POSCO Argentina refuerza su vínculo con proveedores locales

En el marco de una estrategia orientada al fortalecimiento de la cadena de valor local, POSCO Argentina participó de una ronda de negocios organizada por la CAPPROMIN —Cámara Provincial de Proveedores Mineros de Catamarca—, que reunió a más de 120 empresarios de toda la provincia. La convocatoria incluyó a representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, consolidando un espacio de intercambio directo entre el sector productivo local y la industria minera.

Durante la jornada, los proveedores tuvieron la posibilidad de presentar de manera directa sus productos y servicios al equipo del área de Compras de la compañía. POSCO Argentina es la operadora del proyecto de litio "Sal de Oro", ubicado en el Salar del Hombre Muerto, uno de los desarrollos estratégicos dentro del sector.

Este tipo de instancias permite acortar distancias entre la oferta local y la demanda empresarial, generando condiciones para el desarrollo de vínculos comerciales en un entorno estructurado y orientado a resultados.

Participación federal

La ronda de negocios contó con la presencia de empresas provenientes de distintos puntos del territorio provincial, lo que evidenció la amplitud de la convocatoria y la diversidad del entramado productivo catamarqueño. Participaron firmas de Andalgalá, Tinogasta, Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Capital provincial. Estas empresas estuvieron representadas a través de sus respectivas cámaras sectoriales, lo que permitió canalizar de manera organizada la participación y fortalecer la representación institucional de cada región.

La diversidad geográfica de los asistentes refleja el alcance de la actividad y su potencial impacto en distintas economías locales, en un contexto donde la minería se posiciona como un eje de desarrollo productivo.

La mirada de CAPPROMIN

Desde la organización del evento, el presidente de CAPPROMIN, Manuel Gómez Bello, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para consolidar la relación entre proveedores y empresas del sector. En su evaluación, estos espacios permiten generar oportunidades concretas, al tiempo que facilitan el contacto directo con los responsables de compras de las compañías.

Asimismo, subrayó que la dinámica de las rondas de negocios contribuye a avanzar en relaciones comerciales más eficientes y sostenibles, en tanto promueve un conocimiento mutuo entre las partes y la posibilidad de establecer vínculos de largo plazo. La CAPPROMIN, en este sentido, actúa como un actor articulador dentro del ecosistema minero provincial, facilitando instancias de encuentro que potencian la integración de proveedores locales.

POSCO Argentina

Para POSCO Argentina, la participación en esta ronda de negocios representó una instancia clave para conocer de primera mano la oferta local. La compañía continúa consolidando su presencia en el país a través del proyecto Sal de Oro, donde el desarrollo de proveedores regionales ocupa un lugar estratégico.

El vicepresidente de la empresa, Sejin Lee, valoró la amplia convocatoria lograda durante la jornada y expresó su agradecimiento a los proveedores catamarqueños por su participación. Además, remarcó la importancia de estos encuentros como herramienta para fortalecer los vínculos con actores locales y profundizar la integración en la cadena productiva.

Actualmente, 34 empresas catamarqueñas ya forman parte de la cadena de valor del proyecto, aportando bienes y servicios en distintas etapas del desarrollo. Este dato evidencia un nivel de inserción concreto de proveedores locales en una iniciativa de escala, lo que refuerza el rol de la minería como dinamizador de economías regionales.

Un esquema de representación provincial

La estructura de CAPPROMIN se presenta como un elemento central en este proceso de articulación. La entidad está integrada por cámaras de proveedores de:

Santa María

Andalgalá

Belén

Tinogasta

Capital

Este esquema configura una representación federal dentro de la provincia, permitiendo canalizar las demandas y capacidades de distintos territorios en un marco común. La organización funciona como nexo entre el sector privado local y las empresas mineras, facilitando la construcción de una red de proveedores con identidad provincial.