Convocan a sesiones extraordinarias en febrero y la reforma laboral está en el centro del debate

El Gobierno nacional oficializó este lunes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para el mes de febrero, con la reforma laboral como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, que establece que el período extraordinario se extenderá del 2 al 27 de febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias, previsto constitucionalmente para el 1 de marzo.

Durante este lapso de 25 días, el Congreso Nacional solo podrá tratar los proyectos expresamente incluidos en el temario definido por el Poder Ejecutivo. Cualquier iniciativa adicional requerirá una nueva convocatoria presidencial o el consentimiento expreso del Presidente, una facultad que refuerza el control del Ejecutivo sobre la agenda parlamentaria en un contexto de negociaciones políticas intensas y equilibrio frágil de fuerzas en ambas cámaras.

Se trata de la segunda convocatoria a sesiones extraordinarias en el actual ciclo legislativo. La primera tuvo lugar en diciembre de 2025 y permitió al oficialismo avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, consideradas claves para la estrategia económica del Gobierno.

Un temario acotado y de alto impacto

El proyecto más relevante del período será la Ley de Modernización Laboral, que el Gobierno considera un pilar central de su programa económico. La iniciativa propone modificaciones estructurales al régimen laboral argentino, con el objetivo de reducir la litigiosidad, promover la formalización del empleo y otorgar mayor flexibilidad a las relaciones laborales. Entre los puntos destacados figuran cambios en las modalidades de contratación, la implementación del banco de horas y una revisión de los regímenes de indemnización.

Otro de los temas incluidos es el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya consideración parlamentaria resulta indispensable para avanzar en la etapa comercial del entendimiento, que requiere ratificación legislativa en los países miembros. El debate genera expectativas en sectores exportadores y empresariales, pero también despierta reparos en industrias sensibles.

El temario se completa con la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares, un proyecto que genera especial interés en provincias con actividad minera. La iniciativa busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo de inversiones, un punto de tensión recurrente entre el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y organizaciones ambientalistas.

Además, se incluyó la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a lo establecido por la Ley del Servicio Exterior N.º 20.957.

Negociaciones y contexto político

En el Senado, el oficialismo —encabezado por La Libertad Avanza, que cuenta con 21 bancas— trabaja contrarreloj para reunir el quórum de 37 votos necesarios. Para ello, busca el respaldo de la Unión Cívica Radical (10 senadores), el PRO (tres bancas) y legisladores provinciales e independientes.

En este marco, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, coordina desde el 26 de enero una ronda de reuniones con sectores de la oposición dialoguista. El objetivo es sistematizar posibles modificaciones al proyecto de reforma laboral, incorporando propuestas de bloques opositores y de sectores gremiales, entre ellos la CGT, en un intento por ampliar consensos y reducir resistencias.

La convocatoria a extraordinarias se inscribe en la estrategia del Gobierno de avanzar con reformas estructurales antes del inicio formal del período ordinario. Tras postergar el tratamiento de la reforma laboral en diciembre para priorizar el Presupuesto, el Ejecutivo apuesta ahora a capitalizar el nuevo escenario parlamentario y los acuerdos alcanzados con gobernadores y bloques dialoguistas.

Para analistas políticos, febrero de 2026 será un mes clave para medir la capacidad de negociación del oficialismo y el nivel de respaldo que logra para su programa de transformaciones. El resultado de estas sesiones extraordinarias podría marcar el tono de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso durante el resto del año legislativo.