Con Elijo Catamarca, el oficialismo consiguió quórum y se debate la Ley de Glaciares

El oficialismo consiguió abrir la sesión con el número justo de 129 diputados presentes, alcanzando así el quórum necesario para comenzar el tratamiento del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

La sesión se inició a las 15.14, en una señal de la fuerte movilización política previa para asegurar la presencia de los legisladores necesarios. El quórum fue posible gracias al acompañamiento de un entramado de bloques aliados y provinciales, entre los que resultaron claves:

La Libertad Avanza

PRO

UCR

Innovación Federal

Producción y Trabajo

Independencia

Elijo Catamarca

Unidos

Por Santa Cruz

Adelante Buenos Aires

Legisladores de provincias

Según se precisó, 94 legisladores que aportaron al quórum provinieron de esos espacios, consolidando una mayoría circunstancial para habilitar el debate. Dentro de los diputados de Provincias Unidas que dieron quórum fueron mencionados: Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio García Aresca, Gabriela Scaglia, José Nuñez y Sergio Cappozzi.

La articulación de estos respaldos reflejó el peso de los intereses provinciales, especialmente de aquellos distritos vinculados a la actividad minera.

Potestad provincial sobre glaciares

La iniciativa en debate propone una reforma de la Ley de Glaciares con un cambio sustancial en el criterio de regulación: que cada provincia pueda determinar qué actividades productivas se habilitan sobre cada cuerpo de hielo. Ese punto concentra el núcleo del debate político y legislativo, ya que traslada a las jurisdicciones provinciales una capacidad de decisión directa sobre la utilización productiva de esos espacios.

El proyecto llega al recinto con el respaldo de gobernadores de distritos mineros, un dato que explica parte del alineamiento de bloques provinciales y sectores aliados al oficialismo.

La previa en comisión y las críticas opositoras

La discusión legislativa llega al recinto luego de un plenario realizado el día anterior, que estuvo marcado por la presencia de gobernadores, ministros de minería y funcionarios de la Secretaría de Minería. Ese encuentro generó reclamos de los bloques opositores, que cuestionaron el enfoque dado al tratamiento preliminar del proyecto.

Las objeciones se centraron en dos aspectos:

Que las presidencias de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales orientaron el encuentro hacia asuntos mineros

y orientaron el encuentro hacia Que la iniciativa no fue girada a la comisión específica del área

Estos planteos anticiparon el clima de tensión que se trasladó al recinto y que atraviesa el debate de una norma sensible por su impacto sobre recursos naturales y actividades productivas.

Un inicio atravesado por pedidos de apartamiento

La sesión comenzó con una serie de pedidos de apartamiento del reglamento, una señal de que el debate no se limitaría exclusivamente al texto de la reforma.

En los primeros minutos tomaron la palabra diputadas de distintos espacios para impulsar tratamientos sobre tablas de otros temas de coyuntura. La diputada de izquierda Romina del PLA y la legisladora de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, solicitaron abordar de inmediato un repudio a la decisión del Gobierno de quitar acreditaciones a varios medios de prensa.

Según plantearon, la medida se adoptó bajo la acusación oficial de que esos medios participaron en una campaña de desprestigio financiada por Rusia. El pedido introdujo en el inicio de la jornada un fuerte componente político ajeno al texto de la ley, pero conectado con la tensión institucional del momento.

Neutralidad frente a la guerra internacional

Posteriormente, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés propuso que Argentina mantenga una posición neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La intervención sumó otro eje internacional a una sesión ya cargada por la discusión de la reforma ambiental y productiva. Aunque el foco central continúa puesto en la modificación de la Ley de Glaciares, la inclusión de estos planteos mostró un recinto atravesado por debates múltiples y pedidos de definición política.

Una sesión que se proyecta hasta la madrugada

Con el quórum asegurado, el respaldo de bloques aliados y una fuerte presencia de legisladores de provincias mineras, el oficialismo logró abrir una discusión de alto impacto político. La expectativa oficial es sostener la sesión durante varias horas, en una jornada que se extenderá hasta la madrugada, mientras se discute una iniciativa que redefine el equilibrio entre protección de cuerpos de hielo y potestad productiva provincial.

La centralidad del apoyo de espacios como Elijo Catamarca, junto con otros bloques provinciales y gobernadores de distritos mineros, confirma que la discusión excede al oficialismo nacional y se apoya en una red de intereses territoriales que buscará darle volumen político a la reforma.