Corpacci reivindicó a CFK en la previa del banderazo para pedir su liberación: "Injustamente detenida"

En declaraciones a Radio Colonia, la senadora nacional de Unión por la Patria, Lucía Corpacci, se refirió a un hecho político convocado para este sábado: el banderazo en apoyo y pedido de liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, previsto para las 15 horas en Parque Lezama.

La intervención de la dirigente catamarqueña se inscribe en la antesala de una movilización que fue propuesta por La Cámpora, organización que impulsa la actividad con un mensaje centrado en la defensa y acompañamiento de la expresidenta.

En ese contexto, Corpacci se expresó con definiciones políticas y personales de alto impacto, vinculando su mirada sobre la situación de la exmandataria con la convocatoria que tendrá lugar en el espacio público porteño.

El banderazo en Parque Lezama y la convocatoria de La Cámpora

El evento central al que hizo referencia la senadora es un banderazo convocado para este sábado a las 15 horas en Parque Lezama, con el objetivo de expresar apoyo y solicitar la liberación de Cristina Kirchner.

Según lo expresado, la actividad fue propuesta por La Cámpora, que organiza la jornada bajo consignas de acompañamiento político y movilización simbólica.

En ese marco, Corpacci sintetizó el espíritu de la convocatoria con una frase directa y enfática:

"Cristina fue la que más hizo por la gente".

La senadora vinculó la movilización con una invitación abierta a la ciudadanía, subrayando el carácter colectivo del encuentro. En sus palabras, también destacó:

"Mañana a las 15 horas todos están invitados a Parque Lezama, por la Patria y por Cristina".

La consigna, de fuerte contenido político y simbólico, coloca al evento en un plano de manifestación pública con eje en la figura de la expresidenta y en una lectura de su situación actual.

Recuerdos, símbolos y referencias al Bicentenario

Durante sus declaraciones, la senadora nacional también recurrió a referencias del pasado reciente para reforzar su posicionamiento. En particular, evocó un momento histórico de celebración nacional al afirmar:

"No puedo olvidarme de lo que fue el Bicentenario. La argentinidad al palo".

La mención del Bicentenario aparece en su discurso como un punto de conexión emocional y político, asociado a una idea de identidad nacional intensificada.

Asimismo, Corpacci recordó una frase atribuida a Cristina Kirchner sobre el uso de los símbolos patrios, señalando:

"Cristina decía que los argentinos debemos flamear la bandera siempre, no sólo en los mundiales".

Estas expresiones fueron incorporadas como parte de un relato que vincula la figura de la expresidenta con una visión de identidad nacional permanente, extendida más allá de los eventos deportivos o conmemorativos.

Una definición política sobre la situación de Cristina Kirchner

En el tramo final de sus declaraciones en Radio Colonia, Lucía Corpacci cerró con una afirmación de fuerte contenido político respecto de la situación judicial y personal de la expresidenta, al sostener:

"siempre nos referimos a Cristina como alguien que está injustamente detenida".

Esta frase condensa la posición expresada por la senadora dentro de la entrevista, en la que combinó apoyo político, referencias simbólicas y una invitación directa a la movilización convocada para este sábado.