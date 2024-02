Congreso: por segundo día consecutivo, hubo incidentes entre la policía y los manifestantes

Organizaciones de izquierda, del sindicalismo, sociales, de la Juventud Radical de CABA y del dirigente social Juan Grabois realizaron una nueva manifestación para protestar contra las políticas económicas el gobierno de Javier Milei y en repudio al accionar de las fuerzas de seguridad en la Plaza Congreso, donde protagonizaron empujones y forcejeos con los efectivos y un manifestante resultó detenido.



Una columna de manifestantes del Partido Obrero, del Polo Obrero y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) arribó cerca de las 17 al Congreso, en momentos en que en la Cámara de Diputados se analiza la Ley Bases impulsada por el Gobierno, encabezados por dirigentes políticos y legisladores como Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Romina Del Plá, Vanina Biasi y Eduardo Belliboni.



Los manifestantes llegaron a la plaza ocupando dos carriles de la avenida Callao, escoltados por efectivos de la Policía de la Ciudad durante todo el trayecto para evitar que se corte su totalidad.



Frente a la Plaza Congreso, el grupo se reunió con manifestantes de otras agrupaciones políticas como Izquierda Socialista y Libres del Sur y se produjeron incidentes y escaramuzas con efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que montaban en el lugar un operativo policial para cumplir el protocolo antipiquetes dispuesto por el Ministerio de Seguridad, que tiene el objetivo de impedir que se obstaculice la vía pública.



A raíz de los incidentes, una persona resultó detenida "por agredir a un policía", informaron a Télam fuentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Solano escribió en su cuenta de la red social X: "Denunciamos la detención de Matías Avalos, militante del MST y reclamamos su inmediata libertad".



"Convocamos a una movilización, si alcanza, en la vereda del Congreso, y si se desborda se desborda. El derecho a manifestarse es inalienable, no lo puede prohibir una ministra", dijo a la prensa el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.



A las agrupaciones de izquierda se sumarán durante la tarde otros movimientos sociales y políticos referenciados en un sector del radicalismo y del peronismo.



"Llamamos a la ciudadanía a acompañarnos en este reclamo pacífico, en pos de la Libertad, la Democracia y el respeto a las instituciones. Hoy, a las 18, en el Congreso, vamos a estar repudiando el autoritarismo y la violencia de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich y Javier Milei. Nos vemos en la calle", expresó el presidente de la Juventud Radical de CABA, Agustín Rombolá.



Por su parte, Grabois, líder del partido Patria Grande y de Argentina Humana, una corriente política interna de Unión por la Patria (UxP), repudió la detención de "cuatro chicas que cantaban el himno" el miércoles frente al Congreso, criticó la "represión" durante una protesta este mediodía frente al Ministerio de Desarrollo Social y convocó a movilizar esta tarde frente al Parlamento.



"No van a poder hambrear al pueblo a palos. Hoy todos al Congreso para frenar la Ley y el DNU, para defender pacíficamente el Estado social de derecho en Argentina. Nos vemos a las 18hs en Hipólito Yrigoyen y Solís. La patria no se vende", publicó Grabois en su cuenta de la red social X



En ese marco, las organizaciones de izquierda también realizaron una radio abierta para protestar contra la ley Bases y el decreto de necesidad y urgencia que impulsa el Gobierno nacional en el marco del "plan de lucha para derrotar el ajustazo", según informaron fuentes vinculadas a la organización.



Previamente, a las 16, realizaron una conferencia de prensa en la Casa de la Provincia de Mendoza -ubicada en Avenida Callao al 445 de la Ciudad de Buenos Aires- para "exigir la urgente liberación" de los dirigentes del Partido Obrero Víctor da Vila y Martín Rodríguez "apresados tras la manifestación contra la Ley Ómnibus" en esa provincia.



"Es un nuevo atropello del gobernador Alfredo Cornejo al derecho a manifestarse, en línea con el protocolo represivo e inconstitucional de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich. Hacemos responsable al Gobierno provincial por la seguridad de nuestros compañeros y exigimos que sean liberados sin cargos de forma urgente", remarcaron en un comunicado.



Según detallaron desde el PO, Da Vila "fue apresado sin motivo alguno por la policía de la provincia, cuando comenzaba la desconcentración" de la movilización que se llevó adelante en la provincia mientras que Rodríguez "fue detenido en horas de esta mañana".



"La policía lo fue a buscar su domicilio por participar de la enorme movilización popular del día de ayer", detallaron.