de Transporte de la Capital?: los detalles

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca anunció oficialmente el lanzamiento de la Plataforma Digital Redes de Transporte SFVC, un sistema desarrollado para gestionar, registrar y verificar la actividad vinculada al transporte de pasajeros mediante plataformas digitales dentro del ejido municipal.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría de Gabinete y Modernización, a través de un trabajo articulado entre la Administración de Transporte Público y Movilidad y las áreas de Modernización y Nodo Tecnológico de la ciudad.

Según se informó, el desarrollo técnico del sistema fue realizado bajo criterios de:

Usabilidad.

Seguridad de datos.

Accesibilidad ciudadana.

Desde el municipio señalaron que esta articulación institucional refleja la decisión de incorporar tecnología al servicio de los derechos ciudadanos y de profundizar los procesos de modernización del Estado municipal. La plataforma ya se encuentra operativa y disponible de manera gratuita en:

Redes de Transporte SFVC

El soporte tecnológico de la Ordenanza 8838/25

La nueva herramienta digital constituye además el soporte tecnológico de la Ordenanza Municipal N.° 8838/25, aprobada en noviembre de 2025, normativa que reguló el funcionamiento del transporte de pasajeros mediante plataformas digitales dentro de la ciudad. El sistema alcanza a servicios como:

Uber.

DiDi.

Cabify.

Radio Taxi.

Otras plataformas de transporte.

La Municipalidad destacó que la puesta en funcionamiento de Redes de Transporte SFVC marca "un antes y un después" en la movilidad urbana de Catamarca, al permitir centralizar los procesos de control, habilitación y seguimiento de los vehículos y conductores que prestan servicios bajo esta modalidad.

Cómo funciona la plataforma para los ciudadanos

Uno de los principales aspectos destacados del sistema es que cualquier vecino puede acceder a la plataforma pública sin necesidad de registrarse previamente. Desde allí, los usuarios tienen la posibilidad de verificar en tiempo real si el vehículo al que están por subir posee habilitación municipal vigente.

La verificación se realiza mediante el escaneo del código QR que debe exhibir cada vehículo habilitado. Al ingresar al sistema, los ciudadanos pueden consultar:

Estado de habilitación del vehículo: HABILITADO. NO HABILITADO. PENDIENTE.

Datos del titular del vehículo.

Conductores autorizados para manejarlo.

Fotografías del rodado: Frente. Parte trasera. Laterales.

Plataforma en la que opera el conductor.

Foto identificatoria del conductor habilitado.

El objetivo de esta función es brindar mayor transparencia y seguridad a los pasajeros al momento de utilizar servicios de transporte mediante aplicaciones digitales.

La documentación obligatoria para operar

La Municipalidad informó que todos los vehículos habilitados deben acreditar documentación obligatoria que es revisada y aprobada previamente por el municipio. Entre los requisitos exigidos figuran:

Cédula verde o título del automotor.

Póliza de seguro de pasajeros vigente.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

Cuatro fotografías actualizadas del vehículo.

Licencia de conducir Clase D1 vigente.

Foto identificatoria del conductor.

El sistema busca garantizar que cada unidad y cada conductor cumplan las condiciones establecidas por la normativa municipal vigente.

El registro para conductores

Los conductores y propietarios pueden iniciar el trámite desde la sección "Registro de Vehículos y Conductores" disponible dentro del sitio oficial. El sistema permite:

Registrar un vehículo con uno o más conductores asociados.

Incorporar vehículos adicionales desde el panel personal.

Registrar empresas de transporte.

Gestionar flotas y conductores.

Una vez aprobado el trámite, el sistema envía automáticamente por correo electrónico las credenciales de acceso para que cada propietario pueda administrar su panel personal.

Paso a paso para realizar el trámite

El procedimiento digital de registro se desarrolla en cinco etapas principales.

Paso 1: ingreso al sitio

Los interesados deben ingresar a:

Registro de Vehículos y Conductores SFVC

Allí deben seleccionar el botón verde "Registro de Vehículos y Conductores".

Paso 2: completar el formulario

El sistema solicita información vinculada a:

Datos personales del propietario.

CUIL.

Domicilio.

Teléfono.

Correo electrónico.

Imágenes del DNI.

Datos técnicos del vehículo.

Información del conductor.

Licencia D1.

También deben incorporarse los datos de:

Patente.

Marca.

Modelo.

Año.

Color.

Número de chasis y motor.

Tipo de combustible.

Capacidad máxima de pasajeros hasta siete personas.

Paso 3: envío del trámite

Luego de aceptar la declaración jurada, el usuario debe presionar "Enviar trámite".

El sistema genera automáticamente:

Número de trámite TR-XXXX.

Código QR del trámite iniciado.

Paso 4: revisión municipal

Los administradores municipales verifican la documentación presentada y el trámite cambia de estado:

PENDIENTE.

APROBADO.

Posteriormente, el propietario recibe por correo electrónico las credenciales de acceso al panel personal.

Paso 5: habilitación y gestión

Una vez aprobado, el titular puede ingresar al sistema mediante CUIL y contraseña para administrar:

Nuevos vehículos.

Conductores adicionales.

Flotas registradas.

Registro de empresas y contacto institucional

La plataforma también contempla la inscripción de empresas del sector transporte. Las firmas pueden registrar:

Razón social.

CUIT.

Domicilio legal.

Contrato social o estatuto.

Póliza de seguro.

Logo institucional.

El trámite se realiza desde:

Registro de Empresas SFVC

Para consultas o asistencia institucional, el municipio informó como canal oficial de contacto:

El sistema funciona bajo la órbita de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la Administración de Transporte Público y Movilidad, en colaboración con Modernización y Nodo Tecnológico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.