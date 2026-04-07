Confirman aumento del 15% para becados y contratados en Capital

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca confirmó un incremento del 15 por ciento destinado a los montos que perciben becados, contratados y beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, en una decisión que amplía la mejora salarial más allá del personal de planta.

La medida fue comunicada oficialmente por el municipio y representa una actualización que impactará en sectores que integran la estructura laboral cotidiana de la comuna capitalina, alcanzando a quienes desarrollan tareas bajo distintas modalidades de vinculación.

Según se informó, la mejora se aplicará desde mayo, aunque corresponderá a los pagos del presente mes de abril, por lo que el aumento comenzará a reflejarse en la próxima liquidación.

La decisión política esperada

Desde la administración municipal explicaron que la decisión fue adoptada por el intendente Gustavo Saadi, bajo un criterio que definieron como principio de equidad.

Ese concepto, remarcaron, ha sido una línea sostenida desde el inicio de su gestión, y apunta a que las mejoras salariales acordadas para los trabajadores de planta también alcancen al resto de quienes forman parte de la denominada familia municipal. La definición política busca así hacer extensivos los aumentos salariales a todos los sectores que cumplen funciones dentro de la órbita comunal, independientemente de la modalidad contractual bajo la que se desempeñen.

Quiénes serán alcanzados por el incremento

La actualización del 15 por ciento impactará de manera directa en tres grandes grupos:

Becados municipales

Trabajadores contratados

Beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja

La inclusión de estos sectores dentro del esquema de recomposición responde a la intención oficial de mantener un tratamiento uniforme respecto de los incrementos ya acordados con el personal estable.

En términos administrativos, la medida refuerza la idea de una política salarial que no se limita a la planta permanente, sino que incorpora a otros actores clave del funcionamiento municipal.

Aplicación desde mayo con haberes de abril

En el plano operativo, el municipio precisó que la mejora se verá reflejada desde mayo, cuando se efectivicen los pagos correspondientes al mes de abril.

Este detalle temporal permite establecer con claridad el momento en que los beneficiarios comenzarán a percibir el nuevo monto actualizado.