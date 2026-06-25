Con presencia de Jalil, se presentó el Rally del Poncho 2026

Catamarca realizó el lanzamiento oficial del Rally del Poncho 2026, la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally que se disputará este fin de semana y que volvió a reunir en la provincia a autoridades políticas, referentes del deporte motor y competidores locales. La presentación se llevó a cabo en el Estadio Provincial Bicentenario y estuvo encabezada por el gobernador Raúl Jalil, en una puesta en escena que subrayó el peso que el evento tiene dentro del calendario deportivo y turístico catamarqueño.

Junto al mandatario provincial participaron del acto el secretario de Deportes y Recreación, Guillermo Perna; el presidente de la Asociación Civil Rally Argentino, Fernando Scarlatta; los pilotos Meliza Prevedello y Augusto D'Agostini; el intendente de Capayán, Alfredo Hoffmann; y el secretario de Servicios Ciudadanos de la Capital, Martín Barrionuevo. También estuvieron presentes los demás pilotos y navegantes catamarqueños que serán parte de la competencia, en una postal que mostró el volumen local que tendrá la prueba y la centralidad que la provincia le asigna a esta fecha del rally nacional.

La presentación oficial funcionó, además, como un punto de partida simbólico para una competencia que no solo forma parte del Campeonato Argentino, sino que aparece asociada a uno de los hitos más fuertes del calendario cultural y turístico catamarqueño: la Fiesta del Poncho. En ese cruce entre automovilismo, promoción territorial y actividad económica es donde el Gobierno provincial volvió a ubicar el sentido de la carrera.

"La Fiesta del Poncho empieza con el Rally del Poncho"

En su discurso durante el lanzamiento, el gobernador Raúl Jalil fue explícito al definir el lugar que ocupa esta competencia dentro de la agenda de la provincia. "La Fiesta del Poncho empieza con el Rally del Poncho. Esto no solamente es deporte, también es turismo. La inversión que hacemos, se compensa con el turismo", sostuvo el mandatario, al tiempo que agradeció a todos los catamarqueños que competirán este fin de semana.

La frase resume el enfoque con el que el Ejecutivo provincial presenta el evento: no solo como una prueba automovilística de alcance nacional, sino como una herramienta de dinamización turística y como un acontecimiento que dialoga con la identidad y la agenda de Catamarca. En esa lectura, el Rally del Poncho aparece como una antesala de la Fiesta del Poncho y, al mismo tiempo, como una actividad capaz de movilizar visitantes, circulación y visibilidad para la provincia.

Provincia y a los municipios

El secretario de Deportes y Recreación, Guillermo Perna, remarcó la continuidad de la fecha del Rally Argentino en Catamarca y el volumen organizativo que implica poner en marcha una competencia de estas características. "Estamos muy contentos porque un año más vamos a tener el Rally Argentino en Catamarca", sostuvo, y agradeció la gestión del Gobernador y de Fernando Scarlatta, además del trabajo que vienen realizando las distintas áreas participantes de la provincia y de las municipalidades intervinientes.

La referencia a las áreas provinciales y municipales permite dimensionar la complejidad logística del Rally del Poncho. No se trata únicamente de una competencia deportiva, sino de un operativo de organización que demanda coordinación entre diferentes niveles del Estado y múltiples actores vinculados a la seguridad, el tránsito, la asistencia, la preparación de los tramos y el acompañamiento general del evento.

Perna también puso el foco en el trabajo colectivo que hay detrás de la carrera. "Hay muchísimo trabajo de muchas personas para que podamos vivir una gran fiesta del deporte motor", señaló. Y agregó un mensaje dirigido al público, al pedir que se respeten las medidas de seguridad: "Para esto, le pedimos a la gente que respete las medidas de seguridad. Hoy tenemos muchos pilotos catamarqueños participando, son parte de esta gran fiesta".

"El Rally del Poncho es una marca registrada"

La dimensión institucional del lanzamiento también quedó marcada por las palabras del presidente de la Asociación Civil Rally Argentino, Fernando Scarlatta, quien agradeció "la decisión política al Gobernador de recibirnos un año más con un rally tan tradicional". Para el dirigente, el lugar que ocupa la prueba dentro del calendario ya excede lo estrictamente deportivo: "El Rally del Poncho es una marca registrada. Es un evento que trasciende lo deportivo, he impacta en el turismo", expresó.

La definición de Scarlatta refuerza el enfoque que ya había planteado Jalil y confirma que la organización nacional del campeonato también identifica a la fecha catamarqueña como una prueba con identidad propia. La idea de "marca registrada" remite a una competencia consolidada, reconocible y con capacidad de proyectar a la provincia más allá del plano del automovilismo.

Un fin de semana con actividad desde el viernes

La cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally comenzará formalmente el viernes 26 de junio con el shakedown y la rampa de largada promocional, para luego desplegarse entre el sábado y el domingo con una agenda de pruebas especiales que recorrerán distintos sectores de la provincia.

La actividad del viernes abrirá con el shakedown a las 14 horas en Campanas del Rosario, sobre un tramo de 1,75 kilómetros. Más tarde, a las 20 horas, se realizará la Rampa Largada Promocional en el Paseo de la Fe, frente a la Catedral, en una instancia pensada como presentación formal de la competencia ante el público. El sábado 27 de junio se disputará la primera jornada plena de carrera, con un recorrido que incluirá tres pasadas por La Aguada - Los Varela, dos por Rodeo Grande - Los Talas y una prueba especial en Campanas del Rosario. La programación contempla además un reagrupamiento en Los Talas y el Parque de Asistencia en el Estadio Provincial Bicentenario.

La segunda etapa, prevista para el domingo 28 de junio, se correrá sobre los tramos San Pedro - El Cruce, Las Palmas - San Pedro y San Pedro Concepción, con una nueva escala en el Parque de Asistencia del Estadio Bicentenario. El cierre de la competencia será con la prueba especial de Fariñango, donde también se realizará el Podio Final.

El recorrido completo del Rally del Poncho 2026

La programación oficial difundida para la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally es la siguiente:

Viernes 26 de junio

Shakedown 14 hs : Campanas del Rosario - 1,75 km

Rampa Largada Promocional 20 hs : Paseo de la Fe (frente a la Catedral)



Sábado 27 de junio

PE1 - 8:33 hs : La Aguada - Los Varela I ( 19,97 km )

: ( ) PE2 - 9:01 hs : Rodeo Grande - Los Talas I ( 8,47 km )

: ( ) Reagrupamiento : Los Talas

: PE3 - 11:04 hs : La Aguada - Los Varela II ( 19,97 km )

: ( ) Parque de Asistencia : Estadio Provincial Bicentenario

: PE4 - 14:27 hs : La Aguada - Los Varela III ( 19,97 km )

: ( ) PE5 - 14:55 hs : Rodeo Grande - Los Talas II ( 8,47 km )

: ( ) PE6 - 16:18 hs: Campanas del Rosario (2,81 km)

Domingo 28 de junio