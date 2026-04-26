Corpacci cuestionó al Gobierno nacional y pidió respaldo para la tarifa diferenciada en el Norte Grande

La senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci, lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei y analizó la situación económica del país durante una entrevista con el medio Interior.

La legisladora calificó a la actual gestión como "un gobierno muy turbio" y aseguró que la coyuntura económica es "muy compleja", al plantear la necesidad de diferenciar la macroeconomía de "la economía de los bolsillos". En ese sentido, cuestionó el impacto del déficit cero en la vida cotidiana: "Cuando a mí me hablan de déficit cero, si está todo bien, pero ¿cómo está la gente? ¿Puede pagar la comida, la luz, los remedios o el alquiler de una vivienda cada vez más desregulado? La ciudadanía está cada vez más vulnerable y eso se siente", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, la exgobernadora pidió el acompañamiento de la oposición al proyecto de tarifa diferenciada de energía eléctrica para el Norte Grande. "Estamos trabajando fuertemente en eso. Legisladores de otros signos políticos también deberían acompañar porque esto es en defensa de la gente que nos votó a todos", afirmó.

Por último, se refirió a la Ley de Glaciares y recordó su postura histórica sobre la normativa. Explicó que, cuando fue senadora, votó en contra de la ley finalmente aprobada porque existían dos proyectos: uno proveniente de Diputados y otro del Senado. Según detalló, la iniciativa de la Cámara alta otorgaba potestad a las provincias para definir el área de glaciar, mientras que la aprobada establecía que esa función correspondía exclusivamente al Estado nacional a través del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).

De cara a la actualización de la norma, Corpacci consideró que la versión modificada otorga mayor participación a las provincias sin afectar los glaciares. "No hay ninguna parte de la ley donde diga que se tocan los glaciares. Sí se puede hacer una revisión, pero no es potestad del gobernador sino de un equipo científico-técnico. El organismo rector sigue siendo el IANIGLA", concluyó.