Con 86 convencionales se da inicio la Convención Provincial del Partido Radical

Convencionales y militantes de distintos departamentos de la provincia comenzaron a llegar a la Capital para participar de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), que se desarrolla este sábado.

La actividad, prevista en la Carta Orgánica partidaria en su Capítulo II, se lleva a cabo en el Comité Provincia ubicado en Chacabuco 776 desde las 9, con acreditaciones y un desayuno de bienvenida. Participan convencionales provenientes de departamentos como Tinogasta, Belén, Ambato y Capayán, entre otros.

Está previsto que la convención se extienda durante toda la jornada con la presencia de delegados que representan a la Juventud Radical, la Organización de Trabajadores Radicales, Franja Morada y UCR Diversidad.

Durante el encuentro, y en cumplimiento de las facultades establecidas en el artículo 26 de la Carta Orgánica, la Convención fijará la posición del partido sobre asuntos de interés nacional y provincial, además de formular declaraciones y abordar otros temas vinculados a la organización partidaria.