Con fondos del fideicomiso minero, Fiambalá sumó una nueva ambulancia y equipamiento

El sistema sanitario de Fiambalá sumó una nueva ambulancia y equipamiento de alta tecnología destinado al Hospital Luis Agote, en el marco de una inversión orientada a fortalecer la atención de salud en el interior provincial. La entrega fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil, junto a la ministra de Salud, Johana Carrizo, quienes participaron de la incorporación de los nuevos recursos al establecimiento sanitario.

El objetivo de esta inversión es mejorar las condiciones en las que desarrollan su tarea los equipos de salud y, al mismo tiempo, brindar una atención más resolutiva a los vecinos de Fiambalá y de las zonas cercanas.

La incorporación de equipamiento permite ampliar las herramientas disponibles para los trabajadores de la salud y fortalecer distintas instancias de atención, tanto en lo referido a la respuesta ante situaciones que requieren traslado como en la realización de estudios diagnósticos dentro de la propia localidad.

Una ambulancia 0 km de mediana complejidad

Entre las principales incorporaciones se encuentra una ambulancia 0 km de mediana complejidad, destinada a reforzar la capacidad operativa del Hospital Luis Agote y mejorar las condiciones de traslado de los pacientes.

La nueva unidad cuenta con distintos elementos destinados a brindar asistencia y seguridad durante los traslados. Su equipamiento incluye:

Camilla .

. Tubos de oxígeno .

. Silla de ruedas .

. Tabla de raquis .

. Panel de oxigenoterapia .

. Monitor multiparamétrico .

. Electrocardiógrafo.

La disponibilidad de esta unidad permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario local y realizar traslados de pacientes en mejores condiciones de seguridad y atención. De esta manera, el Hospital Luis Agote suma una herramienta destinada a acompañar el trabajo cotidiano de los equipos sanitarios y responder ante las necesidades que requieran movilidad asistida.

El equipamiento incorporado a la ambulancia también permite contar durante los traslados con elementos específicos para la atención de los pacientes, reforzando las condiciones de asistencia y seguimiento mientras se concreta cada desplazamiento.

Un ecógrafo digital para ampliar el diagnóstica

La inversión también incluyó la incorporación de un ecógrafo digital de alta gama, equipado con tecnología de última generación para la realización de estudios complejos y multidisciplinarios.

Este nuevo recurso representa otra de las incorporaciones destinadas a ampliar las capacidades del Hospital Luis Agote. Su disponibilidad permitirá incrementar la posibilidad de realizar estudios diagnósticos en el propio establecimiento y facilitar el acceso de los pacientes a este tipo de prestaciones en la localidad.

El nuevo ecógrafo está concebido para la realización de estudios complejos y multidisciplinarios, sumando tecnología al trabajo de los equipos de salud y ampliando las herramientas disponibles para la atención de la población. La incorporación de esta tecnología busca, de este modo, fortalecer la capacidad diagnóstica del hospital y favorecer que los pacientes puedan acceder a este tipo de estudios en Fiambalá, sin que el texto base mencione otros destinos o mecanismos de derivación.

Fondos del fideicomiso minero destinados a la salud

Tanto la nueva ambulancia como el equipamiento incorporado al Hospital Luis Agote fueron adquiridos mediante fondos del fideicomiso minero. Estos recursos fueron orientados a dar respuestas concretas a necesidades de la población y a fortalecer servicios considerados fundamentales para las comunidades.

La utilización de estos fondos para equipamiento sanitario se traduce en nuevas herramientas para un establecimiento que cumple un papel central en la atención de los vecinos de Fiambalá y de las zonas cercanas.

En este caso, la inversión se concentró en dos áreas complementarias: por un lado, el fortalecimiento de la capacidad de traslado y respuesta mediante una ambulancia equipada para mediana complejidad; por otro, la ampliación de la capacidad diagnóstica mediante tecnología de última generación.