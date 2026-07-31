Milei respaldó a Manuel Adorni y afirmó: "Para mí es honesto"

El presidente Javier Milei volvió a referirse públicamente a su relación con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ratificó su respaldo en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que motivó su renuncia al cargo.

Durante una entrevista concedida a Telefe, el mandatario aseguró que mantiene contacto con Adorni y dejó en claro cuál es su posición respecto de la situación que atraviesa el exfuncionario. "Hablé hace muy poco con Adorni. Estuve con muchos viajes. No tengo problemas con él. Adorni es honesto para mí", sostuvo Milei al ser consultado sobre el tema.

Con esas declaraciones, el Presidente expresó nuevamente su confianza en quien fuera uno de sus principales colaboradores dentro del Gobierno, al tiempo que evitó tomar distancia del exfuncionario pese a la investigación judicial en curso.

Críticas al tratamiento del caso

Durante la entrevista, Milei también cuestionó el tratamiento que, a su entender, recibió el caso por parte de distintos sectores.

El Presidente consideró que existió "un ataque desproporcionado" contra Manuel Adorni y vinculó esa situación con la relación entre el exfuncionario y el ámbito periodístico. "Me parece que tocó el ego de los periodistas", afirmó el mandatario al explicar su interpretación sobre el origen de las críticas dirigidas hacia su exjefe de Gabinete.

De esa manera, Milei sostuvo que la reacción frente a la situación de Adorni excedió los límites que, a su criterio, deberían respetarse mientras la causa continúa bajo investigación judicial.

La defensa del principio de inocencia

En otro tramo de sus declaraciones, el Presidente insistió en que el caso debe resolverse exclusivamente en el ámbito judicial y remarcó su postura respecto del principio de inocencia.

"Soy respetuoso de la Justicia. Tengo entendido que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", expresó. A partir de esa afirmación, Milei cuestionó que se emitan condenas públicas antes de que exista una definición judicial y planteó interrogantes sobre el rol que, según su visión, algunos sectores asumen durante este tipo de procesos.

"Quiero ver dónde dice que los periodistas pueden ser jueces, fiscales y dictar sentencias y la muerte civil de una persona", manifestó.

El mandatario agregó que existen "unos excesos de los que deberíamos darnos cuenta de que están mal", al referirse a las críticas y al tratamiento público del caso.

La Justicia como ámbito de definición

A lo largo de sus declaraciones, Milei reiteró que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades que puedan surgir de la investigación.

En ese sentido, expresó: "Lo va a determinar la Justicia. Yo creo que es inocente". El Presidente diferenció además el accionar de su administración respecto de otros gobiernos y aseguró que el Poder Ejecutivo no interviene en los procesos judiciales.

"A diferencia de otros gobiernos, nosotros somos el único que no interfiere en la Justicia", afirmó.