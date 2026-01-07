Confirmado: Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

El presidente Javier Milei viajará el próximo viernes 16 de enero a la provincia de Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los encuentros culturales más convocantes de la Argentina. La presencia del mandatario en el tradicional evento forma parte de su agenda de actividades en el interior del país y se inscribe en una estrategia política más amplia de fortalecimiento territorial de La Libertad Avanza (LLA).

Según se confirmó oficialmente, Milei había manifestado su intención de asistir a la jornada inaugural del festival, pero finalmente su participación quedó programada para el viernes siguiente, en una noche que tendrá como artista principal al folklorista Chaqueño Palavecino, una de las figuras más reconocidas del género. La expectativa por la presencia presidencial se suma a la relevancia cultural del evento, que cada año convoca a miles de personas en la ciudad cordobesa.

Además del Chaqueño Palavecino, la grilla artística de esa jornada incluirá la participación de El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo, entre otros exponentes del folklore y la música popular. El festival, que combina espectáculos musicales con actividades tradicionales como la doma, es considerado un emblema cultural de la provincia y del país.

Las entradas para el evento tienen valores que oscilan entre $48.000 para el público general y $25.000 para jubilados, según informaron los organizadores. A pesar del contexto económico, el Festival de Jesús María mantiene altos niveles de convocatoria y continúa siendo uno de los principales atractivos del calendario turístico y cultural del verano.

El propio Milei fue quien anticipó públicamente su viaje a Córdoba a través de su cuenta en la red social X, al responder la consulta de uno de sus seguidores. "Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?", le preguntaron, a lo que el Presidente respondió de manera escueta: "1) Córdoba 2) PBA". Con esa frase, el mandatario confirmó no solo su paso por territorio cordobés, sino también una próxima visita a la provincia de Buenos Aires.

La visita se da en un contexto político particular, ya que Córdoba es gobernada por Martín Llaryora, con quien el Gobierno nacional mantiene un vínculo complejo atravesado por diferencias en torno a la distribución de recursos y el rol del Estado nacional. No obstante, desde el oficialismo destacan la importancia simbólica y estratégica de mantener presencia en una de las provincias más relevantes del país.

En términos partidarios, La Libertad Avanza aspira a concretar al menos dos recorridas territoriales por mes durante 2026, con el objetivo de potenciar la visibilidad del espacio en el interior y consolidar su armado político de cara a la reelección presidencial de 2027. En ese marco, Córdoba aparece como una plaza clave para el oficialismo.

Esta será la primera visita presidencial a la provincia en 2026, donde el principal referente de LLA es el diputado nacional Gabriel Bornoroni. Si bien por el momento no hay previstas actividades partidarias formales durante la estadía de Milei, fuentes cercanas al espacio no descartan encuentros informales o gestos políticos vinculados al armado local.

Cabe recordar que a principios de diciembre, Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostraron en territorio cordobés junto a Gonzalo Roca, abogado electo diputado por la lista de LLA en las elecciones del 26 de octubre de 2025. Aquella visita fue interpretada como una señal de respaldo al crecimiento del espacio en la provincia.

La participación del Presidente en el Festival de Jesús María combinará así una actividad cultural de alto perfil con una señal política orientada a reforzar la presencia del Gobierno nacional y de La Libertad Avanza en el interior del país.