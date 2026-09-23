Milei hablará ante la ONU con foco en Malvinas y la defensa de la inteligencia artificial

Javier Milei volverá este miércoles al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas para brindar su tercer discurso ante los líderes mundiales reunidos en Nueva York. La exposición se producirá en medio de una agenda internacional cargada, con una serie de encuentros políticos y empresariales que se extenderán hasta el jueves.

El Presidente se encuentra en Nueva York desde este martes, donde ya participó de una cumbre del Escudo de las Américas y coincidió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante ese encuentro, el mandatario republicano volvió a expresar su sintonía con el Gobierno libertario y calificó como una "gran victoria" el triunfo electoral de Milei en las elecciones legislativas de 2025.

Poco antes, el Presidente argentino había elogiado el discurso pronunciado por Trump ante la Asamblea General. "Está tantos pasos adelante que pocos entienden la magnitud de liderazgo", sostuvo Milei. Como parte de la agenda destinada a reforzar el vínculo con la administración norteamericana, el mandatario argentino también mantuvo durante la noche un encuentro con Marco Rubio, secretario de Estado de Trump.

Sin embargo, el momento central de su estadía en Manhattan llegará este miércoles a las 12 horas de la Argentina, cuando Milei vuelva a dirigirse a los representantes de los países reunidos en la Asamblea General.

La exposición se desarrollará en un escenario atravesado por debates globales sobre la regulación tecnológica, los cuestionamientos al funcionamiento de la ONU y la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

Malvinas, el primer eje del discurso

Según anticiparon desde la Casa Rosada, el discurso presidencial estará organizado alrededor de tres ejes. El primero será el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, una cuestión que llegará esta vez acompañada por una serie de medidas anunciadas luego de la cadena nacional del 3 de septiembre.

El paquete contempla sanciones más duras a empresas que operan en las islas sin autorización argentina, un proyecto de ley destinado a la defensa de la soberanía y fondos para una base naval integrada en Tierra del Fuego.

En ese contexto, se espera que Milei vuelva a rechazar tanto el derecho a la autodeterminación de los isleños como la validez de los referendos realizados en el archipiélago. El Presidente también tiene previsto cuestionar iniciativas unilaterales vinculadas con la explotación de recursos en las islas, entre ellas el proyecto petrolero Sea Lion.

De esta manera, el planteo sobre Malvinas ocupará un lugar central en una exposición que se producirá luego de que el primer ministro británico, Andy Burnham, se refiriera a la cuestión durante su propia intervención ante la Asamblea General.

El reclamo argentino, por lo tanto, volverá a tener un espacio destacado dentro del discurso presidencial, acompañado por las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con las empresas que desarrollan actividades en las islas sin autorización argentina.

Críticas a la ONU y un planteo sostenido desde 2024

El segundo eje estará relacionado con los cuestionamientos de Milei al funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas y a lo que el Gobierno considera una injerencia del organismo en la política interna de los países.

Se trata de una posición que el Presidente sostiene desde su primera participación en este foro, en 2024. Durante aquella presentación, Milei había definido a la ONU como un "Leviatán de múltiples tentáculos", expresión que sintetizó su mirada crítica sobre el organismo supranacional.

En esta nueva exposición, esa línea argumental volverá a formar parte del mensaje presidencial ante los líderes mundiales. Así, la intervención de Milei buscará combinar el reclamo argentino sobre Malvinas con una postura crítica respecto del papel de las organizaciones internacionales y, al mismo tiempo, con una definición sobre uno de los principales debates tecnológicos de la actualidad.

Inteligencia Artificial

El tercer eje estará concentrado en la Inteligencia Artificial. En sintonía con el discurso pronunciado por Donald Trump el día anterior, Milei buscará "desmentir los escenarios distópicos" vinculados con esta tecnología y plantear una posición favorable al avance tecnológico sin restricciones.

El planteo argentino se ubicará así en medio del debate que divide actualmente a buena parte de la industria tecnológica respecto de los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. Para el Gobierno argentino, el principal riesgo para los países "puede no ser avanzar demasiado rápido, sino demasiado lento" en el desarrollo de esta tecnología.

La posición fue expresada este lunes por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, en un posteo que posteriormente fue compartido por el propio Milei en sus redes sociales.

"Argentina ha hecho su elección: queremos construir este futuro con Estados Unidos y con países comprometidos con la libertad, la democracia, la dignidad humana, sociedades abiertas y la empresa privada", afirmó Oxenford.

La definición establece el marco político en el que Milei buscará presentar la cuestión tecnológica ante la Asamblea General: una defensa del desarrollo de la inteligencia artificial asociada al vínculo con Estados Unidos y con países que, según la posición expresada por el Gobierno argentino, estén comprometidos con la libertad, la democracia, la dignidad humana, las sociedades abiertas y la empresa privada.

Una agenda que continuará con empresarios

La actividad presidencial no terminará con el discurso ante la Asamblea General. Luego de su exposición, Milei participará de una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y posteriormente mantendrá un encuentro con un grupo de entre 12 y 15 empresarios del Consejo de las Américas, encabezado por Susan Segal.

La agenda continuará durante el jueves con una exposición en The Economic Club of New York, prevista para las 13 horas.

Pero uno de los encuentros centrales de esa jornada será la reunión bilateral que Milei mantendrá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El encuentro adquiere una relevancia particular dentro de la agenda vinculada con Malvinas debido a la participación israelí en el proyecto petrolero Sea Lion.

Netanyahu, Sea Lion y el vínculo con Israel

Una de las empresas que participa del proyecto Sea Lion es Navitas Petroleum, de origen israelí. La firma trabaja junto con la británica Rockhopper con el objetivo de producir 50 mil barriles diarios para marzo de 2028.

Hasta el momento, Israel mantuvo una posición de no injerencia respecto de la cuestión Malvinas. Sin embargo, dentro del Gobierno argentino fueron recibidos con satisfacción los pronunciamientos de dirigentes israelíes enfrentados con Londres que se manifestaron a favor del reclamo argentino. Entre esos dirigentes se encuentran el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí.

La reunión entre Milei y Netanyahu tendrá así lugar después de que el Presidente argentino exponga ante la ONU su posición sobre las islas y cuestione iniciativas unilaterales como Sea Lion.

Una vez finalizado el encuentro bilateral, ambos mandatarios participarán de una reunión ampliada con otros líderes latinoamericanos, en una actividad que se desarrollará en la línea de los Acuerdos de Isaac, firmados en abril.

El regreso a la Argentina

La agenda internacional del Presidente concluirá con el regreso a la Argentina. Finalizada la actividad del jueves, está previsto que Milei emprenda el retorno a las 21 horas.

El aterrizaje en Aeroparque está programado para el viernes a las 8.30. De esta manera, la visita presidencial a Nueva York concentrará en pocos días una serie de definiciones y encuentros vinculados con la política exterior, la relación con Estados Unidos, la cuestión Malvinas, el vínculo con Israel, la actividad empresarial y la posición argentina frente al desarrollo de la inteligencia artificial.

El punto central será este miércoles al mediodía, cuando Milei realice su tercera exposición ante la Asamblea General de la ONU y presente un discurso estructurado alrededor de tres ejes: Malvinas, las críticas al organismo supranacional y la defensa del avance tecnológico sin restricciones.

La presentación llegará además después de la intervención de Burnham y en un momento en que el Gobierno argentino reforzó su postura sobre las islas mediante sanciones a empresas que operan sin autorización argentina, un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval integrada en Tierra del Fuego. A ese escenario se sumará el debate tecnológico, donde Milei buscará sostener que el desafío para los países no necesariamente está en avanzar demasiado rápido, sino en correr el riesgo de hacerlo demasiado lento.