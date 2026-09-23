Malvinas en la ONU: Burnham defendió la posición británica y Quirno respondió

La Cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas luego de que el primer ministro británico, Andy Burnham, se refiriera al conflicto entre la Argentina y el Reino Unido durante su exposición de este martes. En su discurso, Burnham sostuvo que el Reino Unido continuará invirtiendo en defensa, aunque aclaró que su país no irá detrás de ningún tipo de "confrontación". Al mismo tiempo, planteó que Londres permanecerá firme frente a cualquier amenaza al orden de la ley.

El funcionario británico incluyó entre esas amenazas no solamente a Rusia, sino también a otros actores que, según expresó, amenacen los derechos de los territorios británicos a permanecer británicos. En ese punto hizo referencia específicamente a las Islas Malvinas.

La declaración generó una respuesta inmediata de la Argentina. Tras finalizar el discurso de Burnham, el canciller Pablo Quirno pidió una réplica a la Secretaría General de la ONU, solicitud que le fue concedida.

La intervención argentina volvió a colocar en el centro del debate la posición histórica del país respecto de las islas y la exigencia de retomar las negociaciones bilaterales.

Quirno reclamó la reanudación de las negociaciones

En su respuesta, Quirno cuestionó la presencia británica en las islas y sostuvo que la "ocupación" británica del territorio data de 1833. Según explicó el canciller, ese año fuerzas del Reino Unido ocuparon las Islas Malvinas, "quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas".

Frente a la posición expresada previamente por Burnham, el funcionario argentino remarcó que la Argentina mantiene su voluntad de buscar una solución mediante el diálogo.

"Argentina tiene plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales y reafirma su compromiso con la solución pacífica de la controversia", subrayó Quirno. El planteo argentino incluyó además un reclamo dirigido directamente al Reino Unido. El canciller instó a ese país a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato, según expresó, sus incumplimientos del derecho internacional.

La respuesta concluyó con una reafirmación explícita de la posición argentina sobre la soberanía de las islas. "La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, que son parte integrante del territorio nacional. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", expresó Quirno sobre el final de su exposición.

La defensa británica y el contexto de las amenazas

La referencia de Burnham a las Malvinas se produjo dentro de una exposición más amplia sobre las amenazas que enfrenta el Reino Unido, Occidente y toda Europa.

Una parte importante de su discurso estuvo vinculada con la disputa entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelensky, respectivamente, y con el comportamiento del Kremlin. En ese contexto, el primer ministro británico sostuvo que su país no busca la confrontación, aunque señaló que estará preparado para defender a su población y a sus aliados.

"A diferencia de Rusia, no buscamos la confrontación, al contrario, estaremos preparados, pero no tendremos miedo, con los ojos abiertos pero la cabeza fría. No flaquearemos en defender a nuestro pueblo y a nuestros aliados", afirmó Burnham.

El funcionario también sostuvo que el Reino Unido continuará trabajando para fortalecer su capacidad defensiva y su capacidad de disuasión. "Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia", insistió.

En paralelo, renovó su apoyo a Ucrania.

Dentro de ese marco general sobre seguridad y amenazas, Burnham incluyó la cuestión de los territorios británicos y mencionó expresamente a las Islas Malvinas. Su afirmación generó la réplica argentina ante el mismo organismo multilateral.

Milei hablará este miércoles ante la ONU

El intercambio entre Burnham y Quirno se produce en la antesala de la exposición del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mandatario argentino hablará este miércoles en Nueva York, y su presentación está prevista para el mediodía, a las 12 horas de la Argentina. Será la tercera presentación de Milei ante el organismo multilateral como jefe de Estado. En ese contexto, se espera que el Presidente refuerce el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, en línea con la imposición de sanciones a empresas que operan ilegalmente en la zona.

La expectativa está puesta en que Milei profundice la posición argentina sobre el Atlántico Sur, particularmente después de la aplicación de sanciones más severas a firmas con operaciones no autorizadas en las islas y de las declaraciones realizadas por el primer ministro británico durante su intervención ante la ONU. De esta manera, la cuestión de las Malvinas vuelve a aparecer en el escenario de Naciones Unidas a partir de un intercambio directo entre representantes de ambos países, con posiciones claramente diferenciadas respecto de la soberanía y el camino para resolver la controversia.

El antecedente del discurso de 2025

La posición que se espera que Milei plantee este miércoles tiene un antecedente directo en su exposición ante la Asamblea General durante el debate multilateral de 2025.

En aquella oportunidad, el Presidente había reiterado el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.Milei había definido esos territorios y espacios como aquellos que permanecen "ocupados ilegalmente", al tiempo que calificó el reclamo argentino como legítimo e irrenunciable.

Durante esa misma intervención, también había invitado al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de acuerdo con la Resolución 2065.

Ese instrumento reconoció oficialmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. La referencia a esa resolución constituye, dentro de la posición expresada por la Argentina, el marco para sostener la necesidad de que ambos países vuelvan a abordar bilateralmente la controversia.