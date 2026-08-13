Dusso y Larroque analizaron la coyuntura política nacional

El titular de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado, Ing. Juan Pablo Dusso, mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, con el objetivo de dialogar y analizar la realidad política que atraviesa la Argentina.

La reunión se desarrolló como un espacio de intercambio en torno a la situación política nacional y a la necesidad de sostener ámbitos de conversación y participación entre distintos sectores.

Durante el encuentro, ambos dirigentes coincidieron en la importancia estratégica de las PASO, Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, a las que consideraron una herramienta fundamental para el funcionamiento de los espacios políticos.

El análisis compartido puso el foco en el papel que estas elecciones pueden desempeñar en la democratización interna, el fortalecimiento de las estructuras partidarias y la generación de instancias de debate de cara a la sociedad.

Las PASO como herramienta de participación

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue el valor de las PASO como mecanismo de democratización de los espacios políticos.

Dusso y Larroque coincidieron en señalar su importancia estratégica y en vincularlas con el fortalecimiento de los partidos políticos y la promoción del debate frente a la sociedad.

En ese sentido, el encuentro permitió poner en discusión el rol de las elecciones primarias como una herramienta destinada a generar participación y a fortalecer los espacios partidarios. Los aspectos destacados durante el encuentro fueron:

Democratizar los espacios políticos.

Fortalecer a los partidos políticos.

Promover el debate de cara a la sociedad.

Generar mayores instancias de participación política.

La coincidencia en torno a estos puntos constituyó uno de los ejes centrales de la reunión entre el dirigente catamarqueño y el ministro bonaerense.

La delegación que acompañó a Dusso

Juan Pablo Dusso no participó del encuentro de manera individual. Estuvo acompañado por la diputada provincial Yanina Paola Luna, además de Juan Carlos Aguirre y Emilio González. González es representante de Catamarca dentro del espacio "La Patria es el Otro", corriente política del peronismo que es liderada por Andrés "Cuervo" Larroque.

La presencia de representantes catamarqueños permitió incorporar al intercambio la mirada de la provincia y la importancia de mantener vínculos políticos con diferentes sectores del peronismo.

El encuentro, de esta manera, reunió a dirigentes y representantes vinculados a distintos ámbitos, con el objetivo de abordar la coyuntura nacional y, al mismo tiempo, fortalecer espacios de diálogo político.

Catamarca y el diálogo

Desde Catamarca se planteó durante la reunión la importancia de continuar generando espacios de diálogo, debate y participación política.

La propuesta estuvo vinculada con la necesidad de fortalecer los vínculos con distintos sectores del peronismo y aportar, desde esos espacios de intercambio, a la construcción del camino que Argentina necesita. La mirada expresada desde la provincia puso el acento en la continuidad de los ámbitos de participación y en la posibilidad de construir puntos de encuentro entre diferentes sectores.

En ese marco, el diálogo político fue presentado como una instancia necesaria para avanzar en una construcción colectiva y para sostener los vínculos dentro del peronismo.

Tras el intercambio, Juan Pablo Dusso reafirmó su compromiso de continuar promoviendo espacios de encuentro y diálogo político. El titular de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado sostuvo esta posición desde la convicción de que la participación y la construcción colectiva son fundamentales para el futuro de la Argentina.