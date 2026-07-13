Corte en la Ruta Nacional 40: pobladores reclaman por trabajo

Una nueva manifestación con corte de ruta se registra este lunes. Así lo informó Vialidad Nacional, poniendo en alerta a los usuarios de la Ruta Nacional 40 dado que se registra un corte de tránsito en la zona de El Eje, específicamente en la intersección con la Ruta Provincial 46.

La restricción pone sobre aviso a quienes transitan habitualmente por ese corredor vial, con el objetivo de advertir sobre la situación y recomendar precaución al momento de circular por el lugar. De acuerdo con la información difundida, la interrupción del tránsito no es permanente, sino que responde a una modalidad de habilitación parcial que permite el paso de vehículos en determinados intervalos.

El motivo de la protesta

Según precisó el organismo nacional, el corte es llevado adelante por pobladores de Agua Caliente, quienes realizan un reclamo por puestos de trabajos.

La medida de protesta se desarrolla sobre uno de los puntos de conexión de la Ruta Nacional 40 con la Ruta Provincial 46, generando una interrupción parcial de la circulación vehicular en ese sector.

La modalidad establecida para la protesta contempla interrupciones temporarias de la circulación, permitiendo el paso de los vehículos de manera periódica. De acuerdo con el parte difundido por Vialidad Nacional, el tránsito se habilita cada 45 minutos, permitiendo que los usuarios continúen su recorrido antes de una nueva interrupción.

Esta dinámica implica que quienes circulen por la zona puedan experimentar demoras, por lo que se recomienda prever los tiempos de viaje y mantenerse atentos a las indicaciones existentes en el lugar.

Recomendación para quienes circulan por la zona

Ante esta situación, Vialidad Nacional, Catamarca, solicitó a los usuarios de la Ruta Nacional 40 transitar con extrema precaución mientras permanezca vigente la medida.

Asimismo, el organismo recomendó respetar las señales preventivas instaladas en el sector, con el fin de garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona y facilitar el ordenamiento del tránsito durante el desarrollo de la protesta.