La Capital avanza con obras simultáneas en avenidas y barrios

La Municipalidad de la Capital avanza con una política sostenida de inversión en la red vial urbana, desplegando dos frentes de trabajo simultáneos que buscan abordar tanto los problemas estructurales de las arterias principales como las urgencias cotidianas en los barrios.

Por un lado, se ejecuta el Plan Integral de Recuperación Vial, orientado a avenidas de alto tránsito. Por otro, el Plan de Bacheo Intensivo se enfoca en la reparación puntual de calles afectadas por el desgaste, las lluvias y las intervenciones de servicios.

Esta estrategia combinada refleja una lectura integral del estado de la infraestructura urbana, donde las soluciones de fondo conviven con respuestas rápidas ante el deterioro cotidiano.

Intervenciones en avenidas clave: el eje del plan estructural

En articulación con Vialidad Provincial, el municipio avanza en la repavimentación y puesta en valor de arterias de alto flujo vehicular, consideradas estratégicas para la circulación urbana.

Actualmente, el Director de Infraestructura Urbana, Carlos Aguirre, supervisa personalmente las tareas en Avenida Legisladores, específicamente en el tramo intervenido frente a «La Pirgua».

Las obras en este sector contemplan una intervención integral que incluye:

Reconstitución de la carpeta asfáltica

Construcción de cordones

Ejecución de cunetas

Instalación de badenes, con el objetivo de eliminar la acumulación de agua

El avance es significativo: se encuentra próxima la finalización del tramo que conecta Avenida Belgrano con Avenida México, lo que permitirá mejorar la transitabilidad en un corredor clave.

Además, ya se proyecta la continuidad de las obras en sectores estratégicos:

Repavimentación frente al CAPE

Extensión hasta la rotonda del ex Regimiento

Finalización previa de la Avenida Belgrano, ya completada en su totalidad

Este conjunto de intervenciones evidencia una planificación que no solo apunta a reparar, sino a revalorizar integralmente la infraestructura vial existente.

Bacheo intensivo: respuesta diaria en los barrios

En paralelo, el Plan de Bacheo Municipal despliega cuadrillas que trabajan de manera continua en distintos puntos de la ciudad, atendiendo roturas generadas por lluvias y obras de servicios.

El esquema operativo se organiza con un cronograma dinámico que permite intervenir en zonas críticas de forma inmediata.

Intervenciones recientes:

Hoy: trabajos en Avenida Mariano Moreno y en el Barrio 250 Viviendas

Ayer: finalización de un cuadrante crítico en el Barrio Achachay, delimitado por:

Av. Güemes

Av. Ocampo

Av. Latzina

Av. Ahumada y Barros

Asimismo, el municipio ya ha ejecutado tareas en múltiples sectores, lo que da cuenta del alcance territorial del plan:

Parque Sur

Calle Conesa

Av. Misiones

Av. Güemes

Av. Gdor. Ferrari

Av. Hipólito Yrigoyen

Av. América Latina

Ruta N°1 (Quebrada de Moreira)

Av. Presidente Castillo