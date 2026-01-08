Contra Jalil: Acuña acusó al oficialismo de doble discurso por el endeudamiento

El diputado provincial Mamerto Acuña cuestionó las recientes declaraciones de legisladores del oficialismo catamarqueño que salieron a criticar el endeudamiento impulsado por el Gobierno nacional y apuntó directamente contra la gestión del gobernador Raúl Jalil, a la que acusó de sostener un discurso contradictorio y de ocultar decisiones financieras adoptadas en el ámbito provincial.

Según Acuña, el debate planteado por el oficialismo local evita deliberadamente referirse a la deuda contraída por la Provincia y se concentra exclusivamente en señalar las políticas de la Nación. "Aquí no se está discutiendo si el endeudamiento nacional es correcto o no, sino la incoherencia del discurso del oficialismo provincial", sostuvo el legislador. En esa línea, advirtió que "no se puede señalar con un dedo a la Nación mientras se esconden decisiones mucho más graves tomadas en Catamarca".

El diputado recordó que el Ejecutivo provincial avanzó recientemente en la toma de crédito público a través del Decreto Acuerdo N.° 1670, firmado el 16 de diciembre de 2025. De acuerdo con su análisis, el proceso administrativo que derivó en ese endeudamiento fue "desordenado, tardío e ineficiente", y terminó impactando negativamente en las condiciones financieras del préstamo.

Acuña detalló que el trámite para la obtención del crédito se inició el 11 de febrero de 2025, fue declarado desierto el 12 de mayo y recién se reactivó el 4 de diciembre, cuando el ejercicio presupuestario se encontraba prácticamente cerrado. "Estamos frente a un financiamiento que debió ejecutarse a comienzos del año y terminó concretándose sobre el final, sin planificación y con un costo financiero altísimo", afirmó.

En ese contexto, explicó que la Provincia había solicitado originalmente 138.723 millones de pesos, pero recibió una sola oferta, presentada por el Banco Nación, en su carácter de agente financiero provincial, por un monto considerablemente menor: 45.000 millones de pesos. Para el legislador, ese resultado expone fallas en la estrategia de financiamiento y en la gestión del proceso licitatorio.

"El resultado es un préstamo muy por debajo de lo requerido y con una tasa TAMAR estimada del 35,85%, variable y que incluso puede ser mayor", advirtió Acuña. Según remarcó, se trata de una deuda que se extenderá durante 60 meses, comprometiendo las finanzas provinciales por los próximos cinco años. "Ese costo no lo va a pagar el Gobierno, lo va a terminar pagando la gente", enfatizó.

El diputado también cuestionó que desde el oficialismo provincial se critique una operación de crédito tomada por el Gobierno nacional con una tasa del 7,4% y un plazo de 372 días, sin mencionar que Catamarca contrajo una deuda "mucho más cara y por un período significativamente más largo". Para Acuña, esta comparación deja en evidencia una "doble vara" en el análisis del endeudamiento público.

"El problema no es la discusión nacional, el problema es la falta de coherencia política en la provincia", insistió. En ese sentido, recordó antecedentes históricos que, según afirmó, suelen omitirse en el debate público, como el endeudamiento asumido en 2006 para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional a tasas sensiblemente más elevadas, así como la emisión monetaria por 23,9 billones de pesos que derivó en la creación de instrumentos de esterilización que aún siguen vigentes.

En el tramo final de su análisis, Acuña apeló a una definición política más amplia. "Tenemos un federalismo de exportación, donde se repite un discurso hacia afuera y se oculta la realidad puertas adentro", señaló. Y concluyó con una advertencia: "Así se deja indefenso al pueblo de Catamarca frente a decisiones financieras mal tomadas por el propio Gobierno provincial".