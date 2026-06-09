Conflicto salarial: el SOEM de Valle Viejo anunció un paro por tiempo indeterminado

El conflicto entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo y el Departamento Ejecutivo Municipal sumó un nuevo capítulo luego de que la organización gremial anunciara la realización de un paro por tiempo indeterminado, medida que comenzará a regir a partir de las 5:00 horas del miércoles 10 de junio.

La decisión fue comunicada oficialmente por el sindicato, que argumentó que la medida responde a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo a los reclamos salariales planteados por los trabajadores municipales. Según expresó la entidad gremial, los pedidos fueron presentados oportunamente ante las autoridades correspondientes, aunque hasta el momento no se registraron respuestas concretas ni soluciones que permitieran encauzar el conflicto.

La decisión de avanzar con medidas de fuerza

Desde el SOEM informaron que ya fueron realizadas las presentaciones correspondientes ante la Dirección de Inspección Laboral (DIL) con el objetivo de notificar formalmente el inicio de la medida de fuerza.

La comunicación oficial del sindicato señala que el paro por tiempo indeterminado surge como consecuencia de una situación que consideran insostenible para los trabajadores municipales. En ese sentido, la organización manifestó que la medida busca visibilizar las problemáticas que afectan al sector y reclamar una pronta solución por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con lo expresado por el gremio, los reclamos fueron planteados en diversas oportunidades ante el Departamento Ejecutivo Municipal. Sin embargo, sostienen que hasta la fecha no se obtuvieron respuestas satisfactorias ni propuestas que permitan resolver los planteos efectuados por los trabajadores.

Reclamos vinculados a la situación salarial

El anuncio del paro tiene como eje central la falta de respuestas a los reclamos salariales que viene realizando el sindicato. La organización entiende que la ausencia de definiciones concretas por parte del Ejecutivo derivó en un escenario de conflicto que terminó impulsando la adopción de medidas de acción directa.

En el comunicado difundido por el SOEM se indica que la decisión responde a la necesidad de hacer visibles las distintas problemáticas que afectan a los empleados municipales. Según remarcaron, estas situaciones fueron expuestas ante las autoridades correspondientes sin que se registraran avances que permitieran alcanzar una solución.

El gremio sostiene que la medida de fuerza constituye una herramienta destinada a reclamar respuestas concretas y a defender los derechos e intereses de los trabajadores representados por la organización sindical.

Instancias de diálogo consideradas agotadas

Uno de los puntos centrales planteados por el sindicato está relacionado con el proceso de diálogo mantenido con el Departamento Ejecutivo Municipal.

Según indicó el SOEM, la determinación de iniciar un paro por tiempo indeterminado fue adoptada luego de que una asamblea evaluara el estado de la situación y concluyera que las instancias de negociación se encontraban agotadas.

En ese marco, el gremio manifestó que los mecanismos de diálogo desarrollados hasta el momento no permitieron alcanzar acuerdos ni obtener respuestas concretas a los reclamos presentados. Por ese motivo, la asamblea entendió que era necesario avanzar con una medida de fuerza como forma de profundizar el reclamo.

La organización sostuvo además que la decisión fue tomada considerando que el paro representa, en las actuales circunstancias, el único recurso disponible para hacer valer los derechos e intereses de los trabajadores municipales.

Los puntos principales comunicados por el sindicato

Entre los aspectos destacados por el SOEM se encuentran los siguientes:

• Anuncio de un paro por tiempo indeterminado.

• Inicio de la medida a partir de las 5:00 horas del miércoles 10 de junio.

• Realización de las presentaciones correspondientes ante la DIL para informar formalmente la medida.

• Reclamos vinculados a la falta de respuestas del Ejecutivo respecto de cuestiones salariales.

• Necesidad de visibilizar las problemáticas que afectan a los trabajadores municipales.

• Consideración de que no existen respuestas concretas ni soluciones que permitan superar el conflicto.

• Evaluación de la asamblea sindical de que las instancias de diálogo se encuentran agotadas.

• Definición de la medida de fuerza como el único recurso disponible para defender los derechos e intereses de los trabajadores.

Con la confirmación del paro por tiempo indeterminado, el conflicto entre el SOEM de Valle Viejo y el Departamento Ejecutivo Municipal ingresa en una nueva etapa. La medida comenzará a aplicarse desde las primeras horas del miércoles 10 de junio y se sustenta, según el gremio, en la ausencia de respuestas a los reclamos salariales y en la falta de soluciones concretas a los planteos realizados.