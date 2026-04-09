Con amplio apoyo de los aliados, Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares

Con 129 diputados presentes, el oficialismo reunió el número necesario para abrir la sesión y encaminar la sanción definitiva del proyecto. Al bloque libertario se sumaron para el quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y representantes del bloque Unidos.

Entre estos últimos estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del espacio, Gisella Scaglia, en una señal política que consolidó el andamiaje parlamentario necesario para avanzar con la reforma.

Desde el comienzo, el oficialismo logró imponer condiciones. La sesión arrancó con nueve pedidos de apartamiento de reglamento, todos impulsados por la oposición, principalmente desde la Izquierda y Unión por la Patria. Sin embargo, en cada uno de esos planteos, el bloque de La Libertad Avanza consiguió hacer valer su mayoría junto a sus socios legislativos. Entre los pedidos que concentraron atención estuvo el de la diputada Paula Penacca, vinculado a la citación al vocero Manuel Adorni para una interpelación en el recinto. La legisladora cerró su exposición emulando al jefe de Gabinete con un "fin", aunque la votación volvió a inclinarse a favor del oficialismo.

Otro de los apartamientos que despertó interés fue el presentado por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, para tratar tres proyectos vinculados a $Libra. También en ese caso, el oficialismo mantuvo su mayoría y rechazó la propuesta.

El debate sobre la reforma y la defensa libertaria

Superada la instancia reglamentaria, comenzó el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares, con la exposición inicial del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien había comandado el debate en comisiones.

Tras un repaso general de la norma, Peluc respondió a los cuestionamientos opositores con una frase que sintetizó el tono del debate: "Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren". A su turno, el santafesino Nicolás Mayoraz reforzó la defensa del proyecto y sostuvo que la media sanción proveniente del Senado permitía demostrar que "la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles".

Entre los argumentos centrales del oficialismo y sus aliados se destacaron:

La compatibilidad entre protección ambiental y desarrollo sustentable

El impulso a las economías regionales

La ampliación del margen de decisión de las provincias

El respaldo a regiones con actividad minera

La consolidación de una estrategia de desarrollo productivo vinculada a la minería

La tranquilidad con la que transitó la sesión también quedó reflejada en la dinámica interna del oficialismo. Aunque inicialmente se preveía una votación más tardía, el debate avanzó con un ritmo más apacible de lo esperado y varios diputados de LLA que se habían anotado como oradores desistieron de hablar.

"Están los votos, que se queden con los discursos", resumió un legislador libertario, reflejando la confianza que ya existía en el desenlace.

La oposición denunció regresividad

Las críticas más duras llegaron desde distintos sectores opositores. Maximiliano Ferraro calificó la reforma como "totalmente regresiva e inconstitucional" y apuntó directamente contra las empresas mineras y algunos gobernadores. "No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo", denunció.

También se expresó en contra Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, uno de los impulsores de la ley original de 2010 que ahora fue modificada. En una intervención extensa, defendió la norma previa como "autosuficiente" y cuestionó especialmente el impacto institucional sobre el IANIGLA, al señalar que el organismo técnico y científico "pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión".

Pichetto fue categórico al cerrar su postura: "No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio". Desde el kirchnerismo, Juan Grabois también rechazó el proyecto con una de las frases más fuertes de la jornada, al definirlo como "una ley envenenada". En ese marco, advirtió sobre el impacto sobre el agua y lanzó una comparación de alto voltaje político: "Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa".

Una madrugada de votación

La certeza del triunfo libertario se hizo visible cerca de las 22 horas, cuando ingresó al recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara para seguir el tramo final del debate.

Su presencia funcionó como una postal del momento político que atravesaba la sesión: un oficialismo confiado, con los números consolidados y una oposición que, pese a sus discursos, no pudo modificar el resultado.

Finalmente, pasada la una de la mañana, la pantalla confirmó la sanción definitiva: 137 votos positivos contra 111 negativos. Así, tras una jornada extensa pero sin sobresaltos mayores para el oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma de alto impacto político, económico y ambiental, en la que las provincias pasarán a tener la facultad de definir qué explotaciones podrán desarrollarse en zonas glaciares y periglaciares, con el respaldo de bloques aliados y mandatarios de regiones mineras.