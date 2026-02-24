Milei apura el acuerdo con la UE para liderar la apertura del Mercosur

La agenda parlamentaria de la Cámara Alta sufrió una modificación drástica por instrucción directa del Poder Ejecutivo. El presidente Javier Milei solicitó adelantar el debate del Acuerdo Mercosur-Unión Europea para este jueves 26 de febrero, una decisión que obligó a reorganizar el cierre de las sesiones extraordinarias que ya se encontraban planificadas. Originalmente, un grupo de senadores pretendía tratar el convenio el viernes junto a la Modernización Laboral, pero la Casa Rosada impuso su urgencia estratégica para darle prioridad absoluta en el recinto.

Esta celeridad responde a un factor geopolítico externo y competitivo. El avance del Parlamento de Uruguay en su propio proceso de ratificación, que podría concretarse en las próximas horas, puso en alerta a la administración argentina. El Gobierno aspira a que el país sea el primer socio del bloque en dar el visto bueno legislativo definitivo, enviando una señal contundente de apertura comercial e inserción internacional que el Ejecutivo considera el eje de su política exterior.

La reforma de la Ley de Glaciares y el factor minero

Además del tratado birregional, la sesión de este jueves incluirá el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. Esta iniciativa cuenta con dictamen desde diciembre pasado, pero había quedado fuera del debate el pasado 11 de febrero, cuando el Senado concentró sus esfuerzos en la reforma laboral. El texto actual es impulsado a pedido de las provincias con fuerte actividad minera y busca revisar la norma sancionada en el año 2010 para dinamizar la inversión en el sector.

El proyecto propone una redefinición técnica del alcance de la zona periglacial y habilita el desarrollo de determinadas actividades productivas que hoy encuentran limitaciones legales. Asimismo, la propuesta busca reforzar las competencias provinciales sobre el control de los recursos naturales, otorgando mayor autonomía a las jurisdicciones locales. Junto a este debate, el temario contempla la votación del pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica, quien ya superó la audiencia pública tras haber sido designado originalmente por decreto.

Reformas sociales y laborales: el nuevo esquema del viernes

El movimiento de piezas en el tablero legislativo trasladó para el viernes 27 de febrero dos temas de alto impacto político y social. En primer lugar, se tratará el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone una modificación estructural al bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. En segundo término, el Senado abordará la iniciativa de Modernización Laboral, la cual regresa desde la Cámara de Diputados con cambios significativos tras la eliminación del artículo que vinculaba las licencias por enfermedad.

La Libertad Avanza encara este cierre de semana con optimismo, confiando en el respaldo de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR y diversas fuerzas de representación provincial. El oficialismo espera reunir los votos necesarios para sancionar este paquete de proyectos antes del cierre definitivo de las sesiones extraordinarias, consolidando así la agenda de reformas impulsada por la Presidencia en una semana que se anticipa determinante para el rumbo del país.