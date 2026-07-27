Santilli respaldó a Milei en el conflicto con Brasil: "Lula dijo barbaridades del Presidente"

En medio de la creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió este domingo en respaldo de Javier Milei y cuestionó las reacciones del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tras los recientes cruces entre ambos mandatarios.

Consultado por la decisión de Brasil de convocar a su embajador en Buenos Aires y citar al representante argentino en Brasilia, Santilli fue contundente y pidió al gobierno brasileño que no exagere la situación.

"No se rasguen las vestiduras", sostuvo el funcionario, al recordar los cuestionamientos que, según afirmó, dirigentes brasileños realizaron anteriormente contra Milei y otros funcionarios argentinos.

Santilli cuestionó las críticas de Brasil

En diálogo con LN+, el jefe de Gabinete señaló que durante el año pasado dirigentes brasileños viajaron a la Argentina y realizaron declaraciones críticas contra el Gobierno.

"Vinieron acá, hicieron campaña, dijeron de todo. El Gabinete de Lula dijo barbaridades del Presidente. Barbaridades de la Justicia argentina. Y acá pudieron hacer los recorridos que quisieron hacer", afirmó Santilli.

El funcionario también recordó expresiones realizadas durante la campaña electoral argentina y sostuvo que no deberían perderse de vista al analizar la actual crisis diplomática.

"¿Nos estamos olvidando de las cosas que se decían? Que se iban a vender órganos en la Argentina, las barbaridades sobre la figura del Presidente, entonces candidato. No nos olvidemos", remarcó.

Sin embargo, Santilli buscó diferenciar el enfrentamiento político de la relación bilateral y destacó la importancia de los vínculos entre ambos países.

"Argentina tiene una profunda historia y tradición de relación económica con Brasil, que se sigue desarrollando con todo motor", aseguró.

Brasil convocó al embajador argentino

La respuesta del Gobierno se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocara este domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para que brindara explicaciones por los recientes dichos de Milei.

Según diplomáticos citados por el diario Folha de San Pablo, la convocatoria estuvo relacionada con los fuertes cuestionamientos del Presidente argentino al mandatario brasileño y sus críticas al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante su participación en un acto político del Partido Liberal en San Pablo.

La escalada diplomática se produjo luego de que Milei viajara a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y participara de la convención partidaria en la que fue oficializado como candidato del Partido Liberal para las elecciones de octubre.

Milei volvió a apuntar contra Lula

En paralelo a la reacción diplomática brasileña, Milei endureció nuevamente sus críticas contra Lula y acusó al gobierno brasileño de haber financiado una campaña contra la Argentina.

Durante una entrevista con Radio Mitre desde el predio de la Sociedad Rural, el Presidente vinculó los cuestionamientos recibidos por su administración con su alianza internacional con Estados Unidos e Israel.

"Me alié con Estados Unidos, con Israel, y hoy la Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque y la campaña mediática que hubo", afirmó.

Milei sostuvo además que su Gobierno está "cambiando el mundo" y acusó a quienes defienden políticas de mayor intervención estatal de actuar contra su administración.

"Están nerviosos porque se está demostrando que usted saca al Estado del medio y la gente prospera y todos los parásitos que viven del Estado están desesperados", agregó.

El intercambio de acusaciones profundizó así una crisis diplomática que vuelve a tensionar la relación entre los gobiernos de Milei y Lula, aunque desde la Argentina remarcan que los vínculos comerciales y económicos entre ambos países continúan siendo estratégicos.

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