Santa María inauguró moderno Polo de Educación Técnica Profesional

El Gobierno de Catamarca inauguró este viernes un nuevo Polo de Educación Técnica Profesional en la ciudad de Santa María, una obra que busca consolidar la formación de jóvenes y adultos del oeste provincial mediante una infraestructura especialmente diseñada para la capacitación técnica y profesional. La iniciativa representa un nuevo avance dentro del proceso de expansión de la educación técnica en el interior de la provincia y se incorpora al recientemente habilitado en Tinogasta, fortaleciendo así una red de espacios destinados a la preparación de recursos humanos vinculados a las demandas del mundo laboral.

La inauguración estuvo encabezada por la intendenta Erica Inga, quien compartió el acto junto a autoridades del Ministerio de Educación y Trabajo y funcionarios comunales. Aunque el gobernador Raúl Jalil no pudo participar de manera presencial debido a las condiciones climáticas adversas y a la alerta naranja vigente en el oeste provincial, hizo llegar un mensaje de felicitación y agradecimiento dirigido a todas las personas que participaron en la concreción del proyecto.

La nueva institución fue concebida como un espacio moderno e innovador que permitirá a los estudiantes acceder a una formación técnica de calidad sin necesidad de abandonar su lugar de origen. El objetivo es que jóvenes y adultos puedan desarrollar habilidades y competencias vinculadas al mundo del trabajo dentro de su propia comunidad, generando nuevas posibilidades de crecimiento personal y profesional.

Formación y el desarrollo regional

Durante el acto inaugural, la intendenta Erica Inga destacó el significado que tiene la puesta en funcionamiento del nuevo establecimiento para la comunidad santamariana, al considerar que se trata de una institución destinada a fortalecer la capacitación y ampliar las oportunidades educativas de jóvenes y adultos.

La jefa comunal sostuvo que el nuevo Polo Técnico Profesional constituye un espacio que permitirá vincular la educación con el mundo laboral, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo regional mediante la generación de capacidades que respondan a las necesidades del territorio.

"Es un espacio que viene a albergar y contener a nuestros jóvenes y adultos, fortaleciendo capacidades y generando mayores oportunidades para el desarrollo de nuestra comunidad", expresó la intendenta durante su discurso.

Asimismo, Inga remarcó que el crecimiento educativo requiere de un trabajo articulado entre los distintos actores involucrados. En ese sentido, destacó la importancia del compromiso conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector académico para potenciar la formación de quienes accedan al nuevo establecimiento.

"Creemos en el trabajo colaborativo. Este espacio también nace con esa visión: que cada institución aporte para que nuestros jóvenes y adultos puedan mejorar sus capacidades y acceder a nuevas oportunidades", afirmó.

Finalmente, la jefa comunal puso de relieve el esfuerzo financiero realizado por la Provincia para hacer posible la construcción de esta obra educativa, que amplía la infraestructura destinada a la enseñanza técnica en el interior catamarqueño.

Donación de equipamiento

En el marco de la inauguración, la empresa MARA realizó una importante contribución destinada al funcionamiento del nuevo establecimiento educativo. La firma efectuó la donación de cuatro pantallas interactivas de 86 pulgadas, equipamiento que será utilizado tanto en las aulas como en las distintas actividades pedagógicas que se desarrollen dentro del Polo de Educación Técnica Profesional.

La incorporación de estos recursos tecnológicos complementa la propuesta educativa del establecimiento y amplía las herramientas disponibles para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Tecnología e infraestructura moderna

El nuevo Polo Técnico Profesional de Santa María dispone de una infraestructura especialmente diseñada para responder a las necesidades de la formación técnica y profesional.

El edificio posee una superficie cubierta superior a los 2.200 metros cuadrados, incorporando múltiples espacios destinados al desarrollo de actividades educativas, prácticas y administrativas.

Entre las principales instalaciones se destacan:

14 aulas laboratorio completamente equipadas.

Un taller general.

Salón de usos múltiples.

Cocina-buffet.

Sala de profesores.

Sala de primeros auxilios.

Sector administrativo.

A ello se suma un conjunto de sistemas tecnológicos y de seguridad de última generación que fortalecen las condiciones de funcionamiento del establecimiento. Entre los recursos incorporados figuran:

Sistema de cámaras de vigilancia.

Red de internet.

Sistema de comunicación por parlantes.

Red contra incendios con cañerías y bombas.

La construcción del edificio combina métodos tradicionales con sistemas en seco y estructuras metálicas, una integración que permite optimizar tanto la funcionalidad como la eficiencia de toda la infraestructura.