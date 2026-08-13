Jalil recibió a ciclistas catamarqueños que competirán en Europa

El ciclismo catamarqueño atraviesa una etapa de crecimiento y proyección en el ámbito nacional e internacional, con tres jóvenes deportistas que se preparan para afrontar nuevos desafíos fuera del país. En ese contexto, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el secretario de Deportes, Guillermo Perna, recibió a los ciclistas catamarqueños Maite Ovejero, Sebastián Coronel y Samuel Sotomayor.

Durante el encuentro, los deportistas compartieron con el Gobernador detalles de sus respectivas carreras deportivas, los desafíos que afrontan en esta etapa y las expectativas que mantienen para los próximos meses.

La reunión también permitió abordar los compromisos internacionales que forman parte de sus respectivas agendas y que marcarán una nueva etapa en sus trayectorias dentro del ciclismo.

En la oportunidad, Raúl Jalil confirmó el apoyo del Gobierno de Catamarca para acompañar a los deportistas en sus próximos compromisos internacionales, en un respaldo que alcanza a los tres ciclistas y sus diferentes proyectos deportivos.

Maite Ovejero y Samuel Sotomayor rumbo a Italia

Entre los principales objetivos que tienen por delante los jóvenes deportistas se encuentra la participación de Maite Ovejero y Samuel Sotomayor en el Mundial de Ciclismo que se desarrollará en Italia a partir del 27 de agosto de 2026. Ambos formarán parte de la delegación argentina que participará de esta competencia internacional, llevando consigo la representación de Catamarca y del país.

La presencia en el Mundial constituye un nuevo paso dentro de sus respectivas carreras y una oportunidad para continuar proyectándose en el ámbito internacional de la disciplina. Para Ovejero y Sotomayor, la competencia en Italia representa además la posibilidad de representar nuevamente a Catamarca y a la Argentina en uno de los principales escenarios internacionales del ciclismo.

El desafío se encuentra entre los principales compromisos deportivos que los ciclistas tienen previstos para los próximos meses y forma parte de una etapa de crecimiento que los lleva a competir en escenarios de mayor relevancia.

Sebastián Coronel y una experiencia en Europa

Mientras Maite Ovejero y Samuel Sotomayor se preparan para disputar el Mundial de Ciclismo, Sebastián Coronel afrontará un desafío diferente, aunque también vinculado con su proyección internacional.

El ciclista catamarqueño iniciará una experiencia de tres meses en Europa, período durante el cual continuará con su desarrollo deportivo y tendrá la posibilidad de competir en distintos escenarios del ciclismo internacional. Su recorrido comenzará en Portugal, país al que viajará primero como parte de esta experiencia. Posteriormente, Coronel se incorporará a un equipo de España, donde continuará su actividad deportiva.

La experiencia europea representa para el ciclista una oportunidad para seguir avanzando en su crecimiento dentro de la disciplina, combinando competencia y desarrollo deportivo.

El itinerario previsto para Coronel contempla:

Duración: tres meses.

tres meses. Primer destino: Portugal.

Portugal. Segundo destino: España.

España. Actividad: incorporación a un equipo y continuidad de la competencia deportiva.

incorporación a un equipo y continuidad de la competencia deportiva. Objetivo: continuar su desarrollo y crecimiento dentro del ciclismo internacional.

El respaldo a los desafíos internacionales

El encuentro entre Raúl Jalil, Guillermo Perna y los tres ciclistas se produjo en una instancia marcada por la proyección internacional de los deportistas. Cada uno de ellos atraviesa una etapa diferente, pero los tres comparten el objetivo de continuar desarrollándose dentro del ciclismo.

En ese marco, el apoyo confirmado por el Gobierno busca acompañar a los deportistas en sus próximos compromisos internacionales. La decisión alcanza tanto a quienes viajarán a Italia para integrar la delegación argentina en el Mundial como a Sebastián Coronel, que emprenderá una experiencia de tres meses en Europa.

Durante la reunión, los jóvenes pudieron compartir con el Gobernador sus recorridos deportivos, los desafíos que afrontan y las expectativas que tienen para los meses que vienen. El intercambio permitió conocer de primera mano los diferentes caminos que cada uno seguirá en esta nueva etapa.