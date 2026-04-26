La CGT ratifica la movilización del 30 de abril y advierte sobre el conflicto social

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la realización de una nueva movilización el próximo 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, en lo que se perfila como una jornada de fuerte contenido político y sindical. La convocatoria se inscribe en un contexto de creciente tensión entre la central obrera y el Gobierno, con reclamos centrados en la pérdida de poder adquisitivo y en el rechazo a la reforma laboral.

Desde la conducción sindical, el secretario general Cristian Jerónimo se posicionó como una de las voces más críticas, al cuestionar tanto las políticas económicas como recientes decisiones judiciales vinculadas a la normativa laboral. La marcha se presenta así como un punto de inflexión dentro de un escenario que, según anticipan, podría derivar en una escalada de la conflictividad.

Cuestionamientos al fallo judicial

Uno de los ejes centrales del planteo de la CGT apunta al fallo judicial que dejó sin efecto la suspensión de la reforma laboral. En ese sentido, Jerónimo calificó la situación como "aberrante" y expresó su preocupación por lo que considera un episodio de gravedad institucional.

Según señaló, tras la resolución judicial, se produjo la publicación en el Boletín Oficial de la extensión de uno de los jueces firmantes del fallo, lo que, a su entender, genera dudas sobre los procesos institucionales y democráticos en la Argentina.

En sus declaraciones radiales, el dirigente sostuvo: "Lo que acaba de suceder con el fallo que dejó en suspenso la reforma laboral es aberrante. Después, con total obscenidad, aparece al otro día en el Boletín Oficial la extensión de uno de los jueces que firmó el fallo". Además, adelantó que desde la central obrera evalúan medidas legales, al afirmar que "seguramente recusaremos al juez", mientras el equipo jurídico analiza los pasos a seguir.

Rechazo a la reforma laboral

Más allá del cuestionamiento judicial, la CGT mantiene un rechazo de fondo hacia la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Jerónimo fue categórico al definirla como "totalmente maliciosa" y sostuvo que "va en contra de nuestra carta magna". En esa línea, afirmó que la normativa:

No contribuye a la armonización laboral

Implica una restricción de derechos

Flexibiliza las condiciones de trabajo

"Está a la vista que todos los artículos planteados no aportan a la armonización laboral, todo lo contrario: oprimen derechos", sostuvo el dirigente, marcando la postura de la central frente a la iniciativa.

Críticas al contexto social y económico

El análisis de la CGT también se extiende a la situación social y económica del país. Jerónimo cuestionó los indicadores difundidos por el Gobierno, especialmente en materia de inflación y pobreza, y anticipó que la central obrera dará a conocer en los próximos días su propio índice de inflación.

En un tono crítico, el dirigente planteó: "¿Dónde están las 15 millones de personas que sacaron de la pobreza? Cada vez vemos más gente en la marginalidad". Asimismo, señaló que el Gobierno es "muy insensible ante los intereses del pueblo argentino" y advirtió que el malestar social podría intensificarse. "El clima social va a cambiar, la gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes", afirmó.

Entre los puntos destacados del diagnóstico sindical se encuentran:

Pérdida de poder adquisitivo

Crecimiento de la marginalidad

Desacuerdo con los índices oficiales

Preocupación por la situación diaria de los trabajadores

Tensión política y reclamos a gobernadores

El dirigente también dirigió críticas hacia los gobernadores, a quienes cuestionó por no pronunciarse frente al proceso que, según su visión, afecta a la República Argentina. En ese sentido, reclamó una mayor participación de los actores políticos en el debate.

"Que dejen de mirar su metro cuadrado, lo que pasa en Balcarce 50 no es lo que está pasando en Argentina", expresó, al tiempo que rechazó lo que definió como una "falacia" en la lectura de la realidad nacional. Además, cuestionó la incorporación de otros temas en la agenda pública, al señalar: "Ahora ponen la discusión de Malvinas. Ojalá las recuperen, pero que no quieran tapar con eso todo lo que está sucediendo en el país".

Escenario abierto y posible escalada

Si bien desde la CGT aclararon que no hay un paro general previsto, Jerónimo dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en función de la evolución del conflicto. "Seguramente la conflictividad va a seguir escalando por la situación diaria", advirtió.

Este escenario plantea un panorama de creciente tensión, donde la movilización del 30 de abril podría convertirse en un punto de partida para nuevas acciones sindicales.

Búsqueda de una alternativa política

En el tramo final de sus declaraciones, el dirigente señaló que la central obrera trabaja en la construcción de una alternativa política, con el objetivo de generar una propuesta que represente los intereses de los trabajadores.

En ese marco, hizo referencia a una reunión con el pastor evangelista Dante Gebel, a quien describió como parte de un proceso de diálogo más amplio. "Fue una reunión amena que solicitó él y nosotros accedimos a escucharlo", explicó.

Jerónimo planteó la necesidad de ampliar la base de participación política:

Convocar a distintos actores, más allá del peronismo

Construir una propuesta inclusiva

Generar previsibilidad para los trabajadores

Finalmente, subrayó que "tiene que aparecer un candidato" y llamó a dejar de lado prácticas tradicionales, con el objetivo de avanzar hacia una propuesta que, según sus palabras, permita "dignificar y dar derechos".