El empleo público cayó en casi 70.000 puestos en la gestión Milei

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Argentina, la disminución del empleo público se mantiene como una de las principales expresiones de la política de ajuste que el Gobierno identifica bajo el concepto de "motosierra". Los datos oficiales reflejan que esa tendencia continúa profundizándose y que el recorte de personal sigue avanzando en distintos segmentos de la estructura estatal.

De acuerdo con la información correspondiente a la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades del Estado, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el número total de empleos públicos pasó de 341.465 puestos en diciembre de 2023 a 271.696 en junio, lo que representa una reducción acumulada de 69.769 puestos de trabajo.

La magnitud del descenso evidencia una contracción sostenida del empleo estatal a lo largo del período analizado, en línea con la estrategia oficial de reducir el tamaño de la estructura pública.

Junio volvió a cerrar con saldo negativo

El comportamiento del empleo durante junio mantuvo la tendencia descendente observada desde el comienzo del período. En ese mes se registró la pérdida de 1.656 puestos de trabajo, cifra que representó una disminución mensual de 0,6% respecto de mayo.

La comparación interanual también reflejó un retroceso significativo. En relación con junio del último año, el empleo público registró una reducción de 17.477 puestos, equivalente a una caída del 6%.

Estos indicadores muestran que la disminución no solo se mantiene en la comparación mensual, sino que también presenta una contracción importante cuando se analiza la evolución de los últimos doce meses.

El comportamiento de cada segmento de la Administración Pública

El informe del INDEC también desagrega la evolución del empleo según los distintos componentes de la Administración Pública Nacional, permitiendo observar cómo impactó la reducción en cada área.

Los principales resultados fueron los siguientes:

Administración centralizada: pasó de 38.452 a 37.884 empleados , lo que representó una caída mensual de 0,7% .

pasó de a , lo que representó una caída mensual de . Administración descentralizada: descendió de 112.103 a 111.381 trabajadores , equivalente a una reducción de 0,6% .

descendió de a , equivalente a una reducción de . Administración desconcentrada: fue el único sector que registró un incremento durante junio. Finalizó el mes con 21.187 empleados , un aumento de 76 puestos de trabajo , equivalente a un crecimiento mensual de 0,4% .

fue el durante junio. Finalizó el mes con , un aumento de , equivalente a un crecimiento mensual de . Otros entes: redujeron su plantilla de 13.823 a 13.750 empleados, lo que significó una disminución de 0,5%.

La evolución de estos segmentos muestra que la tendencia general continúa siendo descendente, aunque con la excepción de la administración desconcentrada, que fue el único ámbito que incrementó su cantidad de trabajadores durante el sexto mes del año.

Empresas y sociedades del Estado también registraron recortes

La reducción del empleo no se limitó a la Administración Pública Nacional. El informe oficial también reflejó una disminución en la dotación de personal de las empresas y sociedades del Estado.

En junio se eliminaron 369 puestos de trabajo respecto de mayo, lo que representó una baja mensual de 0,4%.

La comparación con junio de 2025 mostró una reducción aún mayor. En términos interanuales, el sector perdió 4.848 empleos, equivalente a una contracción del 4,5%.

Estos datos reflejan que la disminución del personal también alcanzó a las estructuras empresariales bajo la órbita estatal, acompañando la tendencia observada en el resto del sector público.

El balance del primer semestre

El desempeño acumulado del primer semestre confirma la continuidad del proceso de reducción del empleo estatal.

Según el informe oficial, durante los primeros seis meses del año se registró una caída de 7.148 puestos de trabajo, lo que representó una contracción de 2,56%.

Este resultado se suma al recorte acumulado desde diciembre de 2023, consolidando un escenario en el que la disminución de la planta de personal continúa siendo una característica central de la evolución del empleo público.

Las cifras difundidas por el INDEC muestran que la reducción alcanzó tanto a la Administración Pública Nacional como a las empresas y sociedades del Estado. Con 69.769 puestos menos desde el inicio del período analizado y nuevas bajas registradas durante junio, los datos oficiales reflejan la continuidad del proceso de ajuste sobre la estructura estatal, en consonancia con la política de "motosierra" sostenida por el Gobierno.