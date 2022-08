Corpacci celebró la aprobación de la Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana

El Senado convirtió en ley este miércoles por unanimidad un proyecto vinculado a la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana, que tiene por objetivo el uso responsable de los antibióticos y regula cuestiones referidas al expendio de los medicamentos.

A la hora de la votación el cartel mostró solo luces verdes con 57 votos afirmativos. Estuvo presente en ese momento en el recinto la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien tras la aprobación de la norma se retiró en medio de abrazos y saludos con las y los legisladores.

La iniciativa, impulsada el año pasado por el entonces diputado (hoy senador) Pablo Yedlin, jerarquiza el “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de la “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.

Fue el titular de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, quien explicó el proyecto que tiene que ver con “un tema complejo”, pero remarcó que “es un tema que el sistema de salud argentino y en general, a nivel mundial, están cada vez más exigiéndoles a las legislaturas que traten y se preocupen del mismo”.

En esa línea precisó que “los microorganismos son aquellos que producen infecciones, son bacterias, virus, parásitos, hongos y todos estos agentes infecciosos tienen tratamientos específicos para cada uno de ellos. Los antibióticos son aquellos que tratan las infecciones por bacterias”.

“La salud ha presentado un cambio muy significativo con la aparición de estos agentes antimicrobianos que tuvo tal impacto que empezó a llamarse transición epidemiológica”, informó.

En su intervención, la Secretaria de la Comisión de Salud, Senadora Lucía Corpacci remarcó que "Al tomar un antibacteriano sin indicación uno está expuesto a generar resistencia en caso de no tomarlo el tiempo correspondiente. Y la cepa que se transmite es la resistente, no aquella sensible al medicamento, ahí comienza a ser una cuestión de salud pública"

“Este proyecto de ley tiene, entre sus artículos algo muy importante, que todos los antimicrobianos se deben vender con receta archivada”. “El hecho de que sea obligatorio presentar una receta en la farmacia a la hora de comprar, contribuye a prevenir la resistencia a los antimicrobianos”.

“Por otro lado, me parece muy importante que las muestras médicas de antibióticos que se dan en una consulta sea con el diagnóstico y el tratamiento completo, de esta manera se abaratan notablemente los costos del producto”.

Antes de concluir con su alocución, Corpacci destacó la presencia de la Ministra de Salud. “Me alegra mucho, señora ministra Vizzotti, que se encuentre en el recinto acompañándonos, habla de la importancia que tiene este proyecto para el pueblo Argentino.

“Hoy dimos sanción a la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los antimicrobianos, un instrumento que tiene por objeto establecer mecanismos para promover la prevención y control de la resistencia a los antibióticos en el territorio nacional, declarando asimismo de interés público la prevención y control de la resistencia a los mismos. Se espera como resultado del plan que plantea la Ley que genere un gran impacto en la calidad de vida de la población, evitando la automedicación, básicamente”, afirmó Corpacci.

El proyecto

La iniciativa busca la creación de un “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de una “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.

También regula cuestiones vinculadas a las cuestiones de expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de 'venta bajo receta archivada'”.

El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica”. La iniciativa viene con una modificación en el artículo 13 que reza: “Las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial, muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativo de los medicamentos que incluyan Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA), que tengan actividad antimicrobiana sistémica, solamente pueden ser entregados a los pacientes bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega, en cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase”.

Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.